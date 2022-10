Max Verstappen vince il secondo campionato di F1 al Gran Premio del Giappone

Max Verstappen potrebbe vincere il campionato di Formula 1 per un anno in modo casuale e incontrastato. Questo non è quell’anno. Verstappen si è ripetuto domenica mattina come campione dello sport, risultato atteso vista la sua stagione e, come per il primo campionato dell’anno scorso, ha conquistato il titolo in circostanze bizzarre e senza precedenti dopo che il Gran Premio del Giappone si è concluso a Suzuka.

Il pilota della Red Bull è stato dichiarato vincitore della gara con pioggia limitata in mezzo alla confusione sulle regole che regolano l’assegnazione dei punti sotto la pioggia. La FIA, l’organo di governo dello sport, ha deciso che potevano essere assegnati punti pieni, piuttosto che i punti parziali che le squadre si aspettavano, poiché la gara è ripresa con un ritardo di due ore, anche se alla fine è stata interrotta. Ciò ha dato a Verstappen un vantaggio di 113 punti con soli 112 punti nelle ultime quattro gare.

Verstappen è stato aiutato ad assicurarsi il titolo quando ha trovato il suo rivale, Charles Leclerc, che tagliava l’ultima curva sotto la pressione del compagno di squadra di Verstappen, Sergio Perez. Leclerc ha ricevuto una penalità di cinque secondi che lo ha portato al terzo posto.

Il ritardo nella decisione della FIA ha lasciato Verstappen, che ha vinto la sua dodicesima gara della stagione, credendo inizialmente che il campionato dovrebbe aspettare fino alla gara del prossimo fine settimana ad Austin. “Ovviamente, il campionato non è andato così questa volta”, ha detto, Secondo l’Associated Press,Mi dispiace per la folla per il sistema del discorso pubblico. READ Tom Brady torna all'addestramento dei pirati dopo 11 giorni di assenza

Il suo scetticismo è persistito anche quando il suo equipaggio si è precipitato ad abbracciarlo, poiché i piloti pensavano che per la gara sarebbero stati assegnati solo punti parziali. In seguito ha detto: “Una volta che ho tagliato il traguardo, ho pensato: ‘È stata una grande gara, di nuovo buoni punti, ma non sono ancora un campione del mondo.

Verstappen è scattato dalla pole sotto una pioggia torrenziale, ma la gara è stata presto sospesa a causa dell’incidente della vettura di Carlos Sainz Ferrari. Le auto stavano guidando dietro la safety car prima che il mezzo di soccorso fosse lanciato in pista. I conducenti si sono chiesti perché il veicolo di recupero sia uscito con la pista così scivolosa La FIA ha detto che avrebbe indagato Materia. Due ore dopo, la gara è ripresa ma solo 28 dei 53 giri sono stati completati, con Verstappen in testa fino in fondo.

Tuttavia, Verstappen è stato uno degli ultimi a rendersi conto di aver vinto il titolo, chiedendo ripetutamente nonostante fosse stato incoronato: “L’ho fatto o no? [wrapped up the title]? Durante un’altra intervista post gara, Secondo la CNN. “Sento cose diverse.”

Con la conferma, si è seduto davanti allo stendardo del “Campione del mondo”, incoronando il suo secondo campionato come stagione dominante che ha visto una trasformazione in questo sport. Con un’altra vittoria, il 25enne olandese eguaglierebbe il record di una stagione stabilito da Michael Schumacher nel 2004 e eguagliato da Sebastian Vettel nel 2013.

Lo scorso dicembre, Verstappen ha battuto Lewis Hamilton in campionato in circostanze più caotiche e controverse, negando ad Hamilton il suo ottavo titolo record con un sorpasso nell’ultimo giro del Gran Premio di Abu Dhabi. durante quello Ultima stagione 2021Direttore di gara Le decisioni di Michael Massey Dopo una corsa di safety car in ritardo, doveva riprendere la gara a un giro dalla fine, ma ha parzialmente ignorato i regolamenti FIA nel farlo. Ciò ha consentito a Verstappen di superare Hamilton nell’ultimo giro della gara, suscitando confusione e acutezza da parte del team Mercedes di Hamilton e di molti osservatori. READ Vincitori e vinti del football della Georgia dopo la vittoria della prima settimana sull'Oregon

Un’indagine della FIA in seguito ha stabilito che “l’errore umano” era un fattore nel controverso traguardo, ma ha scoperto che sia i risultati della gara che il primo campionato di Verstappen erano “corretti”. Massey ha lasciato la FIA la scorsa estate.

“È pazzesco, sentimenti molto contrastanti”, ha detto Verstappen Durante un’intervista sul podio di domenica. “Vincere il campionato, che anno è stato. È incredibile! Sono così grato a tutti coloro che hanno contribuito al successo, l’intero team ha lavorato così duramente. Inoltre, il lavoro che facciamo con Honda ogni anno, che è costantemente migliorando. “È molto emozionante soprattutto qui. Sono molto orgoglioso che siamo stati in grado di farlo qui”.