Logitech lancia una nuova tastiera portatile “Keys-To-Go 2” per tablet

Logitech ha annunciato martedì una nuova generazione della sua tastiera wireless ultraportatile “Keys-To-Go”, progettata pensando agli utenti di tablet. La nuova versione viene fornita con una cover protettiva, interruttori a forbice e un layout dei tasti opzionale progettato specificamente per iPad.

Nuovi tasti di navigazione Logitech 2

Per chi non la conosce, Keys-To-Go è una tastiera sottile, leggera e compatta di Logitech. Sebbene possa essere utilizzato con qualsiasi dispositivo Bluetooth, inclusi Mac e PC, è l’ideale per i possessori di tablet che preferiscono avere una tastiera dedicata invece di utilizzare una custodia con tastiera come Combo Touch di Logitech o Magic Keyboard di Apple.

Analogamente ad altri prodotti Logitech, il nuovo Keys-To-Go 2 può essere accoppiato con un massimo di tre dispositivi contemporaneamente, in modo da poter passare da uno all’altro semplicemente premendo un pulsante. La tastiera ora è disponibile in due versioni: una dal design universale e una con tasti Apple per iPadOS e macOS.

Un altro bel tocco di Logitech Keys-to-Go 2 è la custodia integrata per proteggere le chiavi quando non le usi, perfetta ad esempio da mettere in uno zaino. Il Keys-To-Go 2 pesa appena 222 grammi, mentre la sua altezza varia da 4,5 a 8,7 mm. È alimentato da batterie a bottone sostituibili e Logitech afferma che le nuove batterie possono alimentare la tastiera fino a 36 mesi.

Logitech Keys-To-Go 2 è disponibile in lilla, grigio chiaro e grafite. A proposito, le parti in plastica della tastiera sono realizzate con plastica riciclata, mentre il guscio superiore in alluminio è realizzato con energia rinnovabile per ridurre le emissioni di carbonio.

I clienti possono ora Ordina il tuo nuovo Keys-To-Go 2 dal sito Web Logitechal prezzo di $ 79. I prodotti Logitech sono disponibili anche su Amazon.

