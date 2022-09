L’ultima guerra tra Russia e Ucraina: cosa sappiamo il giorno 209 dell’invasione | Russia

Gli esperti forensi ucraini hanno finora riesumato 146 corpi, per lo più civili, nel luogo di sepoltura di massa vicino a Izyum, nell’Ucraina orientale.Lo ha detto lunedì il governatore distrettuale. Ole Senehubov, il governatore della regione di Kharkiv, ha detto che i due corpi riesumati includevano due bambini. Il Cremlino ha negato le accuse secondo cui le forze russe avrebbero commesso crimini di guerra nella provincia ucraina di Kharkiv.

L’Ucraina ha ripreso il controllo di un villaggio vicino alla città orientale di Lysychansk, con una piccola ma simbolica vittoria che significava che la Russia non controllava più completamente la regione di Luhansk.Uno dei principali obiettivi di guerra del presidente russo Vladimir Putin. Il governatore di Luhansk, Serhiy Hayday, ha affermato che le forze armate ucraine hanno “il controllo completo”. Belohorivka. “È un sobborgo di Lysechansk. E presto tireremo fuori queste borse con una scopa. “Passo dopo passo, centimetro dopo centimetro, libereremo tutta la nostra terra dagli invasori”.

I leader dell’autoproclamata Repubblica popolare di Luhansk iniziarono a farsi prendere dal panico, ha affermato Haidai. Ha affermato che ci sono state numerose segnalazioni di squadre di rapitori che hanno radunato uomini per strada e li hanno arruolati nell’esercito, mentre le comunicazioni telefoniche e Internet sono state interrotte per impedire alle persone di venire a conoscenza delle battute d’arresto militari di Mosca.

Il leader dell’amministrazione sostenuta da Mosca nel Donbas ha chiesto referendum urgenti sull’eventuale adesione della regione alla Russia. Denis Pushlin, capo dell’amministrazione separatista di Donetsk con sede a Mosca, ha invitato il suo collega leader separatista a Luhansk a unire gli sforzi per preparare un referendum sull’adesione alla Russia. “Le nostre azioni devono essere sincronizzate”, ha detto Pushlin in un video pubblicato lunedì sui social media. READ Ultime notizie di guerra tra Russia e Ucraina: aggiornamenti in tempo reale

Il ritmo dell’avanzata delle forze ucraine nel nord-est ha causato il “panico” delle forze russeLo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso notturno. Zelensky ha detto che ora si sta concentrando sulla “velocità” nelle aree liberate. La velocità con cui si muovono le nostre forze. Velocità nel ripristinare la normalità.

Le forze russe hanno bombardato la centrale nucleare di Pevdenokrainsk nella regione meridionale di Mykolaiv in Ucraina all’inizio di lunedì. La compagnia energetica nucleare statale ucraina Energoatum ha affermato che i suoi reattori non sono stati danneggiati e funzionano normalmente. Energoatom ha affermato in una dichiarazione che un’esplosione si è verificata a 300 metri dai reattori e ha danneggiato gli edifici della centrale elettrica poco dopo la mezzanotte. L’attacco ha danneggiato anche una vicina centrale idroelettrica e linee di trasmissione.

Funzionari ucraini affermano che 200 soldati russi sono stati uccisi nel raid di domenica Quando un missile ha colpito l’ex pensilina dell’autobus dove erano di stanza, nella città in prima linea di Svyatos. Secondo l’Istituto per lo studio della guerra, la Russia non ha inviato rinforzi. Il think tank ha affermato che ora è sotto pressione e vulnerabile a ulteriori contrattacchi.

Le forze armate ucraine hanno detto che le truppe hanno attraversato il fiume Uskil durante il fine settimana. Un altro segnale significativo del contrattacco nel nord-est della regione di Kharkiv. Il fiume scorre a sud nel Siversky Donets, che scorre attraverso il fiume Donbas, il fulcro principale della conquista russa.

L’invasione russa dell’Ucraina potrebbe far aumentare del 7% i prezzi dei cereali a lungo termine e aumentare le emissioni di gas serra Uno studio pubblicato su Nature Food ha scoperto che se la produzione si espandesse in altre parti del mondo per far fronte a eventuali carenze. Russia e Ucraina esportano insieme circa il 28% della fornitura mondiale di grano. READ L'Ucraina infligge colpi psicologici nel gioco dei droni sulla Crimea | Ucraina