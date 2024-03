Le azioni di Trump Truth Social valgono 58 dollari alla chiusura del primo giorno di negoziazione a Wall Street

Iscriviti all'e-mail quotidiana di Inside Washington per ricevere copertura e analisi esclusive sugli Stati Uniti direttamente nella tua casella di posta Ricevi la nostra e-mail gratuita di Inside Washington

La società madre della piattaforma Truth Social di Donald Trump ha iniziato le negoziazioni a Wall Street martedì, con le sue azioni riportate sotto il ticker “DJT” e al prezzo di 78 dollari.

Il suo valore ha oscillato durante il giorno prima di stabilizzarsi intorno ai 70 dollari Termina a $ 57,99 È suonata anche la campana di chiusura del Nasdaq.

Gli scambi di oggi significano che Trump è entrato nella lista delle 500 persone più ricche del mondo, poiché possiede una quota di maggioranza nella società. Ora vale 5,5 miliardi di dollari (4,3 miliardi di sterline)portando il suo patrimonio netto stimato a oltre 8 miliardi di dollari.

Gli azionisti del social network di Trump hanno votato venerdì per rendere pubblica la società, una mossa che alla fine potrebbe fruttare all'ex presidente decine di milioni di dollari mentre cerca disperatamente di trovare soldi per le sentenze del tribunale contro di lui.

Trump dovrà trovare denaro nelle proprie casse o ottenere aiuto da una società di deposito a garanzia per emettere entro lunedì una cauzione di appello che bloccherebbe una sanzione di 454 milioni di dollari dopo che un giudice di New York ha scoperto che aveva frodato banche e compagnie di assicurazione.

I suoi avvocati sono riusciti a convincere la Corte d'Appello statale a concedergli una proroga di 10 giorni della scadenza della sua cauzione e ad abbassare l'importo previsto a 175 milioni di dollari, con gli avvocati che sostengono che trovare l'intero importo si è rivelato “praticamente impossibile”, con l'ordine respinto. . Delle circa 30 società obbligazionarie non prenderanno in garanzia il suo prezioso impero immobiliare.

Anche i comitati di azione politica che sostengono il potenziale candidato repubblicano ad affrontare il presidente Joe Biden a novembre stanno dissanguando decine di milioni di dollari per pagare le sue spese legali e le spese legali, mesi prima dell’estate dei procedimenti penali e delle elezioni generali.

L'apparizione pubblica di Trump Media & Technology Group, la società madre di Truth Social, sembra aver dato un enorme impulso alla posizione finanziaria dell'ex presidente, ma non vedrà alcun ritorno immediato.

Venerdì, dopo aver ritardato le indagini delle autorità di regolamentazione e del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, gli azionisti di Truth Social hanno approvato la tanto attesa fusione tra Trump Media e la società di comodo quotata in borsa Digital World Acquisition Corporation.

Secondo i termini dell’accordo, i principali azionisti di Trump Media non possono vendere le proprie azioni per sei mesi. Questo requisito, solitamente utilizzato per evitare che nuovi enti pubblici segnalino un collasso interno o una mancanza di fiducia nel futuro dell'azienda, si applica a un ex presidente.

Trump possiede una quota del 60% nella società, che è servita come piattaforma di fatto per la sua campagna presidenziale, raccogliendo milioni di dollari in copertura mediatica gratuita ogni volta che pubblicava un post incendiario.

Wall Street valuta Trump Media 14 miliardi di dollari, ma gli esperti sostengono che questa cifra sia profondamente errata. Digital World Acquisition Corporation, diventata Trump Media martedì dopo la fusione, ha visto il prezzo delle sue azioni aumentare di quasi il 200% quest’anno.

L’alto prezzo delle azioni e l’elevata valutazione arrivano proprio mentre Trump Media sta perdendo denaro e Truth Social sta perdendo utenti.

Jay Ritter, professore di finanza presso l’Università della Florida, ha dichiarato: CNN“Si tratta di una situazione davvero insolita: il titolo è in gran parte disconnesso dai fondamentali.

Un confronto più ravvicinato potrebbe essere quello dei cosiddetti titoli meme come GameStop e AMC, che sono aumentati vertiginosamente durante la pandemia grazie alla spinta dei trader al dettaglio, ha aggiunto. Ritter ha affermato che Trump Media valeva probabilmente circa 2 dollari per azione, ma dopo le 10 di martedì era scambiata a circa 68 dollari.

“Il core business non sembra valere molto. Non ci sono prove che questa diventerà un'azienda molto grande e redditizia”, ​​ha detto Ritter alla CNN.

“Sono ragionevolmente fiducioso che il prezzo delle azioni alla fine scenderà a 2 dollari per azione, e potrebbe anche scendere al di sotto di tale cifra se la società sprecasse i soldi ricavati dalla fusione.”

Nei primi nove mesi dello scorso anno, Trump Media ha generato ricavi per 3,4 milioni di dollari, ma ha perso 49 milioni di dollari.

Nella sua offerta pubblica iniziale della scorsa settimana, Reddit era valutato 6,4 miliardi di dollari, sebbene lo scorso anno abbia incassato 804 milioni di dollari rispetto ai 5 milioni di dollari dei media di Trump.

“A questi livelli, sembra non essere vincolato dai risultati aziendali sottostanti”, ha detto alla CNN Matthew Kennedy, stratega senior dell’IPO presso Renaissance Capital.

“In definitiva, le valutazioni tendono a restare indietro rispetto ai fondamentali. Ciò significa che questo titolo è decisamente a rischio di ricadere sulla Terra.”