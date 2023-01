Il caotico film dei Golden Globes 2023 non riesce a giustificare la sua esistenza – Rolling Stone

Se è d’oro I globi vengono trasmessi durante la settimana e nessuno li guarda, ha ancora importanza? Questa è stata la domanda posta quando lo sfacciato cugino dell’Oscar è tornato in TV martedì sera dopo un anno di assenza.

Visualizza premi, mucche da mungere Hollywood Foreign Press Association – Uno strano gruppo di giornalisti internazionali di oscure pubblicazioni con una morale dissoluta amore Chiedere alle celebrità autografi e foto nei comunicati stampa ha sconcertato quasi tutti gli altri: è stato espulso dalle onde radio l’anno scorso, annunciando i suoi premi solo tramite Twitter, in modo piuttosto imbarazzante, dopo una serie di polemiche di alto profilo.

Tra questi c’era un’indagine che ha rivelato che l’HFPA Non ci sono membri neri; Il suo ex presidente è Philip Burke Connessione Black Lives Matter è un “movimento di odio razzista” e ne è accusato Tentando l’attore Brendan Fraserche ha saltato la cerimonia di quest’anno per protesta nonostante la sua nomina Balena; e le accuse sfacciate e oltraggiose di corruzione, come il trattamento riservato da Netflix ai membri dell’HFPA Vacanza di lusso a Parigi a Emilia a Parigi che ha portato a una serie di nomi di Globes per la serie spesso derisa.

E ora è tornata, dimostrando totalmente la sua esistenza niente Questo impedirà a Hollywood di concedersi una festa glamour con bibite e snack gratuiti.

Trasmissione in diretta su NBC Da Beverly Hilton a Tony Beverly Hills, California, 80 anniDecimo annuale palline d’oro ospitato Jerrod Carmichaelun comico nero di grande talento che ha recentemente debuttato con il suo potente spettacolo Rotaniel.

Durante il suo monologo di apertura, Carmichael ha scherzato sul fatto di essere “irriferibile” come primo presentatore nero dei Globes e ha affrontato i membri dell’organizzazione razzismo controversia, spiegando il ragionamento dell’HFPA per la sua selezione e perché ha scelto di accettare la cerimonia per lo più rara.

“Ehi. Benvenuto negli anni ’80Decimo Premi annuali Golden Globe. Sono il tuo ospite Jerrod Carmichael. E ti dirò perché sono qui. Sono qui perché sono nero.

“Quello spettacolo, i Golden Globe, non è andato in onda l’anno scorso perché l’Hollywood Foreign Press Association – che non direi fosse un’organizzazione razzista, ma non avevano un solo membro nero fino alla morte di George Floyd, con quell’informazione quello che vuoi.”

Dopo essersi confrontato con gli informatori neri dell’FBI che hanno spiato i leader dei diritti civili negli anni ’60, Carmichael alla fine ha detto di aver accettato il concerto di hosting a causa del suo stipendio di $ 500.000 e che “l’industria merita serate come questa”, qualunque cosa significhi.

Questo è stato soprattutto per Carmichael, ad eccezione di alcune battute interstiziali semi-divertenti su come Rihanna dovrebbe ignorare gli odiatori e prendersi il suo dannato tempo in questo nuovo album (i Queen erano presenti con il partner A $ AP Rocky), uno scavo a Scientology di Tom Cruise per la sua esibizione per riportare i Golden Globe Awards (che non era presente, mitigando il suo effetto) e un crack targeting Steven Spielberg A proposito di portare Kanye West a uno spettacolo Fablemans E gli ha fatto cambiare completamente la sua visione degli ebrei, oltre a un punto di vista incredibilmente apocalittico secondo cui Will Smith è chiuso, in stile Rock Hudson. Carmichael, meglio conosciuto per il suo marchio di commedia emotivamente incorreggibile, è apparso fuori dalla sua zona di comfort per tutta la notte, concentrandosi maggiormente sul rafforzamento del senso generale di disagio degli Haymakers.

Non è stato senza momenti piacevoli. Jennifer Coolidge armeggia in modo esilarante attraverso il proprio riflesso per la sottomissione prima di fare un commovente discorso di accettazione sul fatto di averla raggiunta nella mezza età, maledicendo Colin Farrell mentre ringrazia la sua giovane partner per il culo, Jenny, dopo aver vinto il premio come miglior attore in una commedia o in un musical. a Anisherin da Inisherin. Michelle Yeoh Ha raccontato in lacrime il suo viaggio decennale alla scoperta di Hollywood e tutte le barriere che ha superato, accettando il premio per la migliore attrice in un film commedia o musicale per Tutto ovunque in una volta – prima di dire al globo: “Zitto, per favore! Posso picchiarti”, quando hanno cercato di manipolarlo.

Un altro momento clou dello spettacolo è stata la sfilza di attori neri che hanno portato a casa premi, tra cui la migliore attrice non protagonista per la leggendaria Angela Bassett (Pantera Nera: Wakanda per sempre), miglior attore non protagonista in una serie TV (Abbott Elementare) a Tyler James Williams, Quinta Bronson ha vinto la migliore attrice in una serie televisiva/commedia (Abbott Elementare), Zendaya per la migliore attrice in una serie televisiva – serie drammatica (trance) e di Brunson Abbott Elementare Si porta a casa la Migliore Serie Televisiva Musicale o Commedia. Eddie Murphy È stato anche insignito del Cecil B. DeMille Award for Professional Achievement. Sebbene tutti questi vincitori fossero chiaramente meritevoli, lo era anche il team dei Globes Molti È necessario lavorare di più per rimediare al suo passato razzista.

