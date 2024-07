Michael J Fox si unisce ai Coldplay per uno spettacolo a sorpresa al Festival di Glastonbury

Michael J. Fox è una star sullo schermo e sul palco!

L’attore di Ritorno al futuro ha fatto un’apparizione a sorpresa al Glastonbury Festival sabato unendosi ai Coldplay sul palco durante l’esibizione della band.

BBC Musica/YouTube Michael J. Fox si esibisce con i Coldplay al Glastonbury Festival, il 29 giugno 2024.

Fox, 63 anni, a cui è stato diagnosticato il morbo di Parkinson dal 1991, era seduto sulla sua sedia a rotelle sul palco e suonava la chitarra mentre la band eseguiva le loro canzoni “Humandkind” e “Fix You”.

Dopo prestazioneil leader della band Chris Martin ha reso a Fox un meraviglioso tributo, riconoscendo all’attore il merito di essere stato l’ispirazione dietro la carriera musicale della band.

“Il motivo principale per cui siamo in una band è guardare ‘Ritorno al futuro'”, ha detto Martin. “Quindi, grazie al nostro eroe per sempre, una delle persone più straordinarie sulla faccia della Terra, il signor Michael J. Fox, grazie mille Michael, il nostro eroe.”

Fox ha interpretato l’adolescente Marty McFly nel film del 1985. Martin ha presentato Fox al pubblico di Glastonbury facendo riferimento al suo personaggio nel film.

“Con il suo riff alla Chuck Berry e il modo in cui prendeva a pugni Biff: signore e signori, per favore date il benvenuto a Michael J. Fox”, ha detto Martin.

Fox si è ritirato dalla recitazione nel 2020 a causa della progressione della malattia di Parkinson.

Fondata dalla Michael J. Fox Foundation nel 2000, da allora è diventata il più grande finanziatore no-profit della ricerca sulla malattia di Parkinson nel mondo e, secondo i dati della fondazione, ha finanziato più di 1,5 miliardi di dollari in progetti di ricerca. sito web.

Questa non è la prima volta che Fox si unisce alla band per una performance, con l’attore e i Coldplay che uniscono le forze collaborato Nel luglio 2016 al MetLife Stadium nel New Jersey i Coldplay hanno eseguito “Johnny B. Goode”, la canzone di Chuck Berry contenuta nel film Ritorno al futuro.