Michael Pitt, star di Boardwalk Empire, è stato ricoverato in ospedale dopo un’esplosione a New York City

l’attore Michele Pete È stato preso in custodia dalla polizia venerdì scorso e portato in ospedale dopo un’esplosione molto pubblica a New York City, ha appreso TMZ.

Il video ottenuto da TMZ mostra Pete legato a una barella e circondato da tecnici dei servizi di emergenza sanitaria che lo trascinano lungo il marciapiede a Bushwick, Brooklyn, probabilmente verso un’ambulanza in attesa. Pete sembra stordito… prima fissa il cielo, poi gira la testa da una parte mentre si sdraia in silenzio su una barella.

Fonti delle forze dell’ordine ci dicono… che qualcuno ha chiamato i servizi di emergenza sanitaria per denunciare che un uomo (Pete) stava lanciando oggetti contro persone, forse dal tetto di un edificio.

La polizia ha prontamente risposto sul posto e Pete è stato arrestato, ma non è stato accusato di reato perché considerato una persona emotivamente disturbata. È stato portato in un ospedale locale per le cure.

Lo scorso luglio, Pitt ha avuto un’altra lite con la legge nello stesso luogo ed è stato arrestato con l’accusa di aggressione e piccolo furto. L’attore avrebbe strappato il telefono di un uomo dalla sua mano e gli avrebbe ripetutamente preso a pugni la testa prima di prendere il telefono. Fortunatamente l’uomo è rimasto solo leggermente ferito.

A New York, una persona che è stata posta in una condizione psichiatrica forzata può essere trattenuta solo per 72 ore, a meno che l'ospedale non chieda a un giudice di trattenere il paziente, e solo per un massimo di 60 giorni. Non sappiamo lo stato attuale di Pete.