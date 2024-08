Le ultime parole di Matthew Perry rivelate dopo l’arresto della star di Friends

Parole finali amici Il coinvolgimento della star Matthew Perry è stato rivelato in nuovi documenti rilasciati dopo che cinque persone sono state accusate all’inizio di questa settimana in relazione alla sua morte.

Perry è morto il 28 ottobre dello scorso anno e le sue ultime osservazioni al suo aiutante Kenneth Iwamasa sono state incluse nei documenti giudiziari rilasciati questa settimana.

La posta quotidiana Rapporti di stampa “Dammi una dose abbondante”, ha detto Perry a Iwamasa, riferendosi a una dose di ketamina. Ha anche chiesto al suo assistente di preparare la vasca idromassaggio. Più tardi, Perry fu trovato sdraiato a faccia in giù in una vasca idromassaggio.

Gli stessi documenti rivelano che Perry era stato trovato privo di sensi nella sua casa due volte in precedenza.

Iwamasa è stato accusato insieme ad altre quattro persone, tra cui due medici, in relazione alla morte di Perry: Eric Fleming, il dottor Mark Chavez, Jasvin Sangha e il dottor Salvador Plascencia.

Iwamasa, Fleming e Chavez hanno accettato di dichiararsi colpevoli, mentre Sangha e Plasencia hanno negato la colpevolezza.

In seguito alla presentazione delle accuse, il procuratore americano Martin Estrada ha annunciato giovedì, durante una conferenza stampa a Los Angeles, che i cinque imputati erano un assistente residente (Iwamasa), due medici e una donna conosciuta come la “regina della ketamina”. Estrada ha detto che gli imputati facevano parte di una “vasta rete criminale” che forniva ketamina a Perry e altri. Ha detto che i sospettati “hanno sfruttato i problemi di dipendenza del signor Perry per arricchirsi”.