Lenovo sta introducendo due nuovi Chromebook prima del CES

Lenovo ha appena estratto dalla confezione due nuovi dispositivi a prezzi accessibili prima della loro presentazione al CES il mese prossimo a Las Vegas. Ti presentiamo anche un nuovo Chromebook IdeaPad Flex 3i e un nuovo tablet entry-level. IdeaPad Flex 3i è un computer 2 in 1 basato su ChromeOS con numerose opzioni di connettività. Nel frattempo, il tablet M9 è un dispositivo Android con uno schermo da 9 pollici.

A partire dal Chromebook, l’IdeaPad Flex 3i è dotato di un display più grande da 12,2 pollici e in più configurazioni: con un processore Intel N100 o N200 con grafica Intel integrata o grafica NVIDIA dedicata. Può essere configurato con 4 GB o 8 GB di RAM e 64 GB o 128 GB di memoria interna espandibile tramite uno slot microSD.











L’I/O su Flex 3i include due porte USB-A 3.5 Gen 1 e una porta USB-C 3.2 Gen 2. C’è anche un jack per cuffie da 3,5 mm, una porta HDMI 1.4 e uno slot Kensington. Ci sono anche doppi microfoni, supporto Bluetooth 5.2 e Wi-Fi configurabile fino a Intel Wi-Fi 6E. C’è anche un paio di altoparlanti da 2 watt e una webcam da 720p o 1080p.

Successivamente, il tablet M9 ha uno schermo da 9 pollici con una risoluzione di 1340 x 800 pixel e pesa meno di un chilo. È alimentato dal chipset MediaTek Helio G80 (octa-core) e dispone di una batteria da 5.100 mAh con supporto per la ricarica da 15 W tramite USB-C. Il tablet è disponibile in 3 GB + 32 GB, 4 GB + 64 GB e 4 GB + 128 GB. C’è una fotocamera frontale da 2 megapixel e una fotocamera principale da 8 megapixel. Puoi aspettarti il ​​supporto per Bluetooth 5.1 e Wi-Fi ac.

Il Chromebook IdeaPad Flex 3i arriverà sul mercato a maggio 2023 e sarà venduto al dettaglio a $ 350. Il tablet Lenovo M9 verrà rilasciato nel secondo trimestre del 2023 e costerà $ 140.