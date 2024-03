Chi è Jin Tran? Tutto sul protagonista n. 1 dell'addio al nubilato asiatico

Jesse Palmer fornisce un aggiornamento sullo “scapolo d'oro” di Gerry e Theresa. Jesse Palmer parla con Ralphie Aversa di USA TODAY sul tappeto rosso degli Oscar sul perché “Le nozze d'oro” è stato così stressante per lui.

Nel 22° anniversario del primo episodio di “The Bachelor”, la serie ha annunciato il suo primo protagonista asiatico-americano.

Dopo che la scelta finale di Joey Graziadei è stata rivelata durante la finale di lunedì sera, è stata rivelata Jin Tranuno studente assistente medico di 26 anni di Miami, Florida, sarà il prossimo protagonista di “Bachelorette”.

Indossando un abito viola con una profonda scollatura, è uscita sul palco per salutare il pubblico di ex studenti e fan di Bachelor Nation. Il giorno prima, ha detto, era al pronto soccorso tutta vestita.

Ha detto che essendo il primo campionato asiatico della franchigia è stato “onestamente incredibile”. Tran è vietnamita-americano e bilingue.

Jen Tran è stata “onorata” di entrare nella storia come prima protagonista asiatica di “The Bachelorette”.

“Mi sento così grato e orgoglioso di essere il primo addio al nubilato asiatico in questo franchise”, ha detto Tran.

“Crescendo, ho sempre desiderato vedere la rappresentazione asiatica in TV. E ho la sensazione che fosse davvero scarsa. Ogni volta che c'erano asiatici nei media, era per ricoprire un ruolo di personaggio secondario, per soddisfare una sorta di stereotipo, e ho sentito davvero intrappolato.” Perché ero tipo, “Non mi vedo sullo schermo. “Non mi vedo come un personaggio principale.”

Ha continuato: “E ora essere qui oggi in questa posizione e dire: 'Condurrò la mia storia d'amore.' “Sarò il personaggio principale della mia storia”, non potevo fare a meno di pensare. Quante persone ispiro e quante cambio.”

Nel 2017, la serie ha fatto il suo primo grande passo verso la diversità scegliendo Rachel Lindsay come prima protagonista femminile nera in “The Bachelorette”. Nel 2021, la serie ha trasmesso la sua prima stagione con lo scapolo nero Matt James.

Tran ha detto che mentre si avvia alle riprese per la sua stagione, sta cercando “battute sfacciate” e “qualcuno che sarà in grado di sopportarlo il più possibile”.

Jen Tran è apparsa nella stagione di “The Bachelor” di Joey Graziadei

Tran era tra i primi sei in quest'ultima stagione di “The Bachelor” ed è stato eliminato nell'episodio 7, subito prima di visitare la città natale di Graziadei.

Gli spettatori hanno imparato di più su di lei durante il suo appuntamento personale nell'episodio 3, quando ha parlato con Graziadei della sua turbolenta vita familiare. Ha aggiunto che suo padre dormiva da sei anni nel seminterrato della casa della sua famiglia a causa dei continui litigi con sua madre.

“Ho avuto delle brutte relazioni in passato, e ho sicuramente attraversato periodi in cui pensavo che non sarei mai stata amata e che non avrei mai trovato nessuno. Questo è dovuto al modo in cui sono cresciuta con la famiglia di mio marito”, ha detto Graziadei.

“È stato un posto davvero doloroso in cui crescere”, ha detto. “Mi sono sempre sentito molto indesiderato dai miei genitori, così come tutta la situazione familiare crescendo. Non ho mai sentito il vero amore.”

Ha rivelato che non ha più una relazione con suo padre e nell'episodio “Le donne raccontano tutto” andato in onda il 18 marzo, ha parlato in dettaglio di come stanno lei e sua madre.

“La loro relazione adulta era[separata]solo un po' perché penso che nella cultura asiatica, vivi con i tuoi genitori finché non ti sposi e anche dopo esserti sposato, a volte”, ha detto Tran. “Non mi ha mai visto da adulto. Ma guardandomi in TV e vedendomi innamorarmi, mi ha davvero visto crescere e diventare adulto e questo è stato enorme per la nostra relazione perché sento che mi vede come persona mia. .” “.

“Lei è la donna che voglio essere da grande”, ha detto di sua madre. “È venuta qui dal Vietnam e ha abbandonato la scuola di medicina per dare a me e mio fratello una vita migliore. Quando mio padre se n'è andato, ha assunto il ruolo di genitore e non si è mai lamentata”.

Secondo un comunicato stampa della ABC, “Tran è una donna gentile e compassionevole che ha dedicato la sua vita ad aiutare gli altri e attualmente sta studiando per diventare assistente medico. … Quando non studia, Tran ama leggere, andare in canoa e viaggiare in qualsiasi momento.” Ha una possibilità.”

Gli asiatici americani sono sottorappresentati in televisione e nei film

Rapporto 2023 di Nielsen Un'analisi della rappresentazione asiatico-americana nei media ha rivelato che il pubblico asiatico-americano, nativo hawaiano e isolano del Pacifico (AANHPI) “si sente il meno rappresentato tra tutti i gruppi razziali nei media”.

Inoltre, secondo il rapporto, “i membri dell’AANHPI rimangono sottorappresentati nella programmazione televisiva e via cavo, che insieme rappresentano la maggioranza degli spettatori tra il pubblico americano”.

Nel 2022, AANHPI aveva una quota di schermo del 4,1% nei contenuti trasmessi (che include quelli su ABC) – e una quota di schermo del 5% quando si guardavano contenuti trasmessi, via cavo e in streaming – rispetto a una stima demografica del 6,4%.

Gli asiatici orientali vedono una maggiore rappresentanza rispetto agli asiatici del sud, ai sud-est asiatici, ai nativi hawaiani e agli isolani del Pacifico.