Le azioni di Stitch Fix affondano quando la società licenzia il 15% delle sue posizioni salariali

Il logo Stitch Fix è disponibile su uno smartphone a Hastings-on-Hudson, New York, Stati Uniti, sabato 5 giugno 2021. Il rilascio di Stitch Fix Inc. è previsto Guadagno il 7 giugno.

riparazione del punto Sta licenziando il 15% dei lavori stipendiati all’interno della sua forza lavoro, principalmente in ruoli aziendali e posizioni di leadership nel design, secondo una nota interna vista dalla CNBC.

Le azioni della società sono scese di circa l’8% giovedì, per scambiare circa $ 7,97. Le azioni sono state scambiate fino a $ 68,15 un anno fa.

I tagli di posti di lavoro arrivano quando il servizio di progettazione online ha lottato con l’aumento delle spese su tutto, dalla catena di approvvigionamento al marketing, alla manodopera, e ha lottato per coinvolgere nuovi utenti.

“Abbiamo dato uno sguardo rinnovato alla nostra attività e a ciò che è necessario per costruire il nostro futuro”, ha affermato Elizabeth Spaulding, CEO di Stitch Fix, nella nota. “Sebbene questa sia stata una decisione molto difficile, è stato necessario prendere per prepararci a una crescita redditizia”.

Circa 330 persone sono state informate dei tagli giovedì mattina, si legge nella nota. Questa cifra rappresenta circa il 4% della forza lavoro totale dell’azienda.

Adatta i tagli in Stitch Fix con Nel mercato del lavoro statunitense si sta delineando una tendenza più ampiacome i cari della pandemia gruppoE il Netflix E il Tessitore Stanno diventando più prudenti nelle assunzioni, ma le compagnie aeree, i ristoranti e le catene alberghiere stanno ancora lottando per ricoprire i ruoli.

I licenziamenti arrivano tre mesi dopo lo Stitch Fix Guida alla riduzione delle entrate per quest’anno Ha ritirato le sue previsioni sugli utili. Spaulding ha detto che il numero di clienti attivi dell’azienda non era quello che voleva. Al 29 gennaio, Stitch Fix ha quasi 4 milioni di clienti attivi.

Stitch Fix opera interamente online e questo è stato visto come un punto positivo durante le prime fasi della pandemia di Covid, poiché la spesa è cambiata online. Più recentemente, il lancio di un’opzione di acquisto diretto nota come Freestyle non è stato proprio come sperava l’azienda. Sempre più acquirenti stanno spendendo i loro soldi nei negozi mentre le restrizioni sulla pandemia vengono revocate.

Stitch Fix riporterà i risultati finanziari per il secondo trimestre dopo la chiusura del mercato.

La sua capitalizzazione di mercato è scesa a meno di 1 miliardo di dollari, con il titolo in calo di circa il 55% quest’anno.