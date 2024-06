Non perderti la “Parata Planetaria”: guarda sei pianeti allinearsi in una rara esposizione

Il 3 giugno si allineano sei pianeti: Mercurio, Marte, Giove, Saturno, UranoE Nettuno– Sarà visibile poco prima dell’alba da punti panoramici alti e bui con un inquinamento luminoso minimo. Questo raro evento richiede ausili visivi per vedere tutti i pianeti.

Gli astronomi avranno la straordinaria opportunità di osservare sei pianeti nel sistema solare terrestre il 3 giugno. Mercurio, Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno emergeranno da alcuni punti oscuri e senza intemperie della Terra, formando un pianeta più luminoso. – o meno una linea retta nel cielo notturno – ma ci vorrà un aiuto visivo per vederli tutti.

L’allineamento è una sorta di illusione, gli astronomi si affrettano a sottolineare, dato il percorso ellittico ampiamente variabile dell’orbita di ciascun pianeta attorno al Sole. Ma questa disposizione insolita potrebbe davvero essere affascinante, se il clima locale non interferisse.

Migliori orari e luoghi di visione

È probabile che l’allineamento planetario sia più evidente 30-60 minuti prima dell’alba, guardando verso est da un punto di osservazione elevato e buio, con un inquinamento luminoso minimo e una vista senza ostacoli dell’intero orizzonte.

“Se fossimo in un posto diverso dalla Terra, nello spazio, questi pianeti non sembrerebbero affatto allineati”, ha detto il dottor Alphonse Sterling, astrofisico dell’Università di Harvard. NASAMarshall Space Flight Center a Huntsville, Alabama. “Non è insolito vederne due o tre in fila, ma averne sei allineati in questo modo non è raro.”

Visualizza i suggerimenti per l’allineamento planetario

Marte e Saturno possono essere identificati ad occhio nudo, mentre Mercurio e Giove possono essere individuati vicino all’orizzonte. Tuttavia, l’aggiunta di Nettuno e Urano alla formazione richiederà l’uso di un telescopio o di un binocolo ad alta potenza.

“Puoi vederlo ovunque non ci sia molto inquinamento luminoso”, ha detto Sterling. “Hai solo bisogno di una visione chiara verso est. Giove e Mercurio saranno gli ultimi ad unirsi, sorgendo appena sopra l’orizzonte. Non vedrai sei punti luminosi allineati. Nelle migliori condizioni puoi vedere Giove, Mercurio, Marte e Saturno. Per gli altri avrai bisogno di un binocolo o di un telescopio.”

Opportunità future e alleanze rare

I sei allineamenti planetari si verificano raramente, a seconda dell’orbita e della posizione di ciascun pianeta visto dalla Terra. In effetti, potremmo vedere un’altra esibizione entro la fine dell’anno. Lo stesso allineamento approssimativo dei sei pianeti può essere visto nelle ore che precedono l’alba il 28 agosto e di nuovo il 18 gennaio 2025.

Questo è certamente più comune di un perfetto allineamento planetario, dove gli otto pianeti del nostro sistema solare sembrano essere situati in una configurazione approssimativa sullo stesso lato del sole. Considerando tutti i fattori coinvolti, compreso il livello orbitale, la velocità e la distanza di ciascun pianeta, le stime suggeriscono che ci vorrebbero più di 300 miliardi di anni perché ciò accada una sola volta.

Questo è più lungo della durata stimata della nostra stella madre, quindi non aspettare.

Punti salienti degli eventi recenti nell’osservazione del cielo

L’allineamento planetario è l’ultimo evento di osservazione del cielo degli ultimi tempi. Gli appassionati di spazio hanno goduto di un’eclissi solare totale l’8 aprile e di un raro avvistamento dell’aurora boreale a maggio su parti degli Stati Uniti continentali, il risultato di una tempesta geomagnetica insolitamente grande.