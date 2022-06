Le voci di NieR: Automata Switch appaiono online prima del Nintendo Direct Mini

Speciale Nintendo Direct Mini: spettacolo per i partner Andrà in onda più tardi oggi nel Regno Unito e, naturalmente, le voci sono già iniziate.

Si dice che Nacho Requena, un giornalista di giochi spagnolo che ha predetto accuratamente la storia dell’ultimo Direct e si è concentrato sulla terza parte, abbia anticipato alcuni giochi che potrebbero essere in arrivo sulla piattaforma ibrida Nintendo.

uno è atlante Carattere La serie e l’altra si ritiene essere un gioco di ruolo d’azione di Square Enix, Giogo: automatico:

“Mi è stato anche detto che ci saranno alcuni giochi di Persona, anche se non ne conosco nessuno

“Mi è stato anche detto che ci sarà un altro gioco disponibile da tempo su altre piattaforme… è disponibile da quattro anni ormai.”

Questo messaggio è seguito da Stessa GIF di condivisione della fonte Diretto da Nir Yoko Taro, ne ha parlato altro Il gioco è stato rilasciato tra il 2017 e il 2018.

Il titolo PlatinumGames NieR: Automata è arrivato per la prima volta su PlayStation 4 e PC nel 2017, seguito da una versione Xbox One nel 2018. Il team dietro questa versione ha precedentemente menzionato come sarà Aprire sulla porta dello switchE, a un certo punto, lo ha detto ai fan di Switch Chiedi a Square Enix Se vogliono vederlo accadere. un NieR datamine l’anno scorso Secondo quanto riferito, ha anche accennato a possibili piani di Switch.

Per quanto riguarda Persona, ci sono state voci insistenti secondo cui le voci precedenti della serie a un certo punto appariranno su Nintendo Switch e, più recentemente Persona 3 portatileE il Persona 4 d’oroE il Persona 5 Reale La Xbox è stata annunciata durante la sua presentazione nel 2022.

C’è un’altra voce in giro Sembra che Metroid Prime Remaster sia pronto per novembree seguirà con Prime 2 e 3.

Pensi che vedremo NieR: Automata su Switch? E la serie Persona? Lascia i tuoi pensieri qui sotto.