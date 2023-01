L’esclusione delle donne dalle ONG da parte dell’Afghanistan mette a nudo le divisioni all’interno dei ranghi talebani

Un recente decreto talebano che vieta alle donne di lavorare per le ONG ha suscitato la condanna internazionale e l’opposizione interna in un paese che sta affrontando il collasso economico. Ha anche esposto le divisioni all’interno dei talebani, con una posta in gioco potenzialmente alta per i governanti e il popolo dell’Afghanistan.

L’ultima settimana del 2022 è iniziata con un terribile shock per Sahar H, un’operatrice umanitaria afghana di 24 anni, che ha iniziato il suo nuovo anno con il botto.

Il 24 dicembre – il giorno dopo la sua vacanza settimanale del venerdì in Afghanistan – Sahar è al suo computer a Kabul, preparandosi per un’imminente sessione di sostegno alle donne. Sahar, direttrice del programma di una ONG, non ha voluto che venisse rivelato il suo vero nome o il nome della sua organizzazione per motivi di sicurezza.

Immersa nel suo lavoro, Sahar riusciva a malapena a guardare il suo cellulare quando ha inviato un messaggio tramite WhatsApp. Ma quando ha visto il mittente, un collega che lavora in una ONG che si occupa di problemi di sicurezza in un’organizzazione partner, ha attirato la sua attenzione.

Il messaggio conteneva l’ultimo Talebani Il decreto del Ministero dell’Economia è stato scioccante. Adducendo “gravi lamentele sulla mancata osservanza del velo islamico”, i talebani Ha ordinato “a tutte le organizzazioni nazionali e internazionali di fermare il lavoro femminile” immediatamente fino a nuovo avviso. Il decreto ha avvertito che il mancato rispetto comporterebbe la revoca delle licenze.

“Ho immediatamente smesso di lavorare, ho spento il computer e non sono riuscito a trattenere le lacrime”, ha detto Sahar in un’intervista telefonica da Kabul. “Non avrei mai pensato che sarebbe successo. Quel giorno ho perso il mio diritto più importante: il diritto al lavoro”.

Il decreto significa un disastro economico per la famiglia di nove persone di Sahar. “Tutti i membri maschi della mia famiglia hanno perso il lavoro dopo che i talebani sono subentrati. Ero l’unico che aveva un lavoro. Ero l’unico che riceveva uno stipendio e coprivo tutti i costi: affitto, cibo, medicine e l’educazione dei miei fratelli minori.Ora ne siamo tutti colpiti, l’intero paese ne è colpito.

Mentre il mondo inaugurava l’anno 2023 con luci festive e fuochi d’artificio, l’Afghanistan sprofondava ulteriormente in una notte oscura di oscurantismo. Negli ultimi mesi, i governanti islamisti conservatori del Paese hanno fatto saltare in aria il mito diTalebani 2.0Una narrazione promossa durante i negoziati per consentire il ritiro degli Stati Uniti dall’Afghanistan nel 2021. Ora sembrano intenzionati a distruggere le vite dei loro compagni afgani, sradicare le donne dalla vita pubblica e far precipitare il paese in una povertà assoluta.

La rabbia pubblica sta crescendo all’interno del paese, con proteste e scioperi scoppiati nonostante la dura repressione del dissenso.

Ancora più importante, ci sono crescenti indicazioni di divisioni all’interno dei talebani sulle politiche intransigenti. Il punto di svolta, se raggiunto, potrebbe comportare grandi rischi in un paese con una storia di risoluzione delle controversie sotto la minaccia delle armi e di spinta dell’Afghanistan alla guerra civile. Ciò potrebbe avere conseguenze per la comunità internazionale, come la storia ha dimostrato.

Kandahar e i talebani di Kabul

Le segnalazioni di divisioni all’interno dei talebani sono aumentate dall’emanazione del decreto che vieta alle donne di lavorare nelle organizzazioni non governative, e queste segnalazioni provengono da fonti ben informate.

All’interno dei talebani, questa è una visione minoritaria. La maggioranza, anche nella leadership, si oppone a questa decisione”, ha affermato l’ex inviato speciale Usa per l’Afghanistan, Zalmay Khalilzadin un’intervista telefonica da Washington, D.C.

