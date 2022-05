Le condivisioni sui social media crollano dopo l’avviso di Snapchat

azienda Detto in un atto normativo Che le sue prospettive cupe fossero dovute al fatto che “l’ambiente macroeconomico si è deteriorato più e più velocemente del previsto”.

La notizia dei problemi di Snap ha fatto diminuire le azioni di molti dei suoi concorrenti.

Titolare di Facebook e Instagramè diminuito di quasi il 10% mentreÈ sceso di oltre il 20%. YouTube e Google Genitorestrisciare 6% eChe possiede azioni in tutte queste società, in calo dell’8%.

La battuta d’arresto sociale ha ostacolato l’umore generale del mercato. Tecnologia sopraffatta Nasdaq Martedì pomeriggio è sceso del 2,6%. Il daw È sceso di quasi 150 punti, ovvero lo 0,4%. Standard & Poveri 500 È sceso di oltre l’1,3%.

Gli investitori nei titoli dei social media sono chiaramente preoccupati che gli inserzionisti possano ritirarsi dalle spese di marketing a causa di una serie di preoccupazioni.

L’invasione russa dell’Ucraina ha fatto salire alle stelle i prezzi del petrolio e del gas in tutto il mondo. Oltre all’aumento dei costi energetici, le pressioni inflazionistiche stanno frenando la spesa delle imprese. Il recente aumento dei casi di Covid in Cina è un altro segnale preoccupante per aziende e consumatori.

Amazon AMZN Snapchat in particolare è stato danneggiato dalla crescente popolarità di TikTok e di altri servizi di social media emergenti che si stanno riversando sugli utenti più giovani, come discordia Una piattaforma di streaming di videogiochi di proprietà, Twitch.

Mela AAPL Le società di social media lo erano lottando con influenze negative sugli introiti pubblicitari derivanti da modifiche alla privacy daPer utenti iPhone e altri dispositivi in ​​esecuzione su piattaforma iOS.

Il panorama pubblicitario preoccupa anche gli analisti. “Appare sempre più probabile un ampio crollo del mercato pubblicitario”, ha affermato l’analista di Wells Fargo Brian Fitzgerald in un rapporto pubblicato martedì.

L’analista di JMP Securities Andrew Boone ha abbassato il suo obiettivo di prezzo su Snapchat martedì, affermando che “l’ambiente pubblicitario sta peggiorando e non abbiamo una visione chiara che questo sia il minimo”.