Nel frattempo, la comica Tracy Morgan ha presentato Murphy e ha continuato a definire il padre di 10 figli un “gioco di astinenza debole”, procurandogli alcune delle più grandi risate della notte. In un breve discorso di ringraziamento, Murphy ha dato al pubblico tre consigli su come ottenere il massimo dalla vita.

“C’è un progetto definitivo che puoi seguire per raggiungere il successo, la prosperità, la longevità e la tranquillità. È un progetto e l’ho seguito per tutta la mia carriera”, ha detto Murphy. Il nome della moglie di Will Smith fuori dalla tua fottuta bocca!

Ben giocato signore. Ryan Murphy ha messo in evidenza artisti LGBTQ+ come Billy Porter e MJ Rodriguez quando hanno ricevuto il Carol Burnett Award for Television Achievement, definendoli “esempi di possibilità”, e un Sean Penn in lacrime sembrava mostrare Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha interrotto l’affascinante evento per consegnare un messaggio a coloro che guardavano a casa sulla guerra della Russia contro l’Ucraina. (Questo accade in quasi tutte le cerimonie di premiazione ora.)

“La guerra in Ucraina non è ancora finita, ma la marea sta cambiando. Ed è già chiaro chi vincerà. “Ci sono ancora battaglie e lacrime davanti, ma ora posso sicuramente dirti chi è stato il migliore l’anno scorso: è stato voi. Persone libere nel mondo libero. Coloro che si sono uniti per sostenere il popolo ucraino libero nella nostra comune lotta per la libertà e la democrazia. Per il diritto alla vita, all’amore.

Casa del drago Ha vinto la migliore serie TV drammatica, mentre Martin McDonagh ha portato a casa la migliore serie drammatica Anisherin da Inisherin Ha vinto il miglior musical o commedia in un film e il dramma biografico di Steven Spielberg Fablemans Ha vinto il miglior film drammatico. Con una mossa di classe, Spielberg ha gridato a tutti gli assistenti del film durante il suo discorso di accettazione.

“Ero un attore di John Cassavetes in uno dei suoi film”, ha detto Spielberg. “Gli ho portato il caffè. Ho preso loro tutto ciò che volevano. Ho corso intorno a quel set, che era come una fotocamera da 16 mm e molto rumore, e qualunque cosa volessero sono corso al takeaway e vado da loro. Ecco perché tratto i miei genitori sono così gentili perché so come si sente.”

Naturalmente, c’era la suddetta nuvola che incombeva sul procedimento – e non sto parlando solo delle controversie razziali dell’HFPA, o dei suoi schemi di corruzione, o del fatto che non sia riuscito a nominare nessuna donna nella categoria Miglior regista (un’altra delle sue casi storici, e qualcosa che McDonagh ha sottolineato nel suo discorso di accettazione). sto parlando di Brendan Fraser.

Come accennato in precedenza, Fraser ha saltato i Golden Globe di quest’anno nonostante sia stato nominato come miglior attore per la migliore interpretazione della sua carriera nel cinema. Balena (perso a ElvisAustin Butler). in Intervista 2018 Insieme a GQFraser ha parlato per la prima volta di come l’ex presidente dell’HFPA Philip Burke lo abbia toccato durante un pranzo dell’HFPA al Beverly Hills Hotel nel 2003.

“Mi sentivo male. Mi sentivo come un bambino. Mi sentivo come se avessi una palla in gola. Pensavo che stavo per piangere “, ha detto Fraser. “Mi sentivo come se qualcuno mi avesse cosparso di vernice invisibile. “(Burke ha definito l’incidente una “fabbricazione totale”, mentre affermava che Fraser l’Australian Journalists Association l’ha definito uno “scherzo” in una scusa scritta.)

Brendan Fraser il vincitore dello Spotlight Award, va nel backstage durante la 34a edizione dei Palm Springs International Film Awards al Palm Springs Convention Center il 5 gennaio 2023 a Palm Springs, in California. Amy Sussman/Getty Images

Fraser Raccontare GQ Nel novembre dello scorso anno non avrebbe partecipato ai Golden Globe di quest’anno se fosse stato nominato per un Pisces Award.

“Ho più storia con la Hollywood Foreign Press Association che rispetto per la Hollywood Foreign Press Association”, ha detto Fraser. “No, non parteciperò.”

Ha aggiunto: “È a causa della storia che ho con loro. E mia madre non ha allevato un ipocrita. Puoi chiamarmi in molte cose, ma non così”.

Sarebbe stato bello vedere più attori (quali?) e altri membri della comunità di Hollywood solidarizzare con Fraser, o almeno controllare il suo nome e perché era assente durante la notte. Ma la difficile situazione di Fraser non viene mai effettivamente menzionata.

Storicamente, i Golden Globe Awards sono stati una notte selvaggia: i tuoi attori preferiti indossano abiti e smoking accattivanti vestiti con alcol e sono affascinati da artisti del calibro di Tina Fey, Amy Poehler o Ricky Gervais. I Golden Globe del 2023 non avevano nulla di tutto ciò. Le stelle sono spuntate tra la folla ei presentatori così nervosi che non sono nemmeno sicuri del motivo per cui sono lì in primo luogo. Ci sono state alcune battute preziose che hanno portato questi A-listers in modalità hooking (tranne l’adorabile scusa di Regina Hall per la scusa del vincitore Kevin Costner per la sua assenza, benedica lei), e scatti di reazione ancora meno memorabili. Ha fatto quasi 30 minuti di straordinari. E Carmichael, in qualità di presentatore, non solo non è riuscito a mantenere lo slancio, ma anche ad affrontare la lista di controversie dell’HFPA in modi intelligenti. Quindi, se i Golden Globes saranno solo un altro noioso spettacolo di premi, a che scopo servono?

Forse è ora di lasciarla morire.