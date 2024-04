Michael Stuhlbarg è stato aggredito a Central Park prima del debutto di “The Patriot”.

Il giorno dopo essere stato colpito da una roccia in un attacco casuale nell'Upper East Side, l'attore Michael Stuhlbarg è apparso lunedì sera nella première di Broadway della commedia “Patriot”, in cui interpreta un uomo d'affari russo che ha contribuito a facilitare l'operazione Vladimir. Quinto: l'ascesa di Putin.

Stuhlbarg, meglio conosciuto per il suo ruolo di gangster nella serie “Boardwalk Empire”, stava passeggiando a Central Park domenica sera quando un uomo gli ha lanciato un sasso, colpendolo alla nuca, ha detto la polizia.

Stuhlbarg ha inseguito l'uomo, Xavier Israel, 27 anni, fuori dal parco, dove è stato preso in custodia e accusato di aggressione. Il luogo in cui l'uomo è stato arrestato, sulla East 91st Street, è l'indirizzo del consolato russo.

Stuhlbarg ha rifiutato le cure mediche, ha detto la polizia.

Stuhlbarg – che lo show ha detto in un comunicato stampa si sentiva “FINE” — È apparso sul palco lunedì per la prima volta in “The Patriot”. Interpreta Boris Berezovsky, un uomo d'affari russo che governò la Russia post-sovietica e contribuì a insediare Putin come presidente, ma poi cadde in un'aspra disputa con il Cremlino e morì in esilio.