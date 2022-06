Microsoft conferma nuovi problemi con gli aggiornamenti di Windows 10 di giugno 2022

L’aggiornamento cumulativo di Windows 10 giugno 2022 è ora disponibile per tutte le versioni supportate del sistema operativo. L’aggiornamento cumulativo di questo mese ha risolto diversi problemi, incluso un bug che impediva l’esecuzione di Microsoft Excel e Outlook. È stato corretto un altro bug che interessava la finestra della modalità Internet Explorer.

Mentre l’elenco delle correzioni era nell’aggiornamento di giugno 2022 (KB5014699) per Windows 10 è troppo lungo Poiché l’azienda ha risolto molti problemi, anche Microsoft ha emesso un avviso. Secondo le note di rilascio aggiornate, un bug nell’aggiornamento di Windows 10 di giugno 2022 potrebbe disabilitare la funzione hotspot Wi-Fi nel sistema operativo.

È molto comune utilizzare il tuo smartphone o tablet come hotspot personale per condividere la tua connessione Internet wireless 5G ultraveloce con altri dispositivi in ​​qualsiasi momento. In Windows è anche possibile creare un hotspot e condividere Internet con altri dispositivi. In effetti, puoi utilizzare la funzione hotspot integrata in Windows 10 come extender Wi-Fi.

Dopo l’aggiornamento di Windows 10 di giugno 2022, gli utenti potrebbero non essere in grado di utilizzare la funzione hotspot Wi-Fi. Ciò è confermato nei rapporti sul Feedback Center:

“Dopo aver installato KB5014699, avevo problemi a reimpostare le connessioni di rete ogni 5 minuti. Ciò include sessioni RDP, sessioni SMB e una sessione tra il bridge e il dispositivo IoT. Quando disabilito il Bridge di rete, di cui ho bisogno per il mio lavoro con il Dispositivo IoT, il problema scompare”, ha osservato un utente interessato.

“L’abilitazione della condivisione della connessione Internet disabilita la possibilità di accedere al Web sul computer che condivide la connessione. Anche i siti in esecuzione su localhost girano per sempre e vanno in timeout”, ha osservato un altro utente.

“L’abilitazione di ICS distrugge anche la capacità RDP dei computer collegati alla scheda di rete con cui viene condivisa la connessione Internet. In particolare, posso ancora connettermi alla porta 3389 tramite telnet sul computer che condivide la connessione, ma il client RDP gira per sempre”. dimensione”, un utente interessato ha spiegato come l’errore abbia interrotto anche RDP.

Microsoft ha ora aggiornato il documentazione Per evidenziare un errore in cui gli utenti riscontrano problemi imprevisti durante l’utilizzo della funzione hotspot Wi-Fi. Se sei interessato, la macchina host potrebbe perdere la connessione a Internet.

In altre parole, questo errore potrebbe interrompere la rete Wi-Fi del tuo dispositivo. Se ultimamente la connessione Internet del tuo dispositivo ha funzionato in modo strano, è probabilmente a causa dell’aggiornamento cumulativo. È possibile risolvere il problema e ripristinare l’accesso a Internet sul dispositivo host disabilitando la funzione hotspot Wi-Fi. Per disabilitare completamente l’hotspot Wi-Fi, attenersi alla seguente procedura:

Apri il menu Start.

Apri Impostazioni > Rete e Internet > Hotspot mobile.

In “Condividi la mia connessione Internet da”, assicurati che l’opzione “Condividi la mia connessione Internet con altri dispositivi” sia disattivata.

Nella maggior parte dei casi, seguire questi passaggi dovrebbe alleviare i problemi Wi-Fi di Windows 11.

Problemi nell’aggiornamento di giugno 2022 di Windows 10

Oltre al WiFi interrotto, Microsoft è anche a conoscenza di un altro bug nell’aggiornamento di Windows 10 di giugno 2022 in cui gli utenti potrebbero non essere in grado di accedere con Azure Active Directory (AAD).

Ciò influisce sulle app e sui servizi che usano Azure Active Directory e alcuni utenti possono anche avere problemi con le connessioni VPN, Microsoft Teams, Microsoft OneDrive e Microsoft Outlook.