Ozzy Osbourne si ritira dai viaggi a causa di cattive condizioni di salute | cultura

Ozzy Osbourne ha annunciato che si ritirerà dal tour a causa di problemi di salute. Ha 74 anni Sabato nero Il cantante avrebbe dovuto intraprendere un tour nel Regno Unito e in Europa entro la fine dell’anno, ma in una dichiarazione ha detto che “si rende conto che non sono fisicamente in grado… So anche che non posso sopportare il viaggio richiesto”.

Ha continuato, “Questa è probabilmente una delle cose più difficili che abbia mai dovuto condividere con i miei fedeli fan”. “Come tutti sapete, quattro anni fa questo mese ho avuto un grave incidente, in cui ho danneggiato la colonna vertebrale. Il mio unico obiettivo in questo periodo era tornare sul palco. La mia voce cantata è buona. Tuttavia, dopo tre operazioni, arginare trattamenti cellulari e sessioni di fisioterapia Endless, e di recente pioniere della terapia cibernica (HAL), il mio corpo è ancora fisicamente debole.

“Credimi quando dico che il pensiero di deludere i miei fan mi dà davvero fastidio, più di quanto tu possa mai sapere”, ha scritto. “Non avrei mai immaginato che i miei giorni in tournée sarebbero finiti in questo modo.”

Nella dichiarazione, Osbourne ha detto che stava esaminando “idee su dove avrei potuto esibirmi senza dover viaggiare da una città all’altra e da un paese all’altro”, e ha ringraziato i suoi fan per la loro “infinita dedizione, lealtà e supporto, e per dandomi la vita che non ho mai sognato”. .

Il tour di Osbourne, soprannominato No More Tours II, è stato annunciato nel 2017 ma è stato rinviato più volte, sia a causa di problemi di salute che di Covid. Lo scorso maggio, ha rivelato di essere in attesa di un intervento chirurgico al collo; Sua moglie, Sharon Osbourne, ha detto che l’intervento “definirà il resto della sua vita”. Nel settembre 2022, ha pubblicato il suo tredicesimo album da solista, Patient No. 9, che è stato acclamato Recensione a quattro stelle dal critico pop senior di The Guardian, Alexis Petridis, descrivendolo come “impeccabilmente equilibrato, i ritornelli abbastanza grandi e audaci da attirare l’attenzione ma mai oscurare l’essenza centrale dell’attrazione principale”.

Ricevi notizie musicali, recensioni audaci e aggiunte inaspettate. Ogni genere, ogni età, ogni settimana Informativa sulla Privacy: Le newsletter possono contenere informazioni su enti di beneficenza, pubblicità online e contenuti finanziati da terze parti. Per ulteriori informazioni consultare il nostro politica sulla riservatezza. Utilizziamo Google reCaptcha per proteggere il nostro sito web e Google politica sulla riservatezza E Termini di servizio Implementazione.

Il paziente n. 9 è stato nominato per il miglior album rock ai Grammy Awards 2023; La sua title track, con Jeff Beck, è stata nominata per la migliore canzone rock e la migliore performance rock; E la collaborazione di Tony Iommi “Rules of Reduction” è il massimo della performance metal. “L’intera faccenda mi ha scioccato”, ha detto Osbourne Cartellone ha detto Quando si ascoltano le candidature. “Voglio dire, se vincessi qualcosa per l’album, lo apprezzerei.”