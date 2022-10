Macron ignora Schulze a Parigi – Politica

BERLINO/PARIGI – I rapporti tra Emmanuel Macron e Olaf Schulz, i due leader delle due potenze economiche dell’Unione europea, sono ormai così freddi che non osano nemmeno vederli insieme davanti alla stampa.

Il presidente francese e il cancelliere tedesco hanno tenuto un incontro congiunto a Parigi mercoledì, ma non c’è stata alcuna conferenza stampa congiunta davanti alle telecamere, di solito il più secco dei convenevoli diplomatici di routine dopo gli incontri bilaterali. Berlino aveva precedentemente annunciato che si sarebbe tenuta una simile apparizione alla stampa. Poi l’Eliseo lo annullò.

Al termine del pranzo di lavoro, i funzionari di entrambe le parti – che non volevano essere identificati – hanno affermato che l’incontro è stato un successo.

“È stato molto costruttivo e molto strategico”, ha affermato uno dei consiglieri di Macron. “Abbiamo tutti messo il naso all’aria sulla macina dell’energia e oggi siamo stati in grado di alzare il livello della conversazione e discutere di cosa vogliamo fare tra cinque o dieci anni”. Secondo un funzionario tedesco, l’incontro è stato “assolutamente riuscito”.

Ma la conferenza stampa annullata ha raccontato la sua storia come un disprezzo per Schultz. Aveva viaggiato con un intero gruppo di giornalisti a Parigi, e da lì si era trasferito ad Atene per una visita in un altro paese. Rifiutarsi di tenere una conferenza stampa per un leader in visita è una tattica politica generalmente applicata per attirare un rimprovero, come ha fatto Schultz di recente quando era il primo ministro ungherese. Victor Urban ha visitato Berlino.

“Si presume che ci sia stata una mancanza di comunicazione e scambio tra le nuove squadre di governo di Schulz e Macron”, ha affermato Sandra Wieser del Partito liberale tedesco liberale democratico, che siede nel consiglio di amministrazione dell’Assemblea parlamentare franco-tedesca . “Quindi siamo certamente all’inizio di nuove relazioni politiche tra le persone, per le quali bisogna prima costruire la fiducia”.

La lite su un programma mediatico è solo l’ultimo episodio della profonda spaccatura tra le due maggiori potenze dell’Unione Europea.

Nelle ultime settimane Schulze e Macron si sono scontrati su come affrontare la crisi energetica e come superarla L’indifesa Europa L’approccio migliore per trattare con la Cina.

La scorsa settimana, quelle tensioni sono emerse allo scoperto quando era prevista una riunione di gabinetto franco-tedesco nella città francese di Fontainebleau. posticipato a gennaio Tra grandi disaccordi sul testo di una dichiarazione congiunta e piani di vacanza contrastanti per alcuni ministri tedeschi. La disputa tra i due governi Era anche ampiamente visibile Al vertice dell’Unione europea svoltosi la scorsa settimana a Bruxelles.

La guerra in Ucraina e l’inflazione e la crisi energetica hanno messo a dura prova le alleanze europee, proprio quando ne avevano più bisogno. Quella che era sempre stata un’alleanza vitale tra Parigi e Berlino sembrava nel migliore dei casi paradossale.

I funzionari francesi si lamentano del fatto che Berlino non li tratti adeguatamente come un partner stretto. Ad esempio, i francesi affermano di non essere stati informati in anticipo sugli affari interni della Germania Pacchetto di sgravio del prezzo dell’energia per un valore di 200 miliardi di euro — e assicurati che le loro controparti a Berlino siano consapevoli della loro frustrazione.

Chantal Kopf, deputata del Partito dei Verdi, uno dei tre partiti della coalizione di governo tedesca, e membro del consiglio dell’Assemblea parlamentare franco-tedesca.

“Finora questa cooperazione ha sempre funzionato bene in tempi di crisi – si pensi, ad esempio, al recovery fund durante la crisi del coronavirus – e ora anche i francesi vogliono giustamente risposte all’attuale crisi energetica, o come affrontare la Cina, ” ha detto Kopf.

Alla fine del mese scorso, Parigi ha provato disprezzo per Berlino quando Il cancelliere tedesco Olaf Schulz non ha trovato il tempo di parlare con il primo ministro francese Elisabeth Born | Jens Schluetter/AFP tramite Getty Images

Wieser è giunto a una conclusione simile dal Partito Democratico Libero, un altro partner della coalizione nel governo di Berlino. “Parigi è turbata dalla sola decisione della Germania sui freni ai prezzi del gas e dalla mancanza di sostegno a progetti europei congiunti di tecnologia di difesa”, ha affermato. Allo stesso tempo, il governo francese ha accusato di rallentare, fino a poco tempo fa, un nuovo gasdotto che collegava la penisola iberica e il nord Europa.

Tensioni senza precedenti

Di recente, il governo francese è stato irritato dalla notizia che Schultz sta pianificando questo Visita Pechino la prossima settimana Incontrare Xi Jinping nella prima visita di un leader straniero da quando il presidente cinese si è assicurato un terzo mandato senza precedenti. Anche Germania e Cina stanno pianificando il proprio spettacolo quando si tratta di consultazioni governative previste per gennaio.

Il pensiero all’Eliseo è che sarebbe stato meglio se Macron e Schulze avessero visitato la Cina insieme, preferibilmente subito dopo il congresso del Partito Comunista Cinese, dove Xi ha ricevuto un altro mandato. Secondo un funzionario francese, una visita subito dopo la conferenza “legittimerebbe” il terzo mandato di Xi e sarebbe “politicamente molto costosa”.

L’approccio scoordinato di Germania e Francia nei confronti della Cina contrasta con la recente visita di Xi in Europa nel 2019, quando è stato accolto da Macron, che ha anche invitato l’ex cancelliera Angela Merkel e l’ex capo della Commissione europea Jean-Claude Juncker a Parigi per mostrare l’unità europea.

Macron si è astenuto da critiche dirette Il controverso affare sul porto di Amburgo Con la compagnia cinese Cosco, che Schulze paga prima del suo viaggio a Pechino. Ma la scorsa settimana il presidente francese ha messo in dubbio l’opportunità di consentire alla Cina di investire in “infrastrutture di base” e ha avvertito che l’Europa è stata “ingenua” nei confronti degli acquisti cinesi in passato “perché pensavamo che l’Europa fosse un supermercato aperto”.

Jean-Louis Terriot, vicepresidente del comitato di difesa dell’Assemblea nazionale francese, ha affermato che la Germania si sta concentrando sempre più sulla difesa nell’Europa orientale a scapito di progetti congiunti tedesco-francesi. Ad esempio, Berlino ha firmato un accordo con 13 membri della NATO, molti nell’Europa settentrionale e orientale, per acquisire congiuntamente uno scudo di difesa aerea e missilistica – Questo ha sconvolto la Francia.

“La situazione è senza precedenti”, ha detto Terriott. Le tensioni stanno ora peggiorando rapidamente. Negli ultimi due mesi, la Germania ha deciso di interrompere i lavori [Franco-German] L’elicottero Tiger lancia pattuglie navali congiunte.. e lo scudo di difesa aerea subisce un colpo mortale [to the defense relationship],” Egli ha detto.

Il massiccio investimento tedesco attraverso un fondo di potenziamento militare di 100 miliardi di euro, così come l’impegno di Schulz per l’obiettivo NATO del 2% del PIL per la spesa per la difesa, è probabile che aumenti il ​​budget annuale per la difesa a ben oltre 80 miliardi di euro, il che significa che Berlin You sarà sulla strada giusta. Il budget per la difesa della Francia di 44 miliardi di euro.

nota soddisfacente

La sospensione della riunione ministeriale congiunta franco-tedesca della scorsa settimana non è stato il primo scontro tra Berlino e Parigi quando si tratta di riunioni ad alto livello.

Ad agosto, la domanda era se Schulz e Macron si sarebbero incontrati a Ludwigsburg il 9 settembre per celebrare il loro 60° anniversario. famoso discorso dall’ex presidente francese Charles de Gaulle in una città elegante nel sud-ovest della Germania. Ma nonostante la natura altamente simbolica di quella cerimonia, l’incontro dei leader non ha mai avuto luogo: i funzionari hanno fornito resoconti contrastanti sul perché, dai conflitti di nomina ai presunti disaccordi su chi dovrebbe sostenere i costi.

Il presidente francese Emmanuel Macron si è astenuto da critiche dirette al controverso accordo del porto di Amburgo con la cinese Cosco | Foto in piscina di Aurelien Morissard/AFP tramite Getty Images

Alla fine del mese scorso, Parigi è stata sminuita da Berlino quando Schulze non ha trovato il tempo di parlare con il primo ministro francese Elisabeth Born: un incontro tra i due leader a Berlino è stato annullato perché il cancelliere è risultato positivo al coronavirus. Ma diversi funzionari francesi hanno detto a Politico che una videoconferenza che era stata organizzata in seguito è stata annullata, sostenendo che i tedeschi avevano informato l’ufficio di Bourne che Schultz si sentiva male.

Parigi è stata ancora più sorpresa e allarmata quando Schulz è apparso lo stesso giorno in videoconferenza in una conferenza stampa, in cui non sembrava essere molto malato, ma ha annunciato con sicurezza un pacchetto di aiuti energetici da 200 miliardi di euro. I francesi affermano di non essere stati informati della questione in anticipo. Un portavoce tedesco ha rifiutato di commentare.

Yannick Puri, un deputato dell’opposizione di centrodestra in Germania che si concentra sulle relazioni franco-tedesche, ha affermato che Schulz dovrebbe iniziare a ricostruire le relazioni con Macron. “È importante che la Francia riceva un chiaro segnale che la Germania ha un grande interesse per uno scambio stretto e affidabile”, ha detto Berry. “La fiducia è infranta”.