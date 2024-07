Membro della band degli Oak Ridge Boys e Country Hall of Famer, aveva 76 anni

Giovanni Mair

Joe Bonsall, cantante del gruppo di musica country Oak Ridge Boys per 51 anni, è morto martedì all’età di 76 anni. La causa della morte sono state le complicazioni della sclerosi laterale amiotrofica.

Bonsall, che era stato un volto familiare nel gruppo dal 1973, annunciò il suo ritiro dal tour con il gruppo a gennaio, citando una malattia, mentre gli Oak Ridge Boys continuarono il loro tour d’addio in sua assenza. Dopo essersi ritirato dai concerti, Bonsall, che forniva la voce tenore nelle armonie del gruppo, starebbe ancora pianificando di registrare un nuovo album con loro quest’anno.

La band è meglio conosciuta dai suoi fan per il loro successo del 1981 “Elvira”, che non solo raggiunse il numero 1 nelle classifiche nazionali, ma fu anche un successo pop, raggiungendo il numero 5 nella Hot 100 di Billboard. L’anno successivo “Bobbie Sue ” ha avuto successo anche nella musica pop e country, raggiungendo il numero 12 della Hot 100 e scalando le classifiche nel formato house band. In tutto, la band ha avuto 17 successi country n. 1 e 34 successi country nella top 10.

Bonsall è stato inserito nella Country Music Hall of Fame insieme a tre dei suoi compagni di gruppo nel 2015. Gli Oak Ridge Boys sono stati anche eletti nella Gospel Music Hall of Fame nel 2000.

“Per 50 anni, Joe Bonsall è stato la scintilla per gli Oak Ridge Boys”, ha detto Kyle Young, CEO della Country Music Hall of Fame and Museum, in una dichiarazione commemorativa del cantante “Le sue esibizioni sono state elettrizzanti come chiunque altro è mai salito sul palco di un inno gospel o country. La sua voce è forte e chiara e il suo spirito allegro fornisce sempre una sferzata di energia, motivando immediatamente il pubblico a venire a rilassarsi. Ha sicuramente alleviato le nostre preoccupazioni ogni volta che cantava.

Le origini degli Oak Ridge Boys risalgono agli anni ’40 e il gruppo prese quel nome a metà degli anni ’60, ma il gruppo era conosciuto principalmente come gruppo gospel prima che Bonsall si unisse nel 1973. Johnny Cash li aiutò a firmare un contratto con la Columbia Records. dopo averli reclutati come ospiti nel suo singolo “Praise the Lord and Pass the Soup”, ma il gruppo non ottenne un grande successo secolare fino a quando non firmò con la Dot/ABC e pubblicò una canzone chiamata “Y’all Come Back Saloon” che raggiunse N. 3 nella classifica nazionale nel 1977 I successivi successi n. 1 durante questo primo periodo di successo includevano “Trying to Love Two Woman”, “I’ll Be True to You”, “Leaving Louisiana in the Broad Daylight” e ” (Mi sto preparando) Fantasia.” “Libero”.

Altre canzoni che furono in cima alle classifiche negli anni ’70 e ’80 includevano “This Crazy Love”, “I Guess It Never Hurts to Hurt Talvolta”, “It Takes a Little Rain” e “No Matter How High”.

Gli Oak Ridge Boys hanno segnato il loro ultimo successo di musica country nel 1989 con “No Matter How High”, ma continuano a fare tournée con successo – e sono accolti come ospiti agli spettacoli di premiazione della musica country e ad altri eventi speciali – fino ad oggi.

Il gruppo era noto anche ai fan di Paul Simon per la loro interpretazione vocale della sua canzone di successo del 1977 “Slip Slidin’ Away”.

Bonsall ha scritto 11 libri, incluso il suo libro di memorie, “I See Myself”, la cui pubblicazione è prevista per il prossimo novembre.

Nel 2022, Bonsall ha dichiarato di essere quasi morto di embolia polmonare. “Avrei potuto facilmente morire lo scorso fine settimana, ma Dio non aveva ancora finito con me”, ha detto Bonsall. Ha twittato“Sono tornato a casa adesso dopo 6 giorni in ospedale per un’embolia polmonare… la mia guarigione potrebbe richiedere del tempo… Grazie per le preghiere e l’amore che mi avete dimostrato!”

Si è ripreso e ha potuto partecipare alle date iniziali di quello che è stato chiamato “American Made: Farewell Tour”, iniziato nel settembre 2023.

A gennaio, Bonsall ha postato su Mi sono ritirato dalla strada Sta diventando davvero difficile… C’è un ragazzo di nome Ben James che canta per me e ha bisogno del tuo amore e del tuo incoraggiamento… La sua voce è diversa dalla mia ma porta con sé. un sacco di talento in tavola @oakridgeboys finirà il loro tour d’addio senza di me, ma stai certo che sto bene con tutto questo, Dio è in grado di farlo!

“Quando penso agli Oak Ridge Boys e al loro posto nella storia della musica country, mi viene in mente l’immagine di Joe con il suo grande sorriso e la sua energia sconfinata”, ha detto Sarah Trahern, CEO della Country Music Association dimentica il suo impegno nel servire gli altri mentre trasformava la musica country in un fenomeno globale.” “Il nostro settore è migliorato grazie a lui. Oggi abbiamo perso un’energia e una voce nella musica senza precedenti che mancheranno molto a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo .”

Una dichiarazione di necrologio rilasciata dai rappresentanti di Bonsall diceva: “Joe amava cantare. Amava leggere. Amava scrivere. Amava suonare il banjo. Amava lavorare nella fattoria. Amava i Philadelphia Phillies. Ma Gesù e la sua famiglia siamo sempre stati i primi – e lo vedremo.” Ancora una volta nel giorno promesso.”

Bonsall lascia sua moglie, Mary Ann, le sue figlie, Jennifer e Sabrina, sua nipote, Brian, suo nipote, Luke, altri due nipoti, Chance e Gray, e sua sorella, Nancy. Fu preceduto nella morte dai suoi genitori, Joseph S. Bonsall Sr. e Lily Bonsall.

Su sua richiesta non verranno celebrati i funerali. Al posto dei fiori, è possibile effettuare donazioni all’Associazione ALS o al Centro di ricerca e neuroscienze ALS presso il Vanderbilt Medical Center