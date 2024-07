Le squadre di emergenza recuperano i corpi a Gaza City mentre i negoziati continuano

Deir al-Balah, Striscia di Gaza (AP) – Venerdì, gli operatori della protezione civile hanno recuperato i corpi dalle macerie degli edifici crollati e li hanno tirati fuori dalle strade coperte di macerie, mentre raccoglievano dozzine di palestinesi uccisi questa settimana in un attacco israeliano contro un quartiere di Città di Gaza.

La scoperta dei corpi è avvenuta dopo che è stato riferito che le forze israeliane si erano ritirate da alcune parti dei quartieri di Tal al-Hawa e Sanaa dopo giorni di bombardamenti e combattimenti. L’esercito israeliano ha lanciato un’incursione nelle due aree all’inizio di questa settimana per combattere quelli che, a suo dire, erano militanti di Hamas che avevano riorganizzato le loro fila.

Le scene orribili dei morti trasportati in un vicino ospedale hanno evidenziato l’orribile ciclo di cui Gaza è stata testimone per nove mesi.

Dopo aver invaso quasi tutte le aree urbane della piccola enclave da ottobre, le forze israeliane hanno ora ripetutamente invaso alcune parti di essa, mentre le capacità di Hamas le stanno modificando e mantenendole. I palestinesi sono costretti a fuggire ancora e ancora per sfuggire agli attacchi in continua evoluzione – o a rimanere dove sono e affrontare la morte. I negoziati per il cessate il fuoco stanno andando avanti e sono vicini al raggiungimento di un accordo, ma non lo hanno mai raggiunto.

I video che circolavano sui social media mostravano operatori della protezione civile che avvolgevano corpi, tra cui un certo numero di donne, in coperte nelle strade piene di macerie di Tal al-Hawa e Sanaa. Una mano è apparsa anche dal cemento frantumato mentre gli operai stavano scavando in un edificio crollato. Un altro video mostrava edifici in fiamme.

Mahmoud Basal, direttore della Protezione civile a Gaza, ha affermato che finora sono stati ritrovati circa 60 corpi, tra cui intere famiglie che sembrano essere state uccise dal fuoco dell’artiglieria e dai bombardamenti aerei. Ha aggiunto che alcuni dei corpi erano stati parzialmente mangiati dai cani.

“Ci sono case che non possiamo raggiungere, e ci sono persone che sono bruciate nelle loro case”, ha detto, sottolineando che molti dei morti avevano lasciato i rifugi vicini dopo aver ricevuto l’ordine di evacuare.

Il direttore del vicino ospedale Al-Ahly, Fadl Naeem, ha detto che decine di corpi rinvenuti nella zona sono stati trasferiti all’ospedale, ma non ha un numero preciso.

L’esercito israeliano ha detto di non poter commentare la scoperta dei corpi. L’attacco israeliano all’area è iniziato all’inizio di questa settimana dopo che lunedì è stato emesso un ordine di evacuazione per l’area. In una dichiarazione rilasciata venerdì, l’esercito ha affermato che le sue forze hanno preso di mira il quartier generale abbandonato dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi (UNRWA), dove Hamas ha stabilito operazioni lì.

L’UNRWA abbandonò il complesso in ottobre, all’inizio della guerra. L’esercito ha detto venerdì che le sue forze hanno combattuto battaglie contro Hamas e combattenti della Jihad islamica nel complesso e hanno scoperto materiali per costruire droni e depositi di armi. L’esercito ha pubblicato le foto di alcuni dei materiali scoperti, sebbene queste affermazioni non possano essere confermate in modo indipendente.

Le scene a Tal al-Hawa rispecchiano quelle viste in un’altra zona di Gaza City, il quartiere di Shujaiya, da cui anche le forze israeliane si sono ritirate negli ultimi giorni più di due settimane dopo aver lanciato un attacco. Giovedì, gli operatori della protezione civile hanno riferito di aver trovato circa 60 corpi a Shujaiya, e si ritiene che altri corpi siano sepolti sotto le macerie.

La maggior parte della popolazione di Gaza City e delle aree circostanti si trova nel nord È fuggito in precedenza durante la guerraMa le Nazioni Unite stimano che nel nord rimangano circa 300.000 persone. Ad ogni nuovo attacco, le persone spesso fuggono verso altre parti del nord, poiché Israele non ha ancora permesso a coloro che fuggono dal sud di tornare al nord.

Successivamente Israele ha lanciato la sua campagna contro Gaza Attacco di Hamas il 7 ottobre Uomini armati hanno preso d’assalto il sud di Israele, uccidendo circa 1.200 persone – la maggior parte delle quali civili – e rapendone circa 250.

Da allora, secondo le statistiche di Gaza, gli attacchi di terra e i bombardamenti israeliani hanno ucciso più di 38.300 persone a Gaza. ministero della SaluteGaza non fa distinzione tra combattenti e civili nella sua popolazione. Oltre l’80% della popolazione di Gaza, pari a 2,3 milioni di persone, è stata costretta a lasciare le proprie case e la maggior parte di loro ora vive in miserabili tendopoli, affrontando la fame diffusa.

Nel frattempo, i mediatori al Cairo continuano a fare pressione per ridurre il divario tra Israele e Hamas su una proposta di accordo che includerebbe un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi a Gaza.

L’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato giovedì che Israele invierà una delegazione per tenere ulteriori colloqui mentre i mediatori americani, egiziani e del Qatar cercheranno di raggiungere un accordo.

Ma ci sono ancora ostacoli. Hamas insiste nel continuare i colloqui fino al raggiungimento di un cessate il fuoco permanente, mentre Netanyahu afferma che Israele non accetterà alcun accordo che interrompa la sua campagna militare prima di eliminare Hamas.

Netanyahu si trova ad affrontare una pressione crescente a livello locale e internazionale. Ampie fasce del popolo israeliano chiedono un accordo per il rilascio degli ostaggi dopo nove mesi di guerra, nonostante l’insistenza di Netanyahu sul fatto che l’attacco non finirà prima che Israele raggiunga l’obiettivo di eliminare Hamas.

I parenti degli ostaggi si stanno dirigendo a Gerusalemme per chiedere un accordo e il rilascio dei loro cari, mentre i politici israeliani, tra cui il ministro della Difesa Yoav Galant, chiedono un’indagine governativa ad ampio raggio sulla condotta dei leader israeliani.

Resta il rischio di un’escalation regionale. Venerdì l’esercito israeliano ha annunciato che uno dei suoi soldati è stato ucciso in un combattimento nel nord di Israele, mentre continuano gli scontri a fuoco transfrontalieri tra l’esercito del paese e gli Hezbollah libanesi. Il gruppo sostenuto dall’Iran e Israele si sono scontrati quasi quotidianamente, con Hezbollah che ha affermato che sta colpendo Israele in solidarietà con Hamas e che fermerà i suoi attacchi una volta raggiunto un cessate il fuoco a Gaza.

Il presidente Joe Biden ha parlato giovedì in una conferenza stampa della delusione e della frustrazione nei confronti della guerra e del governo di Israele, sottolineando le crescenti speranze per un cessate il fuoco.

Biden ha detto che Israele e Hamas hanno ora concordato i termini generali di un accordo per fermare i combattimenti e liberare gli ostaggi, il che, secondo lui, rende le prospettive più rosee. Ha aggiunto che i mediatori aiutano a colmare le lacune dell’accordo.

Gli scrittori dell’Associated Press Sam Metz a Rabat, in Marocco, e Jack Jeffrey a Ramallah, in Cisgiordania, hanno contribuito a questo rapporto.