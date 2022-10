Le azioni di Twitter salgono sui rapporti che Elon Musk propone ancora una volta di acquistare la società a prezzo pieno

CNN

Le azioni di Twitter sono state chiuse due volte, una seconda volta per le notizie in sospeso, ed sono aumentate di circa il 13% martedì a mezzogiorno dopo che Elon Musk ha suggerito di portare avanti il ​​suo accordo per acquistare la società al prezzo originariamente concordato di $ 54,20 per azione.

Bloomberg e The Washington Post hanno riferito martedì che Musk ha inviato un messaggio a Twitter proponendo che l’accordo andasse a buon fine come era stato originariamente firmato, citando persone che hanno familiarità con i negoziati.

I rappresentanti di Musk e Twitter non hanno risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Questa notizia arriva mentre entrambe le parti si preparano ad andare al processo tra due settimane per il tentativo di Musk di ritirarsi dall’accordo di acquisizione da 44 miliardi di dollari, che Twitter lo ha citato in giudizio per completare. Gli avvocati di Musk avrebbero dovuto estromettere l’amministratore delegato di Twitter, Parag Agrawal lunedì, e gli avvocati di Twitter stavano pianificando di licenziare Musk a partire da giovedì.

Un tale accordo potrebbe porre fine ai mesi di avanti e indietro tra Musk e Twitter, causando un’enorme incertezza per dipendenti, investitori e utenti di una delle piattaforme di social media più influenti al mondo.

È probabile che il consiglio di amministrazione di Twitter accetti una sospensione del contenzioso per andare avanti con la chiusura dell’accordo, secondo Josh White, professore associato di finanza alla Vanderbilt University.

“La saga pubblica ha sicuramente messo a dura prova loro e lo staff di Twitter”, ha detto White. “È meglio che tutte le parti concludano l’accordo e eseguano una transizione rapida e senza intoppi. Sospetto che si chiuderà rapidamente”.

La saga è iniziata ad aprile, quando Musk ha rivelato di essere diventato il più grande contributore di Twitter. Nei mesi successivi, Musk ha accettato e poi ha ritirato un’offerta per sedere nel consiglio di Twitter, ha minacciato un’acquisizione ostile della società, ha firmato un accordo per acquistare la società, ha iniziato a sollevare preoccupazioni sui bot sulla piattaforma e ha tentato di rescindere l’accordo Twitter ha intentato una causa per perseguire un accordo e aggiungere affermazioni di un informatore di Twitter alla sua argomentazione.

Musk inizialmente si è mosso per chiudere l’accordo, citando le accuse secondo cui la società ha calcolato male il numero di spam e account falsi sulla piattaforma. Twitter ha affermato che Musk aveva violato l’accordo e stava usando i robot come scusa per uscire dall’accordo di rimorso di un acquirente dopo una più ampia recessione del mercato, che ha anche danneggiato le azioni di Tesla e quindi la fortuna personale di Musk.

Tuttavia, diversi esperti legali hanno affermato che Twitter aveva un caso più forte in tribunale e che Musk avrebbe dovuto affrontare un onere significativo nel tentativo di dimostrare che la società ha fatto dichiarazioni fuorvianti materiali nei suoi depositi di titoli o nel contratto di acquisto.

La causa è stata l’ultimo ostacolo rimasto sulla conclusione dell’accordo, dopo che gli azionisti di Twitter hanno votato il mese scorso per approvare l’accordo. Inizialmente l’accordo doveva concludersi questo mese.

Con la notizia che l’accordo potrebbe concludersi, l’attenzione potrebbe tornare ancora una volta su cosa potrebbe significare l’acquisizione da parte di Musk della piattaforma di social media.

Musk ha precedentemente proposto una serie di potenziali modifiche a Twitter, la più importante delle quali è il ritorno dell’ex presidente Donald Trump sulla piattaforma e la rimozione dei ban permanenti sugli account. Musk ha anche affermato di volere che Twitter sia più aperto alla “libertà di espressione” e potrebbe cambiare le sue politiche di modifica dei contenuti.