Netflix non trasmetterà la collezione Hollywood Bowl di Dave Chappell – Corrispondente di Hollywood

Il momento più discusso NetflixIl primo festival della commedia – probabilmente uno dei momenti più discussi Qualsiasi cosa Esibizione umoristica nella memoria recente – non è arrivata allo streaming.

Netflix ha annunciato il suo Netflix Is a Joke Fest e un elenco di contenuti in uscita Dave ChappellL’evento Hollywood Bowl, dove Il comico è stato aggredito sul palco La scorsa settimana, non incluso.

Tuttavia, la mancanza di set non è stata la causa dell’attacco. Prima del festival, Streamer ha chiarito che i quattro spettacoli di bowling hollywoodiani più venduti del comico non sono stati registrati per un’occasione speciale. Chappell aveva le sue telecamere per filmare lo spettacolo, mentre i fumetti spesso creavano cose nuove (come lo era Chappell). Potrebbero esserci filmati dell’attacco filmati professionalmente e alla fine potresti vedere la luce del giorno in qualche modo, ma questo non fa parte dei piani di Netflix.

Invece, ecco alcuni punti salienti dei 336 fumetti di Netflix, che hanno ospitato 288 spettacoli in 35 località di Los Angeles nelle ultime due settimane, oltre alle date di anteprima programmate per ciascuno in servizio:

19 maggio – Hall: Onorare gli anziani che si alzano in piedi, “Una serata che celebra alcuni dei migliori stand-up di tutti i tempi che non sono più con noi. John Mulani onora Robin Williams, Dave Chappell onora Richard Fryer, il gestore del Chelsea John Rivers e John Stewart George Carlin.

6 giugno – Presentato da Bill Burr: Killing Friends“Una vetrina con stand-up curata da Burr.”

7 e 12 giugno – Questo è il mio momento con David Letterman“Ognuno dei sei episodi fa luce su un comico, incluso un set di 5 minuti in piedi e una conversazione con Letterman”.

9 giugno – Stand Alone: ​​​​Una celebrazione LGBTQ +“La più grande folla di LGBTQ + Comics”.

10 giugno – Un omaggio a Bob Socket“Bob è una celebrazione della sua vita in una commedia con i suoi amici e la sua famiglia”.

11 giugno – La consulenza ai genitori di Amy Schumer“Una vetrina con stand-up curati da Schumer.”

13 giugno – Presentato da Pete Davidson: I migliori amici“Caratteristica multi-fumetto ospitata da Davidson”.

14 giugno – Jane Fonda e Lily Tomlin: Ladies Night Live“Lilly Tomlin e Jane Fonda presentano la serie completa di comici femminili”.

16 giugno – Speciale commedia attorno a F * cn di Snoop Talk“Commedia originale di Snoop, raccolte di leggendari comici neri che si esibiscono al festival.”

23 giugno – Il meglio del festival“Highlights dell’intero evento di 11 giorni.”

Non c’è ancora una data di trasmissione per il più grande spettacolo speciale mai programmato: Gabriel “Fluffy” suona lo spettacolo tutto esaurito all’Iglesias Dodger Stadium.