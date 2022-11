Piccolo incidente aereo nel Maryland: i soccorritori usano il raccoglitore di ciliegie per salvare pilota e passeggeri

Cnn

—



Un pilota e un passeggero sono rimasti intrappolati in un piccolo aereo per quasi sette ore Si è rotto Le linee elettriche e una torre sono state salvate domenica nel Maryland, ha detto lunedì il capo dei vigili del fuoco e dei soccorsi della contea di Montgomery Scott Goldstein.

Entrambi sono stati portati in ospedale con ferite gravi, comprese lesioni ortopediche e traumatiche dovute all’incidente e all’ipotermia, ha detto Goldstein. In una conferenza stampa successiva, ha detto che le loro condizioni erano migliorate e che uno era stato rilasciato.

Secondo Pete Brinker, portavoce capo dei servizi antincendio e di soccorso della contea di Montgomery, i soccorsi sono iniziati alle 17:30 quando gli equipaggi hanno risposto alle segnalazioni di un piccolo aereo che sorvolava le linee elettriche.

Quando le unità sono arrivate sul posto, hanno trovato un piccolo aereo “incastrato” nella torre a circa 100 piedi da terra dopo che aveva colpito la torre da un’altra torre vicina, secondo i funzionari.

Il pilota è stato identificato da Polizia di Stato del Maryland Patrick Merkle, 65 anni, di Washington, D.C. Il passeggero era John Williams, 66 anni, della Louisiana, ha detto la polizia di stato in un comunicato stampa.

“L’aereo ha colpito le linee elettriche della torre nord (in avvicinamento a un aeroporto) e si è schiantato ed è rimasto incastrato nella struttura della torre sud”, ha detto lunedì Goldstein.

I vigili del fuoco hanno negoziato con il pilota e i passeggeri durante il salvataggio e le strade vicine sono state chiuse, secondo i funzionari. La polizia di stato ha detto che l’incidente è avvenuto a circa 4 miglia a nord-ovest del Montgomery County Airpark.

I soccorritori hanno dovuto aspettare che la torre fosse “messa a terra o legata” prima di raggiungere i due uomini sull’aereo, ha detto Goldstein ai giornalisti domenica sera. Erano preoccupati che l’aereo potesse spostarsi, ma non sembra che la torre sia stata sistemata, ha aggiunto Piringer lunedì.

Ciò include le squadre che salgono per mettere morsetti o cavi sui fili per assicurarsi che non ci sia elettricità statica o potenza residua, ha detto il capo. L’aereo dovrebbe essere assicurato in un sistema a torretta, ha detto. Il tempo nebbioso ha reso le condizioni più difficili, ha detto.

Un appaltatore di servizi pubblici ha fatto atterrare le linee elettriche vicino all’aereo intorno alle 23:30 e l’appaltatore ha trascorso i successivi 45 minuti aiutando gli equipaggi a recuperare l’aereo. .

Secondo le foto twittate da Brinker, gli equipaggi hanno utilizzato un raccoglitore di ciliegie – in questo caso, un camion con una gru da 170 piedi dotata di una piattaforma per sollevare le persone – per raggiungere le persone intrappolate.

AGGIORNAMENTO (~4a) L’aereo è stato rimosso dalla torre e posizionato a terra. In precedenza, poco dopo la mezzanotte, l’aereo trasportava 2 adulti @MCFRS_EMIHS Per l’area del centro traumatologico, PEPCO (Elettricità) sta valutando e riparando le linee elettriche, la corrente è stata ripristinata per la maggior parte. https://t.co/9Di0UHfP7G pic.twitter.com/FLJvResS3d — Pete Brinker (@mcfrsPIO) 28 novembre 2022

La prima persona è stata rimossa dall’aereo alle 12:25, ha detto Goldstein, e la seconda persona è stata rimossa circa 10 minuti dopo.

Intorno alle 4 di lunedì, l’aereo è stato rimosso dalla torre e posto a terra. Piringer ha twittato.

Circa 120.000 clienti sono rimasti senza corrente la domenica sera dopo l’incidente, ma tutti i clienti interessati hanno avuto il ripristino della corrente entro lunedì mattina presto. Società di servizi pubblici Pepco, che fornisce servizi elettrici a circa 894.000 abitazioni e aziende a Washington, DC e nelle aree circostanti del Maryland. La contea di Montgomery si trova a nord di Washington, DC.

Le scuole nella contea di Montgomery saranno chiuse lunedì a causa di interruzioni di corrente. Ufficiali Distrettuali ha detto domenica sera.

Quartiere Detto prima Più di 40 scuole e sei uffici centrali nel sistema delle scuole pubbliche della contea di Montgomery erano senza elettricità, con ripercussioni su servizi come la manutenzione, gli autobus e il servizio di ristorazione.

Due ospedali, il MedStar Montgomery Medical Center e l’Holy Cross Hospital, stavano operando a capacità limitata domenica sera a causa di interruzioni di corrente, ha detto Goldstein.

I capi della Federal Aviation Administration e della polizia di stato del Maryland erano sulla scena, ha detto Goldstein domenica sera. La polizia di stato ha affermato che la FAA ha imposto controlli di volo durante l’operazione di salvataggio.

La FAA ha detto alla CNN che l’aereo, decollato dall’aeroporto della contea di Westchester a New York, era un Mooney monomotore. L’agenzia assisterà il National Transportation Safety Board nella sua indagine, che ha identificato il modello dell’aereo come M20J.

ha detto William Smouse, che vive a circa un miglio dal luogo dell’incidente affiliato della CNN WJLA Domenica sera, stava andando a cena con suo figlio quando ha visto passare “due grandi lampi” e poi i vigili del fuoco.

Smouse ha detto che l’incidente è stato “molto spaventoso” e che la sua casa si trova in una zona frequentata da aeroplani e jet.

“Ci penso molto, da dove vengono, e davvero, sono circa 200 o 300 piedi davanti a noi”, ha detto.