Come capo della squadra negoziale degli Stati Uniti nel febbraio 2020 Accordo di pace Con i talebani a Doha, Khalilzad ha trascorso mesi a trattare con alti funzionari talebani nella capitale del Qatar.

File foto di Zalmay Khalilzad, a sinistra, e il mullah Abdul Ghani Baradar dei talebani firmano un accordo di pace a Doha, in Qatar, il 29 febbraio 2020. © Hussein Sayed, Associated Press

Khalilzad, nato e cresciuto in Afghanistan, si è dimesso da inviato speciale nel 2021. Ma dice di rimanere in contatto con alcuni funzionari talebani anche se rifiuta di nominarli. “Ho parlato con loro in passato e sto parlando con loro adesso, e sono fortemente contrari a questa decisione”, ha sottolineato.

Tuttavia, il problema sembra risiedere nella divisione tra i funzionari talebani più moderati e la cerchia ristretta di conservatori incentrata sul solitario emiro talebano, Hebatullah AkhunzadehHa sede nella città meridionale di Kandahar.

Una foto non datata di Hebatullah Akhunzadeh è stata pubblicata in un messaggio poco prima di Eid al-Fitr. © Afghan Islamic Press tramite Associated Press

La vecchia guardia nelle campagne, chiamata “Kandahar” o talvolta Consiglio della Shura, è ampiamente ritenuta responsabile delle politiche più controverse dei talebani, comprese le restrizioni all’istruzione femminile e la reintroduzione delle punizioni corporali, inclusa la fustigazione pubblica.

A differenza dei funzionari talebani a Kabul, i Kandahari raramente interagiscono con gli estranei. Non conosco, francamente, i leader che hanno deciso questo divieto alle donne di lavorare nelle ONG. Non mi occupo di loro. Si può solo ipotizzare da dove vengano e cosa abbia portato le loro opinioni, ma la speculazione potrebbe non essere utile”, ha detto Khalilzad.

Le studentesse piangono e sfuggono ai funzionari talebani

Il primo segno pubblico di discordia all’interno dei ranghi dei talebani è arrivato nel marzo 2022 sulla controversa posizione del movimento sull’istruzione femminile.

Nei mesi che hanno preceduto il 23 marzo la riapertura delle scuole afgane dopo la pausa invernale, i funzionari talebani hanno promesso di revocare il divieto per le ragazze di frequentare le scuole secondarie.

Ma poche ore prima della prevista riapertura, mentre le ragazze afgane aspettavano ai cancelli della scuola, i talebani hanno improvvisamente invertito la rotta. Quando l’ordine di divieto dell’ultimo minuto ha raggiunto le scuole, i gruppi giornalistici, invitati dal Dipartimento dell’Istruzione, hanno registrato devastanti testimonianze di ragazze in uniforme scolastica che piangevano disperate.

Nelle loro immediate risposte alla stampa, i funzionari talebani sono sembrati colti alla sprovvista dalla dissolutezza nel giustificare i principi islamici mentre assorbivano i colpi delle accese domande dei giornalisti.

In un’insolita dimostrazione di pubblico disaccordo, il viceministro degli Esteri talebano, Sher Mohammad Abbas Stanikzai, ha successivamente chiesto la riapertura delle scuole superiori femminili in un discorso televisivo a un raduno di alti funzionari e comandanti talebani a Kabul.

Sher Mohammad Abbas Stanikzai parla ai giornalisti dopo i colloqui a Mosca, in Russia, il 28 maggio 2019. © Alexander Zemlianichenko, AP

Stanikzai finora ha eluso la sua pubblica espressione di disaccordo. Altri ministri talebani non sono così fortunati.

I ministri promettono – e poi vengono licenziati

Il divieto del 24 dicembre alle donne che lavorano per le ONG è arrivato pochi giorni dopo che i talebani hanno esteso le restrizioni all’istruzione delle donne dalle scuole secondarie alle università.

Poco dopo aver preso il potere nell’agosto 2021, l’allora ministro ad interim dell’istruzione superiore, Abdul Baqi Haqqani, ha annunciato che le università di tutto il paese avrebbero avuto classi separate per le donne.

Fu una decisione quella di separare le femmine, ma non le privò di un’istruzione universitaria.

L’annuncio del ministro ha dato il via libera alle università, consentendo loro di continuare a studiare per le donne, spesso come un sipario che le separa dagli studenti maschi.

