Se la NFL avesse un piano, cercare di reclutare Jurgen Klopp non potrebbe certamente farne parte

Se abbiamo imparato una cosa dopo il licenziamento di Gregg Berhalter come capo allenatore della squadra nazionale maschile degli Stati Uniti, è questa: quando un allenatore venerato dice che hanno bisogno di un anno lontano dalla loro routine infinita, probabilmente lo pensa davvero.

Si ritiene che Jurgen Klopp abbia rifiutato le offerte della NFL solo due mesi prima della sua emozionante partenza dal Liverpool. Tuttavia, agli occhi della Federazione, valeva la pena provarci.

Quello tedesco è l’obiettivo più ambizioso fissato dall’Unione. È un vincitore seriale ai massimi livelli del calcio per club e un costruttore di cultura con flessibilità tattica all’interno di una chiara ideologia guida. È anche disoccupato, il che elimina qualsiasi costo di acquisizione, e la NFL sembra disposta ad aprire il suo budget salariale.

La verità è che se si prende sul serio l’annuncio di Klopp della sua partenza dal Liverpool a gennaio, non si tratta di un allenatore che ha bisogno di una nuova sfida. Ha preso questa decisione nonostante gli mancasse un anno di contratto. Sembrava assediato e oppresso dalla pressione di tenere il passo con il costante cambiamento rappresentato nella gestione di uno dei club più importanti del mondo.

Anche se Klopp avesse deciso che intervenire nella gestione della squadra internazionale fosse un sollievo sufficiente dopo aver ammesso di “aver perso le forze”, ciò avrebbe risolto un mal di testa che persiste per il calcio americano da esattamente due anni.

Non sono sicuro che la base di tifosi della nazionale di calcio statunitense apprezzi appieno l’enorme divario tra rischio e rendimento se Klopp sostituisse Berhalter.

Lo scenario migliore è chiaro: un reclutamento ambizioso che faccia fare bella figura all’Etihad, un allenatore davvero eccezionale che produce una forte dose di limonata Schwarzwaldiana dai limoni che ha ereditato, forse una semifinale della Coppa del Mondo 2026 e alcuni bei ricordi quando se ne andrà. tornare al calcio di club o ritirarsi direttamente.

Lo scenario peggiore potrebbe andare da un mal di testa costante a un’emicrania diagnosticabile. Uno di questi scenari è che Klopp avesse ragione: gli mancano le energie e non avrà abbastanza capacità per padroneggiare le sfumature che distinguono il calcio internazionale da quello alternativo a livello di club. Un altro scenario è che semplicemente non sarà in grado di gestire il rapido adattamento al calcio internazionale e che potrebbe ottenere più personale ma non riuscire a trasformarlo in un lavoro di squadra in tempo per la Coppa del Mondo. È uno scenario da “Spagna di Luis Enrique”, se vuoi.



In ogni caso, il risultato sarà una decisione deludente – e molto costosa. La NFL tornerà all’ufficio di reclutamento dopo aver vinto la Coppa del Mondo e si sentirà a corto di risorse finanziarie mentre cerca un sostituto a lungo termine.

Anche se Klopp sta molto bene indossando un cappellino da calcio americano, la realtà è che il rischio è molto più costoso di un abbonamento alla suite software di Adobe.

Quando una lega non riesce a ingaggiare il miglior allenatore disoccupato del gioco, come potrebbe essere il “migliore” processo di assunzione possibile? È una domanda a cui Matt Croker e la US Soccer Federation lavoreranno per rispondere nelle prossime settimane nella speranza di assicurarsi l’allenatore giusto per la Coppa del Mondo entro settembre. I nomi continueranno a circolare nel mulino delle voci come un nastro trasportatore senza fine. Due miei colleghi hanno evidenziato alcune delle opzioni più popolari, tra cui Klopp.

Correre per soddisfare il prezzo richiesto da Klopp attraverso una combinazione di stipendio, considerazioni sulla sponsorizzazione e NFT potrebbe essere stata una soluzione temporanea costosa che non avrebbe affrontato le questioni più grandi a portata di mano.

Queste assunzioni sono guidate da azioni, un approccio che Croker ha sottolineato quando ha riconfermato Berhalter nel 2023? Queste assunzioni rispondono ai problemi emersi durante il breve secondo mandato di Berhalter e mettono il programma su basi migliori? Oppure si è trattato di una sontuosa rissa che avrebbe potuto essere pianificata ed eseguita meglio visti i mesi di preavviso di Klopp?

La NFL sa davvero cosa vuole dal suo nuovo allenatore? Ha avuto abbastanza tempo per scoprirlo?

“Sono stati fatti progressi, ma ora è il momento di trasformarli in una vittoria”, ha detto Crocker mercoledì dopo il licenziamento di Berhalter.

la vittoria! È un ottimo inizio. Gli appassionati di sport americani amano molto vincere.

La verità è che se fosse semplice come voler vincere, la nazionale di calcio americana sarebbe 22 volte campione del mondo.

Dire che è ora di vincere dopo sei anni di tutto quello che hanno fatto sotto Berhalter è un’ammissione indiretta di fallimento. Se stabilisci un budget modesto per acquistare una manciata di alberi di agrumi, aspetti sei anni finché occasionalmente non danno frutti nella speranza di un raccolto eccezionale, quindi sradichi quegli alberi per importare l’equivalente del valore di un intero frutteto brasiliano di prodotti prima di un grande frutteto. evento…sei più bravo a coltivare gli agrumi? Qual è lo scopo di prendersi cura di questo piccolo pezzo in primo luogo?



Crocker ha più volte giurato che la seconda nomina di Berhalter è stata il risultato di interviste scrupolose, ricerche e valutazioni basate sui dati. Se questo processo venisse abbandonato a favore del modello della “grande spesa per allenatori di club famosi”, ciò significherebbe un fallimento che va oltre la semplice nomina di un allenatore. Fidati del processo, come si suol dire, ma per favore, continua ad aggiornare il processo lungo il percorso in base alle nuove informazioni.

È incoraggiante che Crocker abbia imparato da una delle follie del sindacato nel processo del 2018 che inizialmente portò alla nomina di Berhalter. Il suo predecessore, Ernie Stewart, decise che l’allenatore che avrebbe aiutato la squadra a riprendersi dalla mancata qualificazione ai Mondiali avrebbe dovuto parlare inglese. Ha escluso alternative come Marcelo Bielsa e Tata Martino e ha ridotto significativamente il numero dei candidati.

Naturalmente Berhalter non è stato il primo cittadino americano ad allenare la nazionale americana. Il programma è stato distorto a livello nazionale con tutti gli acquisti tranne uno dalla Coppa del Mondo del 1994, quando la squadra era guidata dall’allenatore serbo Bora Milutinovic. L’unica eccezione, Jurgen Klinsmann, porta un asterisco poiché ha stabilito le sue radici in California anni prima della sua nomina nella speranza di rimanere nella mente dell’Etihad ogni volta che Bob Bradley viene licenziato.

Spesso la formazione impartita da qualcuno proveniente dagli Stati Uniti è stata utile. I periodi migliori del programma nell’era moderna sono stati sotto Bruce Arena e Bradley. Entrambi avevano una conoscenza approfondita del pool di giocatori in un momento in cui scovare e identificare i talenti non era facile a livello globale. Entrambi avevano le idee chiare su come la squadra voleva ottenere risultati, tenendo conto dei punti di forza dei rispettivi gruppi e dei punti deboli.

Nessuno dei due aveva paura di abbracciare idee nazionali stereotipate sul “coraggio” e sul gioco diretto. Ognuno di loro ha utilizzato parti di questo DNA a proprio vantaggio. Arena ha portato la nazionale americana ai quarti di finale della Coppa del Mondo del 2002 e Bradley ha portato la squadra al secondo posto nella Confederations Cup del 2009, sconfiggendo i giganti spagnoli nel cammino verso la finale.

Mentre Crocker cerca di determinare la “migliore” assunzione successiva, l’assunzione finale potrebbe effettivamente essere locale. Steve Cherundolo e Pat Noonan sono ex nazionali statunitensi che stanno prosperando nella MLS, mentre Jim Curtin conosce molti giocatori del gruppo e offre una nuova prospettiva. Se qualcuno di questi o altri sostituti verrà nominato, sentirà una pressione crescente per ottenere risultati migliori man mano che la fanbase andrà oltre l’era di Berhalter II.

L’appuntamento “migliore” potrebbe essere anche internazionale. Milutinovic ha contribuito a trasformare una generazione di giocatori della nazionale statunitense in leggende del programma e ha portato una nuova prospettiva per preparare la squadra al successo in casa. Porta con sé una vasta esperienza da allenatore a livello internazionale, avendo guidato il Messico quando ospitò la Coppa del Mondo del 1986.



Il suo curriculum è simile a quello di Hervé Renard, altro allenatore itinerante internazionale che ha recentemente guidato la nazionale femminile francese. Renard non è un allenatore famoso, anche se ha un volto già pronto per il catalogo, ma ha traguardi notevoli al suo attivo: due titoli di Coppa d’Africa (con lo Zambia nel 2012 e la Costa d’Avorio nel 2015), e la guida saudita L’Arabia vince a sorpresa la Coppa del Mondo contro l’Argentina nel 2022 e guida una squadra francese in difficoltà ai quarti di finale della Coppa del Mondo femminile del 2023 pochi mesi dopo aver accettato l’incarico. Soddisfa molti requisiti per una potenziale soluzione temporanea con un alto potenziale di successo e un pavimento basso.

Klopp potrebbe effettivamente essere l’opzione “migliore”. Ma ottenere la versione migliore di lui potrebbe richiedere un anno intero di pazienza e un salario elevato: due risorse che la Federcalcio statunitense non può permettersi di sprecare. Ancora una volta, ci sono rischi e benefici.

In definitiva, la necessità di avere l’allenatore giusto si estende ben oltre il campo. Non è necessario scorrere a lungo nella nostra sezione dei commenti per scoprire che il morale tra i tifosi della nazionale americana è ai minimi storici. A seconda di come valuti la Coppa d’Oro, la squadra non giocherà un’altra partita significativa e di alto livello fino all’apertura della fase a gironi della Coppa del Mondo nel 2026. Questo appuntamento è una delle poche opportunità rimanenti per galvanizzare la base di tifosi e ricostruire il morale per ottenere il massimo supporto prima di ospitare la Gold Cup.

Crocker e la leadership sindacale non hanno chiesto a Tim Weah di dirigere il braccio dietro la testa del difensore. Ma sono responsabili di aver riconfermato un allenatore che non ha preparato la sua squadra per competere nella Copa America. Indipendentemente da chiunque venga nominato alla fine, il sindacato deve prendere la sua decisione con piena fiducia che sarà la scelta “migliore” per i prossimi due anni – e idealmente avrebbe una chiara definizione di “migliore” per giustificare tale scelta.

