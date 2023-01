Momenti salienti di Cowboys vs. Buccaneers: Dak, Dallas Brady, Tampa dominano

Giro di carte jolly NFL I playoff si sono conclusi lunedì Dottor Prescott E questo Dallas Cowboys domina Tom Brady E questo bucanieri di Tampa BayVinto 31-14.

Prescott ha ottenuto la migliore prestazione ai playoff della sua carriera con la vittoria. Ha lanciato per quattro touchdown e si è precipitato per un altro passando per 305 yard.

Nel frattempo, l’offesa di Brady e dei Buccaneers ha lottato per andare avanti tutta la notte. Si sono fermati fino all’ultima giocata del terzo quarto, quando Brady ha completato solo 35 dei 66 passaggi per 351 yard e due touchdown e ha lanciato un costoso intercetto in end zone nel primo tempo.

I Cowboys sarebbero avanzati per prenderlo San Francisco 49ers nel turno di divisione (domenica, 18:30 ET su FOX).

Ecco le migliori giocate!

Dallas Cowboys 31, Tampa Bay Buccaneers 14

Sacco da ragazzino

Via Vida Un terzo down ha portato i Thunder, licenziando Prescott per costringere un Cowboys a tre per il secondo drive consecutivo per aprire il gioco.

I cowboy segnano per primi

Dopo che entrambe le squadre sono andate a tre su ciascuno dei loro primi due possedimenti, Dallas ha finalmente spostato la palla al suo terzo drive. Alcune commedie Michele Gallup E Tony PollarCon una penalità di responsabilità, Prescott prepara un passaggio TD da 22 yard Dalton Schultz.

Il successivo PAT è andato bene, tuttavia, mantenendo inizialmente il vantaggio di Dallas sul 6-0.

Esecuzione di Rasat

Rashad Bianco I Bucs alla fine hanno fatto diversi salti per aiutare a ottenere un primo down nel loro terzo drive.

Tom Mahomes?

Il QB di 45 anni ha ricordato un gioco Capi di Kansas City Stella, connessione con Chris Godwin Su un passaggio di pala in corsa per guadagnare 11 yard.

Brady Kears’t

Pochi minuti dopo che la trasmissione ha mandato in onda un grafico che indicava che Brady non aveva lanciato un’intercettazione nella zona rossa da quando si è unito ai Buccaneers nel 2020, ha lanciato un’intercettazione. Brady ha fatto una scelta Jayron Kears Sembrava che stesse cercando di lanciare la palla fuori campo in end zone.

Attacco al molo

Al quarto e goal dalla linea della 1 yard, Prescott ha simulato la palla e ha eseguito un bootleg in end zone per il punteggio.

tuttavia, Brett Maher A sei minuti dalla fine del secondo quarto, ha mancato di nuovo il PAT portando i Cowboys sul 12-0.

Dak lo mette al terzo down

Avendo bisogno di sei yard per ottenere un primo down, Prescott si è arrampicato per 10 yard per far muovere il drive della fine del primo tempo dei Cowboys.

Dak a Dalton per il terzo TD di Dallas

I Cowboys hanno avuto il controllo per tutto il primo tempo, con Prescott che ha ritrovato Schultz in end zone per un punteggio di 11 yard.

L’unica cosa che non controllano è il loro gioco di calci. Maher ha mancato il terzo PAT, mantenendo il vantaggio dei Cowboys sul 18-0 prima dell’intervallo.

Al galoppo per il punteggio

I Cowboys hanno segnato ancora, segnando quattro drive consecutivi con un touchdown quando hanno segnato al primo possesso del secondo tempo. Prescott ha trovato Gallup in fondo alla end zone per il suo terzo passaggio da touchdown. Gallup sembrava essere vicino a essere fuori limite durante la sua ricezione, ma il replay ha confermato la sua cattura.

Tuttavia, Maher ha mancato il suo quarto PAT della serata, mantenendo una partita da tre punti sul 24-0 a circa 10 minuti dalla fine del terzo quarto.

I Bucks finalmente segnano

Brady ha scoperto quale potrebbe essere l’ultima partita della NFL per entrambi i giocatori Giulio Jones Un touchdown a bordo campo della end zone ha finalmente portato i Buccaneers sul tabellone. Il Tampa non è riuscito a convertire una conversione da due punti in una partita da 3 punti alla fine del terzo quarto, in vantaggio di 24-6.

Dallas va al quarto down… e segna

Con Maher che lottava per fare i suoi PAT, i Cowboys lo hanno raccolto al quarto e 4 dalla linea delle 18 yard dei Buccaneers. La decisione ha dato i suoi frutti, come ha scoperto Prescott CeeDee Agnello Il punteggio è spalancato.

Oh, e questa volta Maher ha fatto il PAT per renderlo un gioco 31-6.

I dollari segnano in ritardo

Per dirla educatamente, Brady l’ha scoperto Gioco Pane Per un touchdown toccante prima dei due minuti di avvertimento. Ha aderito anche lui Mike Evans Una conversione da due punti ha portato il 31-14.

Bucks ottiene un concerto a bordo campo

Era troppo poco, troppo tardi per Tampa, che ha recuperato un calcio in-gioco ai due minuti di avvertimento. È la quarta volta in questa stagione che una squadra recupera un calcio in-gioco. Evans ha lasciato cadere un passaggio TD nel gioco successivo.