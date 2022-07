Nintendo rassicura i fan di aggiungere “più” giochi N64 a Switch online

La scorsa settimana, Nintendo ha sorpreso gli abbonati a Switch Online Expansion Pack con il suo annuncio campionato di puzzle pokemonMa ora siamo a un punto in cui non sappiamo cosa accadrà dopo. Anche la formazione giapponese è ora completa con l’uscita dei primi due Robo personalizzato Giocattoli.

È successo anche questo alcuni I fan si chiedono per quanto tempo Nintendo continuerà a supportare la libreria N64 Expansion Pack. Fortunatamente, niente panico. Oggi la società ha rilasciato un messaggio (tramite i social media) assicurando ai fan che continuerà a fornire giochi N64. Uff!

Di più #Nintendo64 I giochi verranno aggiunti a #NintendoSwitchOnline + Pacchetto di espansione. Rimani sintonizzato!– Nintendo America 15 luglio 2022

Quindi, eccolo qui: aspettati più giochi N64 in futuro. Per quanto Nintendo stia attualmente rilasciando giochi per Nintendo 64 al momento, possiamo probabilmente aspettarci di vedere almeno un gioco aggiunto alla libreria N64 al mese. Le varianti regionali potrebbero anche continuare in futuro. Un po’ come molte delle uscite di questa settimana.

Quali giochi vorresti aggiungere al servizio nel prossimo futuro? Hai delle scelte migliori? Lascia un commento qui sotto.