All’interno della casa da 23,5 milioni di dollari che potrebbe battere un record locale della California

Vista sull’oceano dalla villa più costosa in vendita a Encinitas, in California.

La moderna villa del Pacifico da 23,5 milioni di dollari nel sud della California arriverà ufficialmente sul mercato il 14 maggio, portando la casa più costosa mai in vendita nella città di Encinitas, in California, una comunità costiera a circa 26 miglia di distanza. San Diego del nord.

Se la struttura in vetro, cemento e titanio ti ricorda la villa fronte oceano del miliardario fantasy Tony Stark in “Iron Man” della Marvel, potrebbe essere perché Il lavoro dell’architetto Wallace Cunningham.

Cunningham ha anche progettato ultramoderno barbiere , che si trova a meno di 20 miglia a sud, a La Jolla. Alcuni credono che il design sofisticato sia una delle ispirazioni realistiche per l’immaginaria Malibu House a Stark, che era Creato da un illustratore e portato in vita utilizzando immagini generate al computer .

Una splendida scala curva fino al secondo livello, progettata dall’architetto per assomigliare a uno scheletro di dinosauro gigante con vertebre e costole in acciaio inossidabile.

Un’elegante scala in acciaio e vetro si ripiega per collegare due livelli della casa.

Cunningham ha detto ad Architectural Digest che la casa è stata costruita per dare “la sensazione di essere su una nave in mare”. Ciò è evidente nella zona giorno, dove, ad alcune angolazioni, la casa sembra galleggiare sull’oceano.

Un divano nella zona giorno offre un posto in prima fila per una splendida vista sull’oceano.

Se la coppia ottiene il prezzo richiesto, la vendita raggiunge un prezzo di oltre 3.700 dollari, quasi quattro volte la media di 928 dollari per le case di lusso vendute nella contea, secondo il rapporto trimestrale di Elliman. Il rapporto definisce le case di lusso come quelle che rientrano nel 10% più ricco del mercato.

“Il mercato del lusso di San Diego ha visto un forte aumento dei prezzi dall’ultima vendita della casa Crescent”, ha detto l’agente del registro Howard.

Howard crede che l’aumento della domanda del mercato, così come il design proporzionale e ciò che dice sia una dimensione del lotto superiore alla media per una strada in cima a un bluff, tutti lavorino a vantaggio dei venditori e contribuiranno a ottenere un premio per la proprietà.

Howard ha affermato che i proprietari hanno anche apportato alcuni aggiornamenti, tra cui l’incarico all’architetto originale di aggiungere due caratteristiche antincendio all’avanguardia e dotare la villa di infrastrutture per la casa intelligente.