Ma nell’ottobre 2022 ha licenziato il ministro dell’Istruzione superiore e lo ha sostituito con l’arciconservatore Nida Muhammad Nadeem, noto per la sua opposizione all’istruzione femminile, definendola non islamica e contraria ai valori afgani.

Appena due mesi dopo la nomina di Nadim, alle donne è stato vietato di frequentare le università.

Nel frattempo, l’alto ministro dell’Istruzione dei talebani, Nurullah Munir, ha detto ai giornalisti nel settembre 2021 che alle donne sarebbe stato permesso di studiare nelle scuole in conformità con Legge islamica Law, ha subito un destino simile.

Per ordine dell’emiro dei talebani, Munir lo era sostituzione Dal presidente del consiglio provinciale di Kandahar, Habibullah Agha, l’anno scorso.

Il movimento talebano negli ultimi vent’anni ha subito un cambiamento così grande nella sua composizione che coloro che ora sostengono i divieti, o hanno un odio per l’istruzione delle donne moderne, sono ora una minoranza.

Ahmed Walid Kakar, fondatore dell’Afghan Eye, ha spiegato che si tratta di una minoranza potente e influente raggruppata intorno all’emiro al vertice.

Kakar ha continuato: “Ma ci sono altri leader all’interno dei talebani che si dice siano tutti contrari a questo divieto”. “Quindi la vera domanda è: quanto tempo può durare l’attuale stato del processo decisionale e la natura di tali decisioni di fronte alla schiacciante opposizione in tutto il paese, ma anche alla crescente opposizione all’interno degli stessi talebani”.

Affidato con obbedienza al principe – tranne …

Mentre crescono le divisioni interne, Kakkar ritiene improbabile che riescano a dividere i talebani.

Dal suo inizio fino ai giorni nostri, i talebani sono ideologicamente e religiosamente obbligati a obbedire al leader anche quando sono in disaccordo con il leader. Kakar ha spiegato che si tratta di un obbligo religioso. “L’unico caso in cui questo non si applica è quando il leader fa qualcosa contro l’Islam”.

Khalilzad pensa che sia giunto il momento. Devono invertire la rotta attenendosi a quella decisione [on the NGO ban] “Quando un leader fa qualcosa che viola i principi islamici, la gente gli si oppone”, ha detto il diplomatico afgano-americano, che è stato anche ambasciatore degli Stati Uniti in Afghanistan.

Penso che i leader talebani che sono contrari a questa decisione debbano unirsi e opporsi al loro leader. Questa è una sfida: saranno all’altezza della situazione e lavoreranno con altri afgani? Se non lo fanno, alieneranno il popolo afghano”.

La posta in gioco, secondo Khalilzad, è alta. “L’umore generale sta cambiando verso la rabbia e l’opposizione, e offre un dono a chi vuole la guerra. Questo non è quello che vogliono gli afgani e questo non è quello che vogliono i talebani”, ha detto l’ex diplomatico Usa.

Quando gli è stato chiesto se condivideva queste opinioni con i funzionari talebani, Khalilzad ha risposto affermativamente. “Lo porto con loro. Dicono che capiscono, ma dicono che ci vorrà del tempo, bisogna essere pazienti. Dico che il tempo non è dalla loro parte, la rabbia aumenterà, la pressione aumenterà e saranno accusati di aumentare la sofferenza delle persone. Non rispondono”, ha raccontato. .

Dubbio e speranza

Mentre gli uomini dei talebani tremano e implorano pazienza, le loro donne sprofondano nella miseria mentre i loro volti si abbassano ad ogni occasione.

Dalla sua casa a Kabul, Sahar si preoccupa dei finanziamenti per i programmi che gestisce. Ci stavamo preparando per progetti a lungo termine. Abbiamo già presentato ai donatori la nostra proposta per il 2023 ed eravamo ottimisti sull’ottenimento dei fondi”. Ma con questa decisione talebana, i donatori non sono sicuri di continuare a finanziare.

Con l’inizio del nuovo anno, Sahar dice che si rifiuta di arrendersi con disperazione. “La mia richiesta è che i donatori di tutto il mondo non abbandonino le donne afgane. È una situazione molto difficile, ma non mi arrenderò”, ha detto. “Sono ottimista per il 2023, ci saranno giorni migliori. Le donne dell’Afghanistan non sarà dimenticato”.