Otto ragazze adolescenti sono state accusate dell’omicidio di un senzatetto a Toronto

Otto ragazze adolescenti conosciute attraverso i social media sono state accusate dell’omicidio di un senzatetto a Toronto domenica, ha detto la polizia.

La banda di tre tredicenni, tre quattordicenni e due sedicenni ha aggredito la loro vittima di 59 anni in una piazza vicino alla stazione ferroviaria principale dopo la mezzanotte del 18 dicembre. Lo ha annunciato il dipartimento di polizia di Toronto.

Gli astanti che hanno visto le ragazze accoltellare l’uomo in York Street e University Street hanno fermato l’EMS, che ha trasportato la vittima in un vicino ospedale. Il sergente investigativo Terry Brown ha detto che la vittima, che viveva nel sistema di accoglienza della città da diverse settimane, è morta a causa delle ferite riportate. Martedì conferenza stampa.

Brown ha rivelato che i ragazzi sono stati trovati vicino alla scena portando “un certo numero di armi”.

Il sergente investigativo Terry Brown ha descritto il comportamento delle ragazze come “brulicante”. Polizia di Torino

Le ragazze avrebbero ucciso il senzatetto in York Street e University Avenue a Toronto. Google Maps

Il gruppo di ragazze – le cui identità sono protette dallo Youth Criminal Justice Act del Canada – potrebbe essere uscito con l’intento di causare problemi. La polizia ha detto che i ragazzi sono stati coinvolti in un altro alterco circa due ore prima che il senzatetto venisse ucciso.

“Ciò che si presume sia accaduto quella sera sarebbe coerente con quello che tradizionalmente chiameremmo comportamento sciame o brulicante”, ha detto Brown.

Brown ha detto che tre dei ragazzi avevano precedenti con la polizia.

Le ragazze vivono in diverse parti di Toronto e si sono conosciute attraverso i social media, anche se la polizia non sa ancora da quanto tempo si conoscono. I funzionari stanno ancora indagando sul motivo per cui si sono incontrati nella zona e quali sono i loro piani per questa sera.

Tutte e otto le ragazze sono state accusate di omicidio di secondo grado. Sono stati posti in custodia cautelare e dovrebbero ripresentarsi alla fine del mese.