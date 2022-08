L’inventario SQ diminuisce come profitto operativo, il volume di pagamento per le stime di inventario al quadrato

genitore quadrato blocco stradale (menta) ha riportato utili e ricavi del trimestre di giugno in calo rispetto all’anno precedente, ma superiori alle stime. Le azioni di SQ sono diminuite con altre due metriche finanziarie, profitto operativo e volume totale dei pagamenti, mancanti e prospettive mancanti.







X









Block, con sede a San Francisco, ha riportato guadagni del secondo trimestre dopo la chiusura del mercato giovedì. I risultati includevano la startup di prestito al consumo con sede in Australia, recentemente acquisita, Afterpay.

“È il secondo trimestre consecutivo mancante dagli utili lordi e dal GPV (volume di pagamento lordo), che probabilmente riflette il profilo di consumatore/commerciante del mercato finale di SQ, che sta lottando durante l’attuale contesto di alta inflazione”, ha affermato Moshe Katri, analista di Woodbush. Nota ai clienti.

L’utile al quadrato è stato di 18 centesimi per azione su base rettificata, in calo del 72% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Gli analisti si aspettavano guadagni di 16 centesimi per azione.

Inoltre, Square ha affermato che le entrate sono diminuite del 6% a $ 4,4 miliardi a causa del calo delle transazioni dell’app in contanti Bitcoin. Gli analisti prevedevano un fatturato di 4,33 miliardi di dollari.

Le azioni di Square sono scese del 5,8% a 84,45 nel trading esteso mercato azionario oggi. Le azioni SQ sono aumentate in sette sessioni di trading consecutive entrando nel rapporto sugli utili di Square.

Inventario SQ: il volume dei pagamenti non rispetta le stime

Gli analisti finanziari considerano anche il profitto operativo come una metrica chiave per le azioni SQ. L’utile operativo è stato di 1,47 miliardi di dollari, in crescita del 29%, rispetto alle stime di 1,495 miliardi di dollari.

I pagamenti totali dei clienti mercantili sono aumentati del 23% a 52,5 miliardi di dollari, rispetto alle stime di 53,187 miliardi di dollari.

Inoltre, l’utile lordo di Cash App è aumentato del 29% a $ 705 milioni. Escludendo il pagamento posticipato, i guadagni totali di Cash App sono aumentati del 15%.

La società ha affermato che gli utili prima di interessi, tasse, ammortamenti e ammortamenti, o EBITDA, sono stati di $ 187 milioni. Gli analisti hanno stimato $ 140 milioni.

“Il profitto totale è di $ 1,47 miliardi, ha perso $ 20 milioni”, ha detto l’analista di Jefferies Trevor Williams nella sua nota ai clienti. “Ma l’EBITDA ha superato i 50 milioni di dollari, con sforamenti in Afterpay e Seller (i settori).”

Durante l’acquisizione di Afterpay, la transazione di Square e le perdite sui prestiti sono aumentate del 225% anno su anno a $ 157 milioni.

Mq. stock È sceso del 51% nel 2022 entrando nel rapporto sugli utili. secondo Controllo delle scorte di IBD.

Segui Reinhardt Krause su Twitter Incorpora il tweet Per aggiornamenti su reti wireless 5G, intelligenza artificiale, cybersecurity e cloud computing.

Potrebbe piacerti anche:

Bear notizie di mercato e come affrontare una correzione del mercato

Come utilizzare la media mobile a 10 settimane per acquistare e vendere