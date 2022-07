Home » entertainment Morto a 79 anni Tony Sirico, star dei Soprano entertainment Morto a 79 anni Tony Sirico, star dei Soprano 0 Views Save Saved Removed 0

Aveva 79 anni, secondo il suo profilo IMDB.

McGowan non ha fornito una causa di morte, ma ha descritto Sirico come un “cliente estremamente leale e di lunga data” di 25 anni e qualcuno che “ha sempre dato in beneficenza”.

Anche Michael Imperioli, co-protagonista de I Soprano di Sirico, ha condiviso la notizia Instagram dicendo che Sirico è morto venerdì.

“Tony non era come nessun altro: era duro, leale e dal cuore grande come chiunque avessi mai conosciuto”, Ha scritto . “Sono stato al suo fianco per molto: nei bei momenti e nei brutti. Ma soprattutto è stato bello. E ci siamo fatti un sacco di risate”.