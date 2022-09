L’UE si impegna a “risposta unita” alle perdite dell’oleodotto Nord Stream: aggiornamenti sulla guerra Russia-Ucraina

La polizia georgiana ha bloccato gli attivisti dell’opposizione che si stavano radunando vicino al confine russo mercoledì per sostenere gli ucraini e protestare contro l’arrivo di cittadini russi. a lui attribuito… Irakli Jedinidze/Reuters

Almeno 200.000 russi hanno lasciato il Paese nella settimana da quando il presidente Vladimir Putin ha annunciato una parziale mobilitazione militare dopo una serie di battute d’arresto nella guerra del Paese con l’Ucraina, secondo i dati forniti dai vicini della Russia.

La folla potrebbe portare fino a 300.000 civili nel servizio militare, che secondo i funzionari russi è una combinazione di alcuni 25 milioni Adulti idonei ad arruolarsi nelle loro liste, suggerendo che la partenza, sebbene insolita, potrebbe non impedire al Cremlino di raggiungere i suoi obiettivi di arruolamento.

Un video pubblicato sui social media mostrava lunghe file di auto che si avvicinavano ai posti di blocco di frontiera in paesi tra cui Mongolia, Kazakistan, Georgia e Finlandia. Il rapido deflusso, così come una serie di proteste in diverse parti del paese, è una chiara dimostrazione di malcontento per la politica di Putin.

“Ho lasciato a causa del mio disaccordo con l’attuale governo in Russia”, ha detto Alexander Olenikov, 29 anni, un autista di autobus di Mosca che ha attraversato via terra nel nord-est della Georgia. Ha detto che molte persone che conosceva erano contrarie alla guerra, che ha descritto come una “tragedia” causata da un “pazzo dittatore”.

Tuttavia, l’entità della migrazione di massa è difficile da quantificare, dato che la Russia ha un confine con 14 paesi, che si estendono dalla Cina e Corea del Nord agli stati baltici, e non tutti i governi rilasciano dichiarazioni regolari sulla migrazione.

Il governo del Kazakistan ha dichiarato martedì che 98.000 russi sono entrati nel paese la scorsa settimana e il ministro degli interni della Georgia ha affermato che più di 53.000 persone sono entrate nel paese la scorsa settimana. attraversato nel paese Dalla Russia dal 21 settembre, quando è stata annunciata la mobilitazione. Il numero giornaliero durante quei giorni è salito a circa 10.000 dal livello normale di circa 5.000 a 6.000.

L’agenzia di frontiera dell’Unione europea, Frontex, ha affermato in a dichiarazione Detto questo, quasi 66.000 cittadini russi sono entrati nel blocco nella settimana fino a domenica, con un aumento del 30% rispetto alla settimana precedente.

Questi numeri danno ulteriore credito all’entità dello sfollamento descritto in un rapporto pubblicato nel fine settimana dal quotidiano russo indipendente Novaya Gazeta, che citava quella che si diceva fosse una stima dei servizi di sicurezza, forniti da una fonte anonima, per 261.000 uomini hanno lasciato il paese di domenica.

Ci sono anche prove che la Russia potrebbe muoversi per arginare il flusso delle partenze. Mercoledì, la Repubblica Russa dell’Ossezia del Nord ha imposto restrizioni alle auto provenienti da altre parti del Paese. Il governatore della repubblica, Sergei Minyalo, ha affermato che il divieto è iniziato dopo che 20.000 persone hanno attraversato il confine in due giorni.

Alcuni paesi europei hanno già imposto restrizioni alle frontiere con la Russia, tra cui Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia, che hanno chiuso le porte alla maggior parte dei cittadini russi. La Finlandia sta valutando misure simili.

Mercoledì l’ambasciata americana a Mosca, che in precedenza aveva esortato i suoi cittadini a lasciare la Russia, ha ribadito la sua posizione alla luce della campagna di mobilitazione, avvertendo che coloro che hanno cittadinanza russa e statunitense potrebbero essere a rischio di leva.

La Russia sta anche cercando di reprimere i cittadini che cercano di lasciare il Paese. Martedì, i media statali hanno riferito che erano presenti uomini in attesa di fuggire al confine georgiano Documenti di convocazione serviti.

Ma alcuni analisti hanno avvertito che l’impatto pratico delle partenze sarà probabilmente limitato.

“Molti giovani russi stanno partendo per un viaggio di gruppo dalla Russia”, Mick Ryan, che è australiano, ha detto: esperto militare Che ha commentato ampiamente la guerra in Ucraina. “Ma altri milioni di persone non avrebbero i mezzi per lasciare la Russia per sfuggire alle loro bozze di avviso”.

Ksenia Ivanova ha contribuito al rapporto.