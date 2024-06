Home » entertainment Netflix sta affrontando una causa da 170 milioni di dollari per la rappresentazione di uno stalker di cuccioli di renna entertainment Netflix sta affrontando una causa da 170 milioni di dollari per la rappresentazione di uno stalker di cuccioli di renna 0 Views Save Saved Removed 0

Una donna scozzese afferma che sono bastati migliaia di utenti Reddit e TikTok “in pochi giorni” per riconoscerla come l’ispirazione dietro lo stalker di Netflix Cucciolo di renna La catena ha Ha intentato una causa per diffamazione da 170 milioni di dollari Contro Netflix e il creatore dello spettacolo Richard Gadd. Fiona Harvey afferma che la sua “identità e somiglianza” sono state usate per il personaggio di Martha Scott, interpretata da Jessica Gunning, che racconta “bugie brutali” motivate da “avidità e brama di fama” che hanno distrutto la sua “reputazione, carattere e vita”. “

Nella serie, che nel titolo afferma di essere una “storia vera” basata sulle esperienze personali di Gad, il comico interpreta una versione romanzata di se stesso che è perseguitato da Martha. Sebbene Harvey non sia menzionato per nome nello show, la causa afferma che la sua identità come base per Martha era “del tutto poco convincente” e afferma che Netflix “non ha fatto letteralmente nulla” per verificare la veridicità degli eventi rappresentati.

Gli avvocati di Fiona Harvey sostengono che Netflix non ha “letteralmente fatto nulla” per confermare gli eventi rappresentati in Baby Reindeer

“Le bugie che gli imputati hanno raccontato su Harvey a più di 50 milioni di persone in tutto il mondo includono che Harvey è uno stalker che è stato giudicato colpevole due volte e condannato a cinque anni di prigione, e che Harvey ha aggredito sessualmente Gad”, hanno detto gli avvocati di Harvey. In archiviazione. “Gli imputati hanno raccontato queste bugie e non hanno mai smesso, perché era una storia migliore della verità, e le storie migliori fanno soldi”. READ Michael Pitt, star di Boardwalk Empire, è stato ricoverato in ospedale dopo un'esplosione a New York City