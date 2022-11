Migliori partite della Coppa del Mondo: l’Arabia Saudita stordisce l’Argentina e Messi in una storica sorpresa

Il Coppa del Mondo 2022 Martedì è continuato con Argentina stordito da Regno Arabia Saudita E il 2-1, ottenendo una striscia di imbattibilità di 36 partite.

L’Argentina, che è entrata nella partita di apertura con la terza probabilità più bassa di vincere l’intera Coppa del Mondo, ora affronta una dura battaglia per uscire dal Gruppo C con partite massicce contro Messico E il Polonia in arrivo nei prossimi giorni.

Ecco le migliori giocate della fase a gironi di martedì.

Argentina contro Arabia Saudita

Secondo minuto: vicinissimo al gol in apertura!

Ci sono voluti poco più di 100 secondi di gioco nella Coppa del Mondo 2022 per Lionel Messi per segnare il suo primo tiro in porta, ma un’incredibile parata con una mano sola del portiere dell’Arabia Saudita. Mohammed Al-Owais Ho mantenuto la partita senza reti.

Minuto 10: Permettigli di ripresentarsi

Dopo che l’Argentina ha ricevuto un rigore dopo un VAR al 10 ‘, Messi si è fatto avanti e ha segnato facilmente il suo primo gol della Coppa del Mondo 2022.

Lionel Messi segna un cross al decimo minuto per l’Argentina che passa 1-0 sull’Arabia Saudita L’argentino Lionel Messi ha segnato un calcio di rigore al 10 ‘dopo che Mohamed Kanu dell’Arabia Saudita ha commesso un fallo.

Il ventiduesimo minuto: Messi rischia di segnare ancora!

La stella argentina sembrava essersi allontanata dal suo secondo gol della partita, ma era appena in fuorigioco. La sentenza è stata confermata nel video assistente arbitro.

Ventisettesimo minuto: manca l’ultima chiusura

Ha lasciato l’Argentina alla ricerca del secondo gol dopo Lautaro Martínez Il risultato è stato anche una stretta regola del fuorigioco.

35° minuto: Ancora fuorigioco

L’Argentina ha segnato quattro reti nel primo tempo, ma il rigore di Messi al 10′ rimane l’unico risultato effettivo grazie a tre gol annullati per fuorigioco.

Secondo OptaAnalyst, l’Argentina è già stata colta in fuorigioco sette volte in questa partita. È stata l’ultima squadra ad averne di più in una partita di Coppa del Mondo Olanda contro. Costa Rica nel 2014 con 13 chiamate di fuorigioco.

Il 49esimo minuto (il primo tempo dei tempi supplementari) è una grossa perdita per i sauditi

Capitano saudita Salman Al Faraj È caduto con un apparente infortunio prima dell’intervallo. Con i sauditi già sotto pressione grazie al gol iniziale di Messi, potrebbe essere un duro colpo per le possibilità del perdente di ottenere un ribaltamento.

Minuto 48 (secondo tempo): l’Arabia Saudita lo limita!

Il saudita Saleh Al-Shehri esegue una bellissima palla per pareggiare il punteggio di un gol e improvvisamente l’Argentina è alle calcagna.

Minuto 53: Arabia Saudita in testa!

I sauditi hanno improvvisamente bussato alla porta di una delle più grandi sorprese del Mondiale di sempre, dopo un laser di Salem Al-Dosari, portandosi sul 2-1.

Al 63′: gran muro che tiene avanti i sauditi

Un’altra superba parata di Mohammed Al Owais ha mantenuto l’Arabia Saudita in vantaggio mentre l’Argentina ha spinto per il pareggio.

83° minuto: Messi ha quasi mancato

L’Argentina non vedeva l’ora di raggiungere il pareggio ed evitare una catastrofica sorpresa, ma il calcio di punizione di Messi è andato oltre la traversa e due minuti dopo l’ha colpita di testa, che è stata parata da Al Owais.

92° minuto: pazza parata

Le incredibili parate della linea difensiva saudita li tengono in vantaggio mentre l’Argentina continua a spingere per il gol:

Minuto 101: Un altro saudita salva la sorpresa!

Al Owais ha effettuato un’altra straordinaria parata in salto, aiutando l’Arabia Saudita a mettere a segno uno dei più grandi sconvolgimenti nella storia della Coppa del Mondo contro l’Argentina.

