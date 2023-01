Microsoft affronta l’avvertimento antitrust dell’UE sull’accordo Activision – fonti

BRUXELLES, 16 gennaio (Reuters) – Microsoft (MSFT.O) Probabilmente riceverà un avvertimento antitrust dell’UE sulla sua offerta da $ 69 miliardi per la società “Call of Duty” Activision Blizzard (ATVI.O)Ciò potrebbe rappresentare un’altra sfida per concludere l’affare, hanno detto persone che hanno familiarità con la questione.

Le persone hanno affermato che la Commissione europea sta preparando un foglio di accusa noto come Dichiarazione di obiezione che delinea le sue preoccupazioni sull’accordo che verrà inviato a Microsoft nelle prossime settimane.

L’autorità antitrust dell’UE, che ha fissato una scadenza per l’11 aprile per la sua decisione sull’accordo, ha rifiutato di commentare.

Microsoft ha dichiarato: “Continuiamo a lavorare con la Commissione europea per affrontare eventuali problemi di mercato. Il nostro obiettivo è portare più giochi a più persone e questo accordo promuoverà tale obiettivo”.

Il gigante del software statunitense e produttore di Xbox ha annunciato l’acquisizione nel gennaio dello scorso anno per aiutarlo a competere meglio con Tencent leader. (07:00 HK) e Sony (6758.T).

Tuttavia, le autorità di regolamentazione negli Stati Uniti e nel Regno Unito hanno espresso preoccupazioni, con la Federal Trade Commission degli Stati Uniti che si è rivolta al tribunale per bloccare l’accordo.

Altre fonti a conoscenza della questione hanno detto a Reuters a novembre che Microsoft avrebbe dovuto fornire soluzioni alle autorità di regolamentazione dell’UE nel tentativo di eludere un atto d’accusa e abbreviare le azioni normative.

Tuttavia, l’organismo di applicazione della concorrenza dell’UE non dovrebbe essere aperto a rimedi senza prima inviare l’atto d’accusa, sebbene siano in corso discussioni informali sulle concessioni, hanno detto le persone.

Il mese scorso, Microsoft ha raggiunto un accordo decennale con Nintendo (7974.T) di rendere disponibile “Call of Duty” sulle console Nintendo, affermando di essere aperta a un accordo simile con Sony, che è critica nei confronti dell’acquisizione.

L’accordo ha avuto il via libera senza condizioni in Brasile, Arabia Saudita e Serbia.

Segnalazione di Fu Yunqi Montaggio di Mark Potter

