Lily Johannes è la verità

Martedì, sei minuti dopo il suo debutto con la nazionale femminile degli Stati Uniti, Lily Johannes ha ricevuto una palla innocente da Sam Stapp, ha girato la testa in campo, Ha ricevuto un passaggio perfettamente ponderato da 50 iarde A Trinity Rodman, proprio mentre Rodman iniziava la sua corsa, con l’unica velocità che poteva battere il difensore e continuare il gioco. È stato uno dei migliori passaggi che ho visto fare da un giocatore dell’USWNT in tutto l’anno, e uno straordinario punto culminante nello storico debutto di Johannes, che è stato così bello che Evidenziare la bobina È il 10% dei 20 minuti trascorsi in campo. Due partite contro la Corea del Sud e sette gol nell’era di Emma Hayes, c’è molto che mi interessa, ma mi ritrovo completamente affascinato dal gioco di Johannes. Incuriosita e, a causa della sua situazione unica, un po’ a disagio.

Tutto ciò che Johannes ha fatto nella sua breve carriera ha fatto la storia. Ha firmato un contratto da professionista con l’Ajax quando aveva 15 anni, e a 16 è diventata la giocatrice più giovane ad aver mai giocato da titolare una partita di Champions League. Johannes è a una settimana dal suo 17esimo compleanno e quando ha fatto il suo debutto martedì, è diventata la più giovane giocatrice dell’USWNT dal 2001. Quando ha segnato 10 minuti dopo, è diventata la terza giocatrice americana più giovane di sempre. Vale la pena notare che lo ha fatto in uno dei contesti più competitivi che tu abbia mai visto in una partita amichevole, poiché questo roster è in gran parte un A-Team dell’USWNT, con Johannes che condivide il campo con Rodman, Mallory Swanson, Sophia Smith e Jaden Shaw (che è diventato rapidamente il mio attaccante preferito della squadra). Hayes dà la sua prima occhiata all’elenco e conclude il doloroso processo di riduzione dell’elenco a soli 18 posti per le prossime Olimpiadi. Venti minuti sono una piccola piattaforma su cui difendere un posto così prezioso nella lista, ma Johannes lo rende il più convincente possibile.

Dopo aver fatto Quale Dopo un assist, vincendo la palla più volte e occupando acri di spazio a centrocampo, Iohannis è andato alla deriva in uno spiazzo d’erba aperto all’82esimo minuto e ha sparato un cross che ha superato Kim Jong-mi (Da non confondere con l’autore di questa salsiccia). Il gol in sé è stato bello, se non spettacolare, anche se ciò che ha attirato la mia attenzione è stato il punteggio immediato che ne è seguito. I compagni di squadra di Johannes si sono accalcati, esultando, e la panchina è esplosa in festa.

Penso che questa reazione possa in parte essere spiegata dalla vista di una giovane giocatrice che segna al suo debutto, ma c’è anche un elemento di reclutamento. Johannes, anche se ora gioca per l’USWNT, ha dichiarato pubblicamente la sua intenzione di mantenere aperte le sue opzioni quando si tratta del suo futuro internazionale. (La partita di martedì è stata un’amichevole, il che significa che deve ancora giocare contro gli Stati Uniti.) È nata da genitori eritrei ed etiopi americani in Virginia, dove ha vissuto per 10 anni prima di trasferirsi ad Amsterdam. Sta per ottenere il passaporto olandese, che le permetterebbe di giocare per la nazionale olandese lewinen (Che, noterò, non si è qualificato per le Olimpiadi.) Lo vuole l’olandese, lo vuole Emma Hayes e ovviamente lo vogliono i giocatori di Hayes.

“Non sembra che abbia 16 anni.” Ha detto Hayes Dopo aver vinto 3-0. “Lei sa cosa penso. L’ho davvero incoraggiata e la volevo in questa squadra.” Yohannes si è unita alla squadra prima della SheBelieves Cup la scorsa primavera per trascorrere un po’ di tempo con il gruppo e vedere com’è l’ambiente, e si spera che i suoi futuri compagni di squadra lodino le sue prestazioni e qualità. Da parte sua, Johannes ha notato quanto sia stato bello vedere tutti perdere la testa dopo aver segnato. “È stato molto speciale”, ha detto. “Penso che questo abbia reso tutto ancora più speciale. Sono appena arrivato all’angolo e ho visto tutti correre verso di me. Semplicemente wow, molto speciale e molto grato. Che grande squadra.”

Come fan dell’USWNT, sono felice che Rose Lavelle, Hayes e Crystal Dunn abbiano reso noti i loro sentimenti, perché Yohannes è esattamente il tipo di giocatore di cui la squadra ha un disperato bisogno. È una centrocampista estremamente abile, una giocatrice che appare ovunque e che sa vincere le sfide sia con la forza fisica che con l’astuzia. La sua capacità di passaggio, sia negli spazi ristretti che dalle lunghe distanze, è davvero sorprendente, anche se non so nemmeno se sia questa la sua caratteristica migliore. Che potrebbe essere la sua compostezza sulla palla. Ha quella qualità che hanno i migliori centrocampisti, dove sembrano completamente calmi mentre ricevono passaggi in situazioni pericolose, sotto forte pressione, il che sarebbe impressionante anche se non avessi 16 anni. Li vedi fare questo genere di cose e vedi il fallimento. L’accumulo di così tanti possedimenti morti di USWNT si è improvvisamente esteso in un territorio inesplorato.

Per quanto mi preoccupi della sua riluttanza a impegnarsi con l’USWNT, è incoraggiante che si sia presentata e abbia giocato per la squadra e abbia preso a calci in culo e sembra che si sia divertita moltissimo nel farlo. I posti olimpici sono incredibilmente preziosi, e per quanto penso che Johannes probabilmente se lo meriti per il suo talento, sarebbe folle fare un’offerta per lei quando ognuno dei 18 giocatori deve svolgere un ruolo serio ad un certo punto. . Ma è così bello che so che mi divertirò a guardarlo per anni, indipendentemente dalla squadra che sceglierai.