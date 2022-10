Preparatevi, oggi abbiamo un annuncio spaventoso per Pokemon Scarlett e Violet

partecipazione a Nintendo dal vivo su di me

Non sarebbe una tipica settimana da fan di Nintendo in questi giorni senza annunciare di più pokemon scarlatto e viola La notizia ora non è vero? Sempre per rimanere al passo con il marchio, The Pokémon Company ha annunciato che oggi verranno mostrati maggiori dettagli.

Dopo aver condiviso l’inquietante acronimo sopra – che mostra un singolo allenatore intimidito dalla temuta presenza di Gengar – la Società Pokémon ha creato Misteriosa trasmissione in diretta Per il giorno (25 ottobre) in 14:00 GMT / 15:00 CET / 9:00 ESTintitolato semplicemente “???”.

Anche se al momento non è chiaro cosa conterranno le rivelazioni, la stretta relazione con i tipi di fantasmi ci fa supporre che potrebbe esserci un’altra “rivelazione in arrivo” in questa stagione che sarà spaventosa, dopotutto.

Saremo qui per analizzare tutto ciò che l’annuncio contiene. Il ultimo rilevamento Ci ha fatto concentrare su Bellibolt, quindi speriamo che oggi ci porti un’altra mania di Halloween!