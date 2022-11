Prendi queste oltre 92 offerte del Cyber ​​​​Monday a meno di $ 25 su Amazon, Walmart e altro ancora prima che finiscano

Internet lun Le vendite stanno aumentando e operano attraverso una vasta gamma di rivenditori, fornendo più offerte in una vasta gamma di categorie, dalla tecnologia domestica e dai giocattoli alla bellezza e al fitness. Allunga ulteriormente il tuo budget per i regali di Natale quest’anno acquistando le vendite presso i principali rivenditori, come Amazon, Best Buy, Target e altri. Abbiamo raccolto alcune delle migliori offerte che puoi trovare per $ 25 o meno.

Queste offerte del Cyber ​​​​Monday a basso prezzo sono perfette per quei regali economici di cui hai bisogno per familiari, amici o colleghi di lavoro (ciao, giochi di scambio di regali per le feste). E se il tuo budget è un po’ più alto, ce l’abbiamo anche noi Le migliori offerte del Cyber ​​​​Monday per $ 50 o meno. Questa storia viene aggiornata spesso man mano che le offerte cambiano, quindi assicurati di ricontrollare per gli ultimi dettagli sulle vendite. Buon regalo!

Offerte tecnologiche per il Cyber ​​​​Monday a meno di $ 25

Offerte e vendite di case intelligenti

Jared Diban/CNET Ogni volta che Amazon ha offerto un pacchetto come questo in passato, è esaurito prima della fine del periodo di vendita. Poiché questo è l’ultimo Amazon Echo Dot, prevediamo che ci sarà molto interesse per il mega sconto, quindi assicurati di prenderne uno ora prima che sia troppo tardi.

Ciambellano Questo accessorio intelligente può essere aggiunto a quasi tutte le porte da garage prodotte dopo il 1993. Si collega al telefono, consentendo un facile controllo della porta da qualsiasi luogo. Si riduce al prezzo migliore, quindi assicurati di acquistarne uno per te e anche per alcuni membri della famiglia: ti ringrazieranno sicuramente per qualcosa di molto utile. READ Il Dow Jones sale di 765 punti per iniziare un nuovo tentativo di rally del mercato azionario, cosa fare ora Stai ricevendo avvisi di prezzo per MyQ Smart Garage Control: $17

Offerte sui dispositivi di streaming per la tua TV

Sarah Teo/CNET Se vuoi aggiungere un po ‘di intelligenza alla tua TV esistente, puoi farlo esattamente risparmiando il 50% sullo stick di streaming abilitato per 4K di Amazon oggi. Amazon Fire TV Stick 4K è un’ottima scelta se non conosci le funzionalità della smart TV con il suo sistema operativo facile da usare e il telecomando vocale abilitato per Alexa. Stai ricevendo avvisi sui prezzi di Amazon Fire TV Stick 4K

Offerte audio: altoparlanti portatili, auricolari wireless e altro ancora

Offerte accessori tecnologici

beduino Questo caricabatterie USB-C compatto offre un’incredibile potenza di 30 W per aiutarti a caricare tutta la tua attrezzatura il più velocemente possibile. Ci sono molte opzioni diverse con uscite fino a 65 watt.

Offerte per la casa del Cyber ​​​​Monday a meno di $ 25

iHealth I test COVID-19 a casa sono un’ottima cosa da avere e il momento perfetto per acquistarli è quando sono in vendita. Questo pacchetto viene fornito con due test facili da usare che ti danno risultati entro 15 minuti. Stai ricevendo avvisi di prezzo per iHealth COVID-19 Rapid Antigen Tests: $12

Abbonamento Cyber ​​​​Monday e offerte software a meno di $ 25: HBO Max, Adobe e altro

Il club di Sam Solo per un periodo di tempo limitato, i nuovi membri possono risparmiare oltre il 50% sul primo anno di iscrizione al Sam’s Club. Questo sblocca tutto il fantastico inventario online e le offerte del Sam’s Club, oltre a benzina scontata e altro ancora. READ I CEO di Goldman Sachs e JPMorgan stanno spingendo l'economia statunitense in recessione

Offerte di gioco del Cyber ​​​​Monday a meno di $ 25

MSCHF Stai cercando un regalo divertente che dia fuori dagli schemi e un po’ più divertente? Questo puzzle è un codice QR che viene scansionato una volta completamente assemblato e offre la possibilità di vincere fino a $ 1 milione. La maggior parte delle persone vincerà $ 1, ma questo è il divertimento.

Offerte di moda per il Cyber ​​​​Monday a meno di $ 25

beduino Questo cappello è disponibile in due diverse opzioni di stile e può essere personalizzato per adattarsi a tutti. Il cappellino da baseball è un berretto nero lavato che presenta una toppa in pelle cucita con il logo Nomad, mentre il cappellino camper è bicolore e il logo Nomad al tramonto. Controllali entrambi ora.

Le offerte di bellezza del Cyber ​​​​Monday a meno di $ 25