Gli avvocati magnati dell'energia di 5-Hour Energy avranno presto dell'energia fatturabile.

Via Benjamin Mullen da Il New York Timesil proprietario di Sports Illustrated, lunedì ha intentato una causa contro Manoj Bhargava, sostenendo che gli sono dovuti 48,75 milioni di dollari in relazione alla rottura del rapporto tra le due parti. Lo sport illustrato E Arena Group, di proprietà di Bhargava. Gruppo di marca autentico, che possiede Cattivo La proprietà sostiene inoltre che Bhargava è debitore dei danni per la presunta violazione di domicilio sulla proprietà Cattivo Diritto d'autore e marchi.

Minute Media è recentemente subentrata Lo sport illustrato E SI.com. Questo cambiamento ha creato anomalie a breve termine, come il contenuto NFL di Albert Breer Presentato sul sito web di Athlon Sports.

Sport Athlon. Un nome che probabilmente non hai sentito da quando hai acquistato una rivista di anteprima della stagione NFL al supermercato. Nell'anno 1998.

Ciò probabilmente cambierà presto, con Breer e altri che in precedenza lavoravano presso Arena Group che passeranno a Minute Media e torneranno a SI.com.

È tutto triste, sia per coloro che attualmente si affollano in una partita a campana aziendale, sia per coloro che ricordano quando Lo sport illustrato La sua presenza era così forte che sembrava che non sarebbe mai svanito dalla fama.