Microsoft sta ufficialmente uccidendo il pannello di controllo di Windows vecchio di 39 anni

Ecco il pannello di controllo della tastiera di Windows NT 4.0. Andrea Cunningham

Con l’eccezione di alcune icone aggiornate dell’era di Windows Vista, il design del pannello delle tastiere moderne è identico. Andrea Cunningham

Pannello del cursore del mouse in Windows NT 4. Andrea Cunningham

Ancora una volta, Windows 11 rimane notevolmente vicino al vecchio design dell’era NT. Andrea Cunningham

Pannello di controllo data e ora da NT 4. Andrea Cunningham

Se esamini alcuni elenchi, troverai una versione di Data e ora che sembra ancora molto simile alla sua controparte NT. Andrea Cunningham

Con un sistema operativo vecchio come Windows, ciò che Microsoft decide di rimuovere è spesso altrettanto importante di ciò che sta cercando di aggiungere (se non di più). Potrebbero interessarti o meno le nuove aggiunte a tema AI di MS Paint o la funzione di richiamo che sarà presto disponibile, ma quasi sicuramente hai interagito con un’app del Pannello di controllo di Windows ad un certo punto negli ultimi 39 anni. Secondo P.S Sepolto nel sito di supporto MicrosoftI giorni di questi pannelli di controllo possono essere contati (sottolineatura nostra):

“Il Pannello di controllo è una funzionalità che fa parte di Windows da molto tempo. Fornisce una posizione centrale per visualizzare e controllare le impostazioni e i controlli del sistema”, spiega la pagina di supporto. “Attraverso una serie di applet, puoi regolare varie opzioni che vanno dall’ora e la data del sistema alle impostazioni hardware, configurazioni di rete e altro ancora. Il Pannello di controllo sta cadendo in disuso a favore dell’app Impostazioni, che offre un’esperienza più moderna e snella.“

Questa non sarà una novità per chiunque abbia seguito l’evoluzione di Windows negli ultimi dieci anni. L’app Impostazioni è stata inizialmente introdotta in Windows 8 nel 2012 come un comodo sostituto del touchscreen per alcune app del Pannello di controllo, ma durante l’era di Windows 10 ha iniziato ad assumere sempre più impostazioni del Pannello di controllo e quando è uscito Windows 11 era una funzionalità Abbastanza ricco da poter essere utilizzato. Serve come sostituto completo del Pannello di controllo per la maggior parte del tempo, con poche eccezioni per modifiche particolarmente oscure (e per coloro che semplicemente preferiscono i vecchi metodi).

Ma mentre alcune applet del Pannello di controllo sono scomparse nel corso degli anni (il pannello Display, la schermata Aggiungi/Rimuovi programmi e i pannelli per funzionalità meno recenti come i gruppi Home), Microsoft nota che il resto delle applet potrebbe scomparire in massa in un futuro aggiornamento di Windows. Tuttavia, al momento, non cambia nulla in Windows. Anche il prossimo aggiornamento 24H2 contiene ancora tutti i vecchi pannelli di controllo e il divario tra “vecchi pannelli” e “pannelli rimossi” potrebbe estendersi per anni.

Ciò che sorprende di alcune console a questo punto è quanto siano obsoleti i loro design. Non saresti lontano dall’essere parte di un’interfaccia utente che è rimasta esattamente la stessa da quando Windows NT 4.0 è stato rilasciato nel 1996, quando il più stabile sistema operativo NT di Microsoft è stato aggiornato con la stessa interfaccia utente di Windows 95 (le versioni moderne di Windows sono discendenti di NT, non 95 o 98). L’idea del Pannello di controllo è ancora più antica, risale a Windows 1.0 nel 1985.

La maggior parte dei design e delle icone attuali del Pannello di controllo erano in Windows Vista e Windows 7 nel 2006 e nel 2009, il che spiega perché molti pannelli presentano ancora l’aspetto circolare del vetro che distingueva quelle versioni del sistema operativo (vedi la forma dell’orologio negli screenshot sopra) . È una delle poche aree del sistema operativo che non è stata ottimizzata per Windows 11, che è forse il design Windows più coerente di Microsoft dal 1995 e NT 4.0; Anche le app più vecchie come Paint e Notepad hanno subito un restyling, mentre altre dell’era Windows 7 come WordPad sono state eliminate.