Le custodie per Galaxy S23 si riferiscono a un design della fotocamera diverso che presenta una gobba più sottile

il primo Galaxy S23 I casi sono apparsi su Internet! Sebbene non sembri che Samsung sia stata prodotta, a quanto pare si basa sulle dimensioni ufficiali che l’azienda condivide con i suoi partner. In teoria, questi stati di terze parti non dovrebbero essere più evidenti dei file Crea il CAD precedente Mostra il presunto design del trio di punta del Galaxy S23. Tuttavia, queste immagini di stato di terze parti indicano che potremmo averle acquisite prematuramente celebrare La nuova tendenza di design di Samsung per la serie di punta del 2023.

Dopotutto, il Galaxy S23 potrebbe avere una gobba per la fotocamera. Sebbene i rendering precedenti abbiano affermato diversamente, queste custodie esterne hanno ritagli circolari e spazio sufficiente per una gobba della fotocamera che include tutti e tre i sensori. (Attraverso Incorpora il tweet)

Galaxy S23 con o senza gobba della fotocamera – Entrambi sono possibili

A un ulteriore esame delle immagini di questa custodia, lo spazio lasciato dalla cosiddetta custodia protettiva del paraurti per fotocamera Galaxy S23 sembra essere minimo in termini di dimensioni e spessore complessivi. Può darsi che anche se il Galaxy S23 ha una gobba per la fotocamera, sarà meno invadente rispetto alle generazioni precedenti.

Ad ogni modo, è difficile trarre conclusioni definitive sulla base di queste recenti fughe di notizie. Non vi è ancora alcuna garanzia che il Galaxy S23 abbia una gobba per la fotocamera, anche se questa custodia esterna ne suggerisce una. Potrebbe essere un design iniziale della custodia o potrebbe avere una gobba anche se il telefono non lo è.

Indipendentemente da ciò, l’aspetto del Galaxy S23 è ancora in discussione. È troppo presto per essere sicuri del design esterno del Galaxy S23 fino all’ultimo dettaglio, e solo il tempo chiarirà questa confusione. SAMSUNG Si dice che abbia intenzione di lanciare la serie Galaxy S23 All’inizio del 2023dopo essere stato ufficialmente presentato a gennaio.

Hai una politica di design preferita per il prossimo flagship Samsung? Preferiresti che il Galaxy S23 avesse una gobba per la fotocamera? O pensi che la separazione dei tre sensori circolari suoni meglio? Condividi i tuoi pensieri di seguito.