Ottieni due anni di Xbox Game Pass Ultimate per meno di $ 6 al mese con questo ingegnoso trucco di trasferimento prima che i prezzi salgano

Sulla scia della notizia che i prezzi di Xbox Game Pass aumenteranno generalmente a partire da settembre, molte persone hanno annullato i propri abbonamenti o stanno cercando di risparmiare denaro su Xbox Game Pass prima che i prezzi aumentino. Se adesso hai un abbonamento scaduto e non conosci il trucco della conversione, grazie Questo post è su RedditPosso confermare che funziona ancora. Usando questo trucco, puoi assicurarti un abbonamento Game Pass Ultimate per meno di $ 6 al mese.

Il “trucco di conversione” è sfruttare la conversione 3:2 da Game Pass Core a Game Pass Ultimate, e funzionerà ancora dopo l’aumento di prezzo di settembre, tuttavia, ciò che è fondamentale è che Microsoft imporrà rigide restrizioni sulla concessione di accumulare i nostri abbonamenti per più di 13 mesi. Quindi ora è il momento di approfittare e assicurarti due anni di Game Pass Ultimate per l’equivalente di $ 5,86 al mese. Ecco come:

Passaggio 1: assicurati che il tuo abbonamento a Game Pass Ultimate, se ne hai uno, sia scaduto.

(Credito immagine: Jennifer Young – Windows Central)

Potrebbe sembrare un po’ sciocco, ma anche se in precedenza hai annullato il tuo abbonamento a Game Pass Ultimate, assicurati che sia ancora in vigore. In realtà Scaduto. Ad esempio, ho annullato il mio abbonamento oggi per usufruire di questa offerta, ma non posso avviare il processo prima del 21 luglio, poiché è il giorno in cui ho effettivamente pagato il mio abbonamento. Anche se annulli, questa offerta non scadrà fino alla fine del periodo per il quale hai pagato non funziona Con gli abbonamenti in corso.

Passaggio 2. Acquista un codice per Game Pass Core

Dipende da te dove puoi acquistare Game Pass Core, ma il posto più economico in questo momento è CD Keys dove puoi acquistare un anno intero per $ 43,29. Se desideri acquistare un anno o tre dipende dal tuo budget, ma per sfruttare al meglio questa offerta, ti consigliamo di acquistare un massimo di 3 anni, per un totale di $ 129,87. Non acquistare per più di tre anni, poiché la tua Xbox non ti consentirà un rimborso dopo tale periodo.

Una volta effettuato l’acquisto, potrai riscattarlo sulla tua console Xbox o sul sito Microsoft, facendo attenzione a non accettare ogni volta fatture ricorrenti.

avvertimentoSe acquisti tre abbonamenti annuali, Non accettare mesi aggiuntivi per la fatturazione ricorrente Durante il riscatto dei codici, ciò interromperà il processo poiché Microsoft non consente più di 3 anni di accumulo e qualsiasi mese aggiuntivo verrà conteggiato ai fini del limite.

Passaggio 3: acquista un codice per 1 mese di Game Pass Ultimate

Dopo aver riscattato 3 anni (o qualunque cosa tu scelga) di Game Pass Core, dovrai acquistare un mese di Game Pass Ultimate, che è anche il posto più economico per quello in questo momento Le chiavi del CD costano $ 10,99 Assicurati però di acquistare solo il codice che abbiamo collegato. C’è un codice leggermente più economico che appare sul sito per $ 8,99 e indica chiaramente che non è destinato a persone con abbonamenti diretti. Non acquistare questo codice, abbiamo collegato il codice corretto di seguito.

Passaggio 4: riscatta il codice Game Pass Ultimate e converti il ​​tuo Game Pass Core

(Credito immagine: YouTube)

Ecco il trucco. Quando riscatti il ​​tuo codice Xbox Game Pass Ultimate, il sito Web Xbox o Microsoft ti chiederà se desideri convertire il tuo abbonamento Game Pass Core esistente a Game Pass Ultimate con un rapporto 3:2. Accetta questo trasferimento.

Il tuo abbonamento Game Pass Core di 3 anni verrà convertito in un abbonamento Game Pass Ultimate di 2 anni. Hai appena pagato $ 140,86 per due anni, invece dei $ 360 che ti sarebbero costati se avessi pagato $ 15 al mese. Ciao!

Gioco del basso $ 43,29 x 3 anni = $ 129,97

= Passa il gioco definitivo $ 10,99 Per 1 mese

Per 1 mese Spesa totale $ 140,86 Per due anni di Game Pass Ultimate

Per due anni di Game Pass Ultimate lavorare in $ 5,86 Mensile, rispetto a $ 14,99 Costo per settembre.

Se quanto sopra ti sembra una sciocchezza o semplicemente non puoi approfittare di questa offerta perché hai un abbonamento esistente che va oltre l’aumento dei prezzi di settembre. Puoi comunque risparmiare denaro su Game Pass Ultimate semplicemente accumulando 3 mesi di chiavi CD, che hanno un valore di un anno di $ 127,96. A partire dal 12 settembre Microsoft ci impedirà di impilare i codici per più di 13 mesi, quindi è davvero il momento di approfittare degli sconti.

Xbox Game Pass offre ancora un grande valore anche con l’aumento del prezzo

(Credito immagine: Jez Corden | Windows Central)

Anche se i nuovi livelli lanciati a settembre sono… a dir poco confusi, qui abbiamo un’analisi dettagliata dell’annuncio completo di Microsoft sulla nuova struttura dei prezzi e sulla differenza tra i livelli. In breve, sebbene il messaggio sia discutibile, credo fermamente che a $ 15 al mese, Xbox Game Pass Ultimate sia ancora il miglior rapporto qualità-prezzo nel settore dei giochi. La libreria è in costante crescita con titoli più grandi e migliori e sarà il modo più economico in assoluto per giocare al nuovo Call of Duty Black Ops 6, che uscirà entro la fine dell’anno. Puoi anche sfruttare Xbox Game Pass sia su PC che su console, nonché accedere a Xbox Cloud Gaming e sconti se desideri acquistare i tuoi giochi. Abbiamo già detto che ora puoi giocare a Xbox anche su Amazon Fire Stick?

Tuttavia, per quanto ritenga che abbia un buon rapporto qualità-prezzo, tutti i miei abbonamenti crescono anno dopo anno, inclusi prodotti come Amazon Prime e Netflix, quindi risparmierò un sacco di soldi ogni volta che sarà possibile con le offerte e i trucchi menzionati in questo post. Se vuoi risparmiare anche sugli accessori Xbox, consulta il nostro elenco attuale di offerte Amazon Prime Day su articoli Xbox.