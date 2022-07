In esclusiva per l’Associated Press: il Venezuela imprigiona 3 americani in mezzo a contatti americani

Cleveland (AFP) – Tre americani sono stati tranquillamente imprigionati in Venezuela all’inizio di quest’anno con l’accusa di aver tentato di entrare nel Paese illegalmente e ora rischiano lunghe pene detentive nel Paese politicamente instabile.

Due degli uomini – un avvocato californiano e un programmatore di computer del Texas – sono stati arrestati alla fine di marzo, pochi giorni dopo che il governo socialista del presidente Nicolas Maduro aveva licenziato altri americani. .

Le forze di sicurezza venezuelane hanno arrestato l’avvocato Evin Hernandez, 44 anni, e il programmatore di computer Jerel Kennemore, 52, in incidenti separati nello stato occidentale di Tachira, secondo una persona che ha familiarità con le indagini sugli arresti. La persona ha parlato con l’Associated Press a condizione di anonimato perché non era autorizzato a discutere pubblicamente le questioni.

Hernandez di Los Angeles. Kennymore è della zona di Dallas, ma vive in Columbia dal 2019.

Un terzo americano è stato arrestato a gennaio, con l’accusa di essere entrato illegalmente nel Paese lungo il suo lungo confine con la Colombia. L’Associated Press nasconde il suo nome su richiesta della sua famiglia, che temono rappresaglie.

Almeno altri otto americani, inclusi cinque dirigenti petroliferi e tre veterani di guerra, rimangono in prigione. In Venezuela, i funzionari statunitensi insistono sul fatto che vengono usati come merce di scambio politica.

I recenti arresti arrivano tra gli sforzi dell’amministrazione Biden per farla finita con la politica dell’era Trump di punire Maduro per quello che vedono come calpestare la democrazia in Venezuela. Invece, i funzionari di Biden stanno cercando di attirarlo di nuovo nei negoziati con l’opposizione sostenuta dagli Stati Uniti per aprire la strada a elezioni libere ed eque.

Nell’ambito di quell’impegno ancora anticipato, gli Stati Uniti hanno accennato alla possibilità di allentare le sanzioni nei confronti dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEC), una mossa che potrebbe, nel tempo, aiutare anche ad abbassare i prezzi del petrolio, saliti dopo che la Russia invasione dell’Ucraina.

La liberazione dei due americani è stata celebrata l’8 marzo a Washington, dando slancio al coinvolgimento dell’amministrazione Biden nei confronti di Maduro. Non è chiaro quale impatto avrà, se del caso, l’incarcerazione di altri tre americani sui rapporti con Maduro, stretto alleato della Russia che è stato sanzionato e incriminato dagli Stati Uniti con l’accusa di droga.

Il Dipartimento di Stato ha confermato i tre arresti e un portavoce dei funzionari ha affermato che i funzionari chiedevano l’immediato rilascio di tutti gli americani detenuti ingiustamente in Venezuela.

Oltre a qualsiasi ricaduta politica, gli arresti indicano quella che i funzionari statunitensi considerano una tendenza allarmante: gli arresti di americani ignari lungo il confine tra Colombia e Venezuela, una regione senza legge dominata da bande criminali e ribelli di sinistra. Gli americani che cercano di entrare in Venezuela senza visto sono particolarmente a rischio.

Nonostante la retorica spesso focosa di Maduro contro l ‘”impero” statunitense, non vi è alcuna indicazione che stia prendendo di mira gli americani con l’arresto.

Ma con il paese sudamericano dilaniato dopo anni di turbolenze politiche, iperinflazione e devastante carenza di cibo, la presa di Maduro sulle forze di sicurezza a basso salario è tesa. Ciò ha creato un’opportunità per elementi criminali e intransigenti che cercano di rovinare i colloqui di Maduro con gli Stati Uniti

“Ci sono molti centri di potere diversi in Venezuela e non tutti sono allineati con Maduro o condividono il suo obiettivo di vedere progressi nei colloqui con gli Stati Uniti”, ha affermato Phil Johnson, analista con sede a Caracas per l’International Crisis Group.

In un rapporto di arresto visto dall’AP, gli agenti dell’intelligence militare venezuelana hanno giustificato le loro azioni citando “minacce in corso, blocchi economici e rottura delle relazioni diplomatiche” da parte degli Stati Uniti.

Alcuni alti funzionari venezuelani giustificano anche gli arresti di americani. In conferenza stampa il 13 giugno Annunciando l’arresto di un altro americano senza nome, “Hanno i loro piani contro il nostro paese”, ha detto il leader del Partito socialista Diosdado Cabello.

Hernandez, arrestato il 31 marzo, avrebbe dovuto comparire in tribunale lunedì, ma l’udienza è stata aggiornata.

Hernandez emigrò a Los Angeles da bambino con i suoi genitori in fuga dalla guerra civile in El Salvador. I suoi amici e parenti hanno detto che dopo essersi laureato alla UCLA Law School, ha rifiutato lavori redditizi per lavorare invece come difensore pubblico in rappresentanza di imputati indigenti e talvolta senzatetto, un segno del suo spirito caritatevole.

Come Maduro, Hernandez ama la musica salsa e ha una storia di attivismo sindacale. Suo fratello ha detto che Hernandez, che era un appassionato viaggiatore, si stava prendendo una breve pausa dal lavoro quando si è recato in Colombia, dove era stato diverse volte prima. Poco prima di tornare a casa, ha scortato un amico venezuelano al confine. La sua famiglia ha detto che non aveva assolutamente alcuna intenzione di andare in Venezuela, né avrebbe violato intenzionalmente la legge.

Anche l’amico di Hernandez è in custodia e deve affrontare un’ulteriore accusa di traffico di migranti, secondo la persona a conoscenza dell’indagine.

“A tutta la mia famiglia manca molto mio fratello”, ha detto Henry Martinez, che vive anche lui a Los Angeles. “Ha lavorato per tutta la sua carriera al servizio delle persone emarginate ed è davvero migliore di noi. Speriamo e preghiamo che Evin torni a casa così presto da questo arresto illecito”.

Due settimane prima dell’arresto di Hernandez, Kenmore è stato arrestato in circostanze misteriose simili.

Secondo la famiglia Kennymore, vive in Colombia da oltre un anno con una donna venezuelana che ha incontrato online quando i due stavano divorziando. I due condividevano un piccolo appartamento dove Kenmore lavorava a distanza con un cliente negli Stati Uniti, ma decisero di trasferirsi in Venezuela, dove la sua ragazza aveva una casa.

La famiglia di Kenmore ha detto che è stato arrestato dai funzionari dell’immigrazione quando è entrato in Venezuela, ha riferito Pagina GoFundMe Si sono messi a pagare per la sua difesa. Hanno pubblicato sulla piattaforma di crowdfunding quella che hanno detto essere l’ultima foto di lui prima del suo arresto, vicino a un posto di blocco al confine colombiano sul ponte internazionale Simon Bolivar.

I pubblici ministeri affermano che Kenmore, la sua ragazza e altri tre sono entrati nel paese su una vicina strada sterrata, uno dei centinaia di attraversamenti irregolari che i venezuelani usano quotidianamente sulle navette interstatali per generi alimentari, visite mediche e visite ai familiari. Hanno detto che trasportava tre laptop ed era accompagnato da un capitano della Marina venezuelana, il che ha anche destato sospetti.

Come Hernandez, Kenmore è stato accusato di associazione a delinquere e cospirazione, reati punibili fino a 16 anni di carcere. Detenuta anche la sua ragazza.

“Jeryl è un buon cristiano americano”, ha detto sua sorella, Gina Kenmore Tellery, in un’intervista telefonica. “Tutto quello che voleva fare era stare con la donna che ama. Le sue sorelle, i suoi figli e il nipote gli mancano così tanto e lo vogliamo solo a casa”.

Ad aprile, il Dipartimento di Stato americano ha avvertito delle minacce agli americani lungo il confine tra Colombia e Venezuela. Ha raccomandato agli americani di evitare di viaggiare in Venezuela e di non entrare senza visto, cosa quasi impossibile da ottenere da quando gli Stati Uniti hanno interrotto i rapporti diplomatici con Maduro nel 2019.

Secondo la legge venezuelana, gli stranieri che si trovano nel Paese senza visto devono essere espulsi immediatamente.

Ma per ragioni non chiare, i tre uomini arrestati all’inizio di quest’anno a centinaia di miglia di distanza nella capitale, Caracas, sono stati trasferiti in un carcere di massima sicurezza che ospita molti degli oppositori di Maduro.

Gli americani imprigionati in Venezuela sono svantaggiati quando si tratta di chiedere aiuto al loro governo. Gli Stati Uniti hanno chiuso la loro ambasciata in cima a una collina a Caracas nel 2019, dopo aver riconosciuto il legislatore dell’opposizione Juan Guaido come legittimo leader del paese.

Le Nazioni Unite si lamentano da tempo della mancanza di indipendenza dei giudici venezuelani e della struttura in cui sono detenuti gli americani.

“Non è un sistema legale in cui si vuole rimanere bloccati”, ha affermato Johnson dell’International Crisis Group.

