L’ULA deve lanciare un razzo Vulcan II

Un ottimo esempio di ciò questa settimana è la missione Cert-2 della United Launch Alliance.

Se sei nel mondo spaziale, sentire il CEO Torey Bruno annunciare che ULA stringerà i denti e farà volare Cert-2 senza carico utile del cliente è un annuncio folle. Dopotutto, i razzi non sono costosi? I razzi non aspettano spesso mesi o addirittura anni prima che un veicolo spaziale sia pronto per il lancio? Perché stai inviando? Un razzo Vulcan vuoto da 100 milioni di dollari messo in orbita senza che nessuno lo paghi, soprattutto se ULA vende più di 70 lanci ai clienti?

La risposta semplice è che Cert-2 ha un cliente: il Pentagono. Ma vediamolo in dettaglio.

I compiti di sicurezza nazionale sono I contratti di lancio più redditiziQuesto programma genera miliardi di dollari ogni anno dagli ordini missilistici. Alcuni di questi missili sono missioni sperimentali a basso costo, ma la maggior parte sono satelliti costosi e top-secret che il Pentagono non vuole permettere a chiunque di lanciarli. Ecco il ruolo del programma di lancio di razzi spaziali per la sicurezza nazionale.

ULA e SpaceX fanno già parte del programma NSSL, ma ogni volta che immettono un nuovo razzo sul mercato, la Space Force richiede quell’ordine specifico. Il missile è stato lanciato con successo prima di essere certificato per la missione NSSL. Da qui il nome della seconda missione Vulcaniana, Cert-2. È stato lanciato per la prima volta a gennaioQuesto è stato il primo passo verso l’ottenimento del certificato.

“Ciò che la Space Force non vede l’ora di vedere con Cert-2 è un altro volo di successo proprio come Cert-1”, ha detto Bruno durante una conferenza stampa mercoledì.

Dopo il Cert-2, l’ULA invierà alla Space Force “gigabyte di dati per tutto l’hardware su ogni parte del razzo”, ha detto Bruno, e supponendo che “non trovino sorprese”, sarà possibile per Vulcan iniziare lanciare missioni NSSL.

L’ULA aveva pianificato di far volare l’aereo cargo Dream Chaser inaugurale di Sierra Space su Cert-2, ma Bruno ha detto che il CEO di quest’ultimo, Tom Weiss, “sentiva che stava mettendo troppi rischi nel programma rispetto alle mie esigenze”. Dream Chaser si sta facendo da parte per essere sostituito da un “carico utile inerte”, noto anche come “simulatore di blocchi” (si pensi a un grande blocco di cemento e metallo), in modo che Cert-2 possa essere lanciato entro settembre.

Perché tutta questa fretta?

Ebbene, il Pentagono ha già acquistato una serie completa di lanci Vulcan e prevede di effettuare due di queste missioni – USSF-106 e USSF-87 – entro la fine dell’anno. Infatti, Frank Calvelli, il massimo esponente dell’Aeronautica Militare, fece pressioni su Bruno e sull’ULA Messaggio inviato il mese scorso Ai comproprietari della compagnia missilistica, Boeing e Lockheed Martin, hanno espresso preoccupazione “a causa dei ritardi di Vulcano”. E anche l’Aeronautica Militare All’ULA è stata inflitta una sanzione pecuniariaPer un importo non divulgato a causa dei ritardi di Vulcan.

Un punto interrogativo che incombeva sulle successive tre missioni Vulcaniane è stato almeno in gran parte risolto: la capacità di Blue Origin di fornire motori a razzo BE-4. L’azienda ha consegnato all’ULA i sei motori necessari per i tre lanci e Bruno ha sottolineato di avere “molta più fiducia” nel rapporto. Un anno fa non era così, ha detto Bruno, sottolineando che la sua azienda aveva una “enorme preoccupazione” riguardo alla sicurezza dei motori di cui ULA aveva bisogno. Fu allora che Blue Origin ebbe Il motore BE-4 esplode durante i test di accettazione – Motore destinato al lancio di Cert-2.

La consegna tempestiva dei motori BE-4 diventerà sempre più importante il prossimo anno, poiché Bruno prevede che ULA effettuerà 20 lanci nel 2025, metà sui razzi Atlas V e l’altra metà utilizzando Vulcan. L’azienda ha un totale di 16 razzi Atlas V rimasti per il lancio, prima di investire completamente in Vulcan.

Il Pentagono è il cliente più importante dell’ULA. Quindi, anche se l’esercito potrebbe non pagare direttamente per il Cert-2, l’arretrato di ordini NSSL è il motivo per cui l’ULA è disposta a pagare di tasca propria per avviare il lavoro.

Oh, e c’è un’altra domanda aperta a riguardo La tanto vociferata vendita dell’ULAPensavo, come altri, che il successo del debutto di Vulcan all’inizio di quest’anno avrebbe suggellato l’accordo. Inoltre, Jeff Bezos Inc Una vasta gamma di vendite di azioni All’inizio di quest’anno, Blue Origin sembrava il probabile vincitore. Sto facendo delle ipotesi, ma chiunque voglia acquistare ULA potrebbe aspettare fino a dopo il Cert-2 – o forse la più amichevole FTC se ci sarà un cambiamento alla Casa Bianca a novembre.