Lo Stato della Florida elimina l’UNC dal MCWS per affrontare il Tennessee

OMAHA, Nebraska – Connor Holts si è sentito molto meglio alla fine della partita martedì rispetto a tre giorni fa.

Hults ha lanciato 4 inning di sollievo per contrastare il tentativo di rimonta della Carolina del Nord e Jackson West e Maxx Williams hanno segnato homer consecutivi nel nono inning per l’assicurazione mentre Florida State ha battuto i Tar Heels 9-5 in una partita ad eliminazione nel Men’s College World Martedì la serie.

Sabato la FSU ha preso un vantaggio di tre punti in fondo alla nona posizione contro il Tennessee nell’apertura del MCWS. Uno swing check call che non andò a favore dei Seminoles – se così fosse stato avrebbe messo fine alla partita – e il singolo di Dylan Dreiling che seguì produsse una vittoria per 12-11 per i Volunteers.

Hults è stato l’uomo che ha lanciato il campo a Dreiling, l’unico battitore che ha affrontato.

“Holts ha risposto – in quattro inning? Incredibile”, ha detto l’allenatore dei Seminoles Linc Garrett.

Il mancino faceva affidamento su una palla veloce e tagliente e la mescolava efficacemente con lanci fuori velocità, qualcosa di cui ha parlato con l’allenatore dei lanciatori Micah Bossy.

“Essere in grado di localizzare la palla veloce su qualsiasi conteggio era qualcosa di nuovo nel mio gioco”, ha detto Holts. “Non lo faccio da alcune settimane. È lì. Ma coach Posey e io abbiamo parlato di aggiungere più palle veloci e cambi per iniziare a allontanare i battitori dalla palla curva. Sono stato in grado di individuare alcune palle veloci ed espandermi la mia uscita – Velocità quando necessario, e questo è stato “a nostro favore”.

Quando ha concluso ottavo, non aveva dubbi che sarebbe tornato per il nono posto, e lo ha fatto sapere a Jarrett.

“Non pensarci nemmeno”, ha detto Holts a Garrett, secondo l’allenatore. “C’erano altre parole mescolate lì dentro. Sono molto felice per lui. È difficile uscire da quel campo così com’è andata.” [Saturday] una notte. Lo avete visto tutti e lo sapete. E lui ha risposto davvero.”

I Tar Heels (48-16) hanno perso partite consecutive per la prima volta da metà aprile e sono andati 1-2 nel loro primo MCWS dal 2018.

“Avevamo una delle migliori squadre del paese e il nostro obiettivo era vincere tutto”, ha detto Casey Cook dei Tar Heels. “Nella postseason, non abbiamo necessariamente ottenuto ciò che volevamo. Non abbiamo ottenuto ciò che volevamo, ma non abbiamo rimpianti. Abbiamo dato tutto ciò che avevamo”.

Sebbene la FSU e la Carolina del Nord provengano entrambe dalla Atlantic Coast Conference, questo è stato il loro primo incontro da quando i Tar Heels hanno vinto una serie di tre partite per terminare la stagione regolare 2022.

Florida State ha preso un vantaggio per 3-1 dopo aver inseguito sia Aidan Hogue (4-3) che Matthew Mathis nel terzo periodo. I Tar Heels hanno chiamato Dalton Pence, che ha esteso la sua serie di inning di chiusura nel torneo NCAA a 14 punti prima che cinque singoli in sei battute portassero a quattro punti nel quinto inning, dando ai Seminoles un vantaggio di 7-1.

Lo stato della Carolina del Nord ha segnato quattro punti nella metà inferiore. Con due corridori in campo, Vance Honeycutt ha salutato Conner Whitaker con il suo quarto homer in cinque partite, e Jackson Van De Breek ha seguito con un singolo RBI per rendere la partita da due punti.

“Questo è il modo in cui la squadra è stata tutto l’anno, senza arrendersi”, ha detto Honeycutt. “Questo è dovuto al modo in cui ci siamo allenati, a come siamo stati allenati e al carattere dei giocatori nello spogliatoio”.

The Holts (3-1) ha ottenuto l’ultimo successo dell’inning e ha ritirato 12 battitori su 15 nella sua uscita più lunga della stagione. Non è mai stato nei guai. Honeycutt ha scelto di condurre il settimo posto, ma è stato cancellato nella carrellata tra il primo e il secondo. Dopo che Van de Brick ha raddoppiato nell’ottavo, Hults ha messo a terra due terrestri. Ha accompagnato Alex Madera per iniziare il nono inning, ma ha inserito un groundout tra due terrestri per terminare la partita.

West, il battitore numero 9 della NFL, ha raggiunto il massimo della carriera con quattro valide in cinque battute. L’homer è stato il suo secondo in quattro partite e solo il terzo in questa stagione.

Williams ha segnato il suo quinto gol in otto presenze nei tornei NCAA e ha 14 presenze per la stagione.

