Louise Fletcher muore a 88 anni: l’attrice premio Oscar ha interpretato un’influente infermiera in Qualcuno volò sul nido del cuculo

Los Angeles — Louise Fletcher, la defunta star la cui straordinaria interpretazione dell’infermiera spietata e sensibile in “Qualcuno volò sul nido del cuculo” ha stabilito il nuovo standard per i cattivi dello schermo e le è valso un Oscar, è morta all’età di 88 anni.

Fletcher è morta nel sonno in mezzo alla sua famiglia nella sua casa di Montdoraus, in Francia, ha detto venerdì il suo agente David Shaul all’Associated Press. Non è stata data alcuna motivazione.

Dopo aver sospeso la sua carriera per anni per crescere i suoi figli, Fletcher era sulla quarantina e poco conosciuta quando è stata scelta per il ruolo opposto di Jack Nicholson nel film del 1975 di Milos Forman, che era rimasto colpito dal suo lavoro durante l’anno. prima al regista Robert. Ladri come noi di Altman. A quel tempo, non sapeva che molte altre superstar, tra cui Anne Bancroft, Ellen Burstyn e Angela Lansbury, avevano rifiutato.

“Sono stata l’ultima persona a lanciarlo”, ricorda in un’intervista del 2004. “È stato solo quando eravamo a metà delle riprese che mi sono reso conto che la parte era stata offerta ad altre attrici che non volevano apparire così orribilmente sullo schermo”.

“Qualcuno volò sul nido del cuculo” divenne il primo film dal 1934 Accadde una notte a vincere il miglior film, il miglior regista, il miglior attore, la migliore attrice e la migliore sceneggiatura.

“Sembra che non mi piaccia a tutti”, ha detto al pubblico Fletcher, che ha tenuto un Oscar al gala del 1976.

Poi si è rivolta ai suoi genitori sordi a Birmingham, in Alabama, parlando e usando il linguaggio dei segni: “Voglio ringraziarvi per avermi insegnato a sognare. Vedete il mio sogno diventare realtà”.

Un momento di silenzio seguito da un fragoroso applauso.

Più tardi quella notte, Foreman ha fatto un commento sarcastico su Fletcher e il suo co-protagonista Jack Nicholson: “Ora falliremo tutti in modo massiccio”.

Almeno a breve termine, aveva ragione.

Foreman ha poi diretto “Poetry”, la versione cinematografica del musical di Broadway che non ha attirato il fascino della versione teatrale. Nicholson ha diretto e interpretato Goin’ South, che è generalmente considerato uno dei suoi peggiori film. Fletcher ha firmato “Exorcist II: The Heretic”, un falso sequel del film originale.

Molto più dei suoi coetanei maschi, Fletcher l’ha trattenuta nel trovare ruoli importanti a Hollywood. Tuttavia, ha lavorato ininterrottamente per la maggior parte del resto della sua vita. I suoi film successivi “Cuckoo’s Nest” includevano “Mama Dracula”, “Dead Kids” e “The Boy Who Can Fly”.

È stata nominata per un Emmy per i suoi ruoli da ospite nelle serie TV Joan of Arcadia e Picket Fences, e ha avuto un ruolo ricorrente nel ruolo del leader religioso bajorano Kai Wayne Adami in Star Trek: Deep Space Nine. Ha interpretato la madre del duo musicale Carpenters in “The Karen Carpenter Story” del 1989.

La sua altezza ha anche ostacolato la carriera di Fletcher. A 5 piedi e 10, veniva spesso licenziata da un’audizione sul posto perché era più alta del suo protagonista.

Fletcher si è trasferita a Los Angeles per iniziare la sua carriera di attrice poco dopo essersi laureata alla North Carolina State University.

Ha lavorato come receptionist di un medico di giorno e ha insegnato di notte con il famoso attore ed educatore Jeff Corrie, e ha iniziato a ottenere lavori di un giorno in serie TV come “Wagon Train”, “77 Sunset Strip” e “The Untouchables”.

Fletcher sposò il produttore Jerry Peck all’inizio degli anni ’60 e ebbe due figli in rapida successione. Ha deciso di posticipare la sua carriera per fare la madre casalinga e non ha lavorato per 11 anni.

“Ho deciso di smettere di lavorare, ma non l’ho vista come un’opzione”, ha detto in un’intervista del 2004. “Mi sono sentito in dovere di restare a casa”.

Beck ha divorziato nel 1977 ed è morto nel 2004.

In “Cuckoo’s Nest”, basato sul romanzo che Ken Casey ha scritto mentre partecipava a un programma pilota di droga di LSD, il personaggio di Nicholson, RP Mac Murphy, è un criminale arrogante e meschino che finge di essere pazzo per essere trasportato dalla prigione in un istituto psichiatrico dove non dovrai lavorare così duramente.

Una volta ricoverato in istituto, McMurphy scopre che il suo reparto psichiatrico è gestito da Cold Fletcher e costringe l’infermiera Mildred Ratched, che tiene i suoi pazienti sotto controllo. Con il loro scontro, McMurphy prende il controllo del reparto con il suo coraggio, provocando una severa punizione per Ratched e l’establishment, mentre ristabilisce l’ordine.

Il personaggio è stato così memorabile che è diventata la base per la serie Netflix, “Ratched”, dopo 45 anni.

Estelle Louise Fletcher è nata la seconda di quattro figli il 22 luglio 1934 a Birmingham. Sua madre nacque sorda e suo padre era un sacerdote episcopale itinerante che perse l’udito quando fu colpito da un fulmine all’età di quattro anni.

“Era come avere genitori immigrati che non parlano la tua lingua”, ha detto nel 1982.

I figli di Fletcher sono stati aiutati dalla zia, con la quale hanno vissuto per un anno a Bryant, in Texas. Ha insegnato loro a leggere, scrivere e parlare, nonché a cantare e ballare.

Sono stati questi studi recenti a convincere Fletcher che voleva lavorare. Una volta ha detto che è stata la sua più grande ispirazione quando ha visto “Lady in the Dark” con Ginger Rogers.

Fletcher ha detto che questo e altri film le hanno insegnato che “il tuo sogno può diventare realtà se lo vuoi abbastanza”.

Diceva: “Sapevo dai film che non sarei dovuta rimanere a Birmingham ed essere come tutti gli altri”.

La morte di Fletcher è stata segnalata per la prima volta da Deadline.

Lascia i suoi due figli, John e Andrew Beck.