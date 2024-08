“L’uomo perfetto per una moglie” o “Oh mio Dio”? Mark Zuckerberg svela una statua di sua moglie alta 7 piedi | Marco Zuckerberg

Mark Zuckerberg ha sollevato le sopracciglia con il suo incarico Statua gigante di sua mogliePriscilla Chan.

In una foto della statua pubblicata su Instagram, l’amministratore delegato e co-fondatore di Facebook ha affermato che “fa rivivere la tradizione romana di realizzare sculture di propria moglie”.

L’enorme scultura è stata creata da Daniel Arsham, un artista con sede a New York che ha collaborato con marchi tra cui Tiffany e Dior. Chan appare in verde e sembra essere a metà passo, con un grande mantello argentato che scorre dietro di lei.

Una foto di Zuckerberg mostra Chan in piedi accanto alla statua, che sembra essere alta circa 7 piedi ed è stata posizionata sotto un albero. Nei commenti, Chan ha scritto: “Più sono, meglio è?” Insieme al simbolo del cuore.

Rivista popolare, che Annunciare Zuckerberg ha detto che era il “moglierino perfetto!”, E ha detto che in epoca romana a volte venivano realizzate statue per onorare i propri cari defunti o “per indicare parenti importanti e per stabilire legami significativi”.

La statua ha ricevuto una risposta ampiamente positiva dai seguaci di Zuckerberg.

“OMG quanto è bella, ragazza fortunata”, ha scritto una persona, mentre l’account è stato cancellato “Miliardari [sic] “Stile di vita”La pagina Facebook, che pubblica foto di persone benestanti e oggetti costosi, ha pubblicato: “Questa è una necessità [sic] Essere dentro [a] “Museo”, accompagnato da applausi e simboli infuocati.

Tuttavia, non tutti sono rimasti colpiti. Andrea Mwangi libri: “Questa è la cosa più inappropriata che un miliardario possa mai fare”, ha detto un utente di nome Defeliter. “Oh mio Dio, è così inappropriato”.

Zuckerberg non ha pubblicato la foto su Facebook, anche se l’ha pubblicata di recente video Una foto di lui che fa surf, indossa uno smoking e tiene in mano una bandiera americana.