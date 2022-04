L’esperto spiega perché un’acquisizione può funzionare

I commentatori hanno criticato il tentativo di Elon Musk di acquistare Twitter, ma c’è un argomento rialzista per l’acquisizione.

Musk ha costruito alcune delle aziende di maggior successo in passato e può portare la sua visione sulla piattaforma sociale, ha affermato un analista di Wall Street.

L’analista azionario senior di Morningstar ha spiegato come Twitter potrebbe ispirare l’acquisizione di Musk.

Elon Musk è stato aspramente critico nei suoi confronti 43 miliardi di dollari Asta da acquistare TwitterSecondo l’analista di Wall Street, la sua visionaria mente imprenditoriale può semplificare l’implementazione di nuovi prodotti e idee per la piattaforma social.

Potrebbe aumentare le azioni di Twitter, che sono aumentate di circa il 19% dall’IPO del 2013, molto inferiore alla crescita del 260% dell’S&P 500 nello stesso periodo. Nel frattempo, l’impero di Musk – Tesla, SpaceX, Boring Company e Neuralink – ha un track record nel raggiungimento dei punteggi più alti e nello sviluppo delle ultime tecnologie.

Per esempio, Tesla È aumentato di oltre il 21.000% nell’ultimo decennio e ha superato $ 1 trilione di capitalizzazione di mercato nonostante sia il titolo più corto di sempre.

“Twitter ha un’energia straordinaria. lo apro“, ha detto Musk in una lettera al presidente di Twitter Brad Taylor.

In un’intervista con Insider, l’analista azionario senior di Morningstar Ali Mograbi ha delineato quattro modi in cui Musk potrebbe migliorare le fortune di Twitter.

Più coinvolgimento

Musk ha circa 83 milioni di follower su Twitter e, considerando il suo enorme successo nel guidare altre aziende, Mograbi ha spiegato che più utenti potrebbero accedere alla piattaforma se acquisiti.

Anche se non apporta alcun cambiamento, la sua fama da sola avrà un impatto significativo sull’attrazione e il mantenimento delle persone. Ma con Musk che parla appassionatamente di allentare le restrizioni sui contenuti, gli utenti esistenti potrebbero essere più coinvolti.

“Il coinvolgimento dovrebbe aumentare, quindi l’aumento del coinvolgimento porterà più utenti e trascorreranno più tempo sul palco”, ha detto Mogharabi a Insider.

Leadership e prestazioni

Musk è passato da Tesla e SpaceX all’avanguardia rispettivamente dell’industria automobilistica e aerospaziale. SpaceX è ora Il secondo è prezioso Una società privata 100 miliardi di dollari Valutazione. La sua società di trivellazione per la costruzione di tunnel ha completato un finanziamento di 675 milioni di dollari. $ 5,675 miliardi.

Potrebbe portare la stessa leadership visionaria su Twitter, ha detto Mograbi.

“Guarda cosa ha fatto con altre aziende, può davvero tirare fuori alcune idee innovative sul palco”, ha detto Mograbi. “Nuove funzionalità, modi per cambiarlo – ed è in grado di fare tutto con prestazioni che non è stato il caso su Twitter in passato”.

Ha aggiunto che Musk ha un talento per fornire nuove prospettive e circondarsi di una mente brillante da tutto il settore. Inoltre, Musk garantirà che le nuove idee vengano testate e implementate in modo rapido ed efficiente, come ha fatto in altre sue società, ha affermato Mograbi.

Dati e pubblicità

Se Musk semplifica i controlli sui contenuti di Twitter, alcuni inserzionisti potrebbero non restare. Ma anche se alcune persone smettono, Musk può attirare nuovi inserzionisti aumentando l’impatto degli annunci.

A Musk, ad esempio, potrebbe essere chiesto di utilizzare i dati proprietari compilati da Twitter in modo più efficiente, ha osservato Mograbi. “Aumenterà l’efficacia degli annunci, che attirerà più inserzionisti, il che porterà a una maggiore crescita”.

Abbonamenti

Twitter lancia il servizio Twitter Blue Lo scorso giugno, Fornisce agli abbonati l’accesso al pulsante Annulla, icone personalizzabili e altro ancora. Musk ha parlato della riduzione del prezzo dell’abbonamento da $ 3 a $ 2 e ha affermato che potrebbe attirare nuovi utenti aumentando l’accesso a nuove funzionalità.

Musk ha anche affermato che gli utenti di Twitter Blue riceveranno un segno di spunta blu, che è un altro incentivo per abilitare gli abbonamenti.

Mograbi ha aggiunto che appoggiarsi al modello di abbonamento potrebbe persino aumentare il livello del discorso, poiché gli utenti sarebbero tentati di impegnarsi in conversazioni di alto livello se pagassero.

“L’abbonamento degli utenti su Twitter sarà vantaggioso per l’azienda e porterà più coinvolgimento alle persone che sono disposte a pagare per utilizzare il sito”, ha affermato.