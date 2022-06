Millie Bobby Brown reciterà in un film di fantascienza Netflix diretto dai fratelli Russo

Cose strane Millie Bobby Brown reciterà in un nuovo film Netflix prodotto dai fratelli Russo, i miei registi Vendicatori: Fine del gioco E il Vendicatori: Infinity War. stato elettrico è un thriller fantascientifico futuristico del passato che segue Brown, un compagno robotico e un “vagabondo eccentrico” mentre viaggia attraverso il West americano alla ricerca di suo fratello, Lo ha detto Netflix nel suo annuncio del casting.

A parte la partecipazione di Brown e dei fratelli Russo, l’aspetto più interessante di stato elettrico È questo il Basato su un libro illustrato di Simon Stalinhag. Stålenhag è l’artista dietro alcune grandi illustrazioni futuristiche e altri suoi libri includono Racconti dall’episodio Che Amazon ha recentemente adattato Nella sua stessa serie TV.

Millie Bobby Brown reciterà in The Electric State, un film di fantascienza diretto da The Incorpora il tweet. Ambientato in un passato futuristico retrò, segue un’adolescente orfana (Brown) mentre attraversa il West americano con un eccentrico robot e autista alla ricerca del fratello minore. pic.twitter.com/A9mqvGowax -Netflix (Netflix) 28 giugno 2022

Dato che questo è il 2022, è chiaro che Chris Pratt è in trattative per unirsi al cast, per me avvolgereE il LimiteE il Il giornalista di Hollywood. Christopher Marcus e Stephen McFeely, che ha scritto guerra infinita E il gioco finitoHanno scritto la sceneggiatura. Si dice che la produzione dovrebbe iniziare questo autunno ad Atlanta.

stato elettrico È solo uno dei tanti progetti che i fratelli Russo hanno avviato con Netflix. Entrambi hanno contribuito (ma non hanno diretto) il 2020 estrazioneE hai un nuovo film uomo grigio In arrivo sul servizio di streaming il mese prossimo. Sono stati anche associati alla produzione esecutiva di una serie animata basata su Gioco di carte collezionabili Magic: The Gatheringma Il progetto è partito l’anno scorso sulle differenze creative

chiarimenti: il bordo Attualmente sta producendo una serie con Netflix.