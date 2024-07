Perché il principe Harry ha deciso di accettare il Pat Tillman ESPY Award

Dopo molte speculazioni, giovedì il principe Harry ha finalmente accettato il Pat Tillman Service Award agli ESPY Awards 2024.

Il Duca di Sussex, 39 anni, è stato premiato per la sua esperienza militare e per il suo lavoro agli Invictus Games durante una cerimonia costellata di stelle ospitata dalla leggenda del tennis Serena Williams.

Sebbene circolassero voci secondo cui Harry stava valutando la possibilità di rifiutare l’ambito riconoscimento, alla fine decise di accettarlo.

Il principe Harry riceve il Pat Tillman Award per il suo servizio. Disney

Secondo l’ex maggiordomo reale Grant Harold, che conosceva personalmente il principe, Harry lo fece per “difendere ciò in cui crede”.

“Pensavo che avrebbe detto di no perché questa è la sua natura, ma Harry probabilmente è arrivato al punto in cui ha deciso che avrebbe fatto quello che voleva e, come ho detto, a causa del suo background militare e degli Invictus Games, è qualcosa di cui si sente molto appassionato”, ha detto Harold in esclusiva al Post.

“Sta accettando il premio a nome del personale militare, quindi è strano che consideri suo dovere accettarlo.”

Ha aggiunto a nome di Trump: “Ecco perché penso che lo abbia fatto e probabilmente abbia deciso di ignorare le persone che cercano di essere negative al riguardo”. Slingo.

I Sussex hanno partecipato agli ESPY Awards 2024. Immagini Getty per W+P

Harry fu sopraffatto dall’emozione dopo essere stato presentato dai veterani ed ex vincitori del Tillman Award e atleti Invictus, il sergente della marina Kirsty Ennis, il sergente dell’esercito Elizabeth Marks e il sergente capo dell’USAF Israel Del Toro Jr.

Il principe Harry, che si è ritirato dalla vita reale nel 2020, ha dichiarato: “Non sono qui come il principe Harry, vincitore del Pat Tillman Award, ma piuttosto come voce a nome della Invictus Games Foundation e delle migliaia di veterani e membri in servizio da oltre 20 paesi che rendono gli Invictus Games una realtà”. “Questo premio appartiene a loro, non a me.”

In effetti, Harold ha fatto eco ai sentimenti del Duca, dicendo che senza dubbio l’onore “significa molto” per Harry.

“Dimostra che le persone apprezzano ciò che sta facendo con gli Invictus Games, e dimostra anche che le persone rispettano ciò che ha fatto durante la sua carriera militare, cosa che penso sia altrettanto importante”, ha osservato.

“La sua carriera militare è stata davvero importante per Harry, ricordo, ed è stata molto importante anche per la sua defunta nonna [Queen Elizabeth II] E sul serio [Prince Philip] Che erano anche orgogliosi di lui e di ciò che aveva realizzato.

Harry fu sopraffatto dall’emozione dopo essere stato presentato dai veterani ed ex vincitori del Tillman Award e atleti Invictus, il sergente della marina Kirsty Ennis, il sergente dell’esercito Elizabeth Marks e il sergente capo dell’USAF Israel Del Toro Jr. Immagini Getty

Ma il premio non è arrivato senza alcune critiche, tra cui la madre di Tillman, Mary Tillman.

“Sono scioccato dal motivo per cui hanno scelto una persona così controversa e controversa per ricevere il premio.” Lo ha detto al Daily Mail Lo scorso mese. “Ci sono destinatari più adatti. Ci sono persone che lavorano nella comunità dei veterani che stanno facendo cose straordinarie per aiutare i veterani”.

Questi individui, ha spiegato Mary, “non hanno il denaro, le risorse, i legami o i privilegi” del figlio minore del re Carlo III.

Nonostante la reazione negativa, Harry ha menzionato Mary nel suo discorso di giovedì sera.[Mary’s] “Difendere l’eredità di Pat è una questione molto personale e lo rispetto. Il legame tra madre e figlio è eterno e trascende anche la più grande delle perdite”, ha detto.

Harry è arrivato allo star party di Los Angeles accompagnato dalla moglie Meghan Markle.

La 42enne ex-alunna di “Suits” non si è unita al marito sul palco, ma ha guardato con orgoglio dalla